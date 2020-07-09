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09 июля 2020 года 20:14
Основной шок из-за COVID-19 для большинства экономик уже позади - Citi
Основной шок из-за COVID-19 большинство экономик уже пережило, и в настоящее время идет восстановление и нормализация глобальной экономики по V-образной траектории, считает руководитель Citi в регионе Турция, Россия, Украина, Казахстан, также отвечающий за бизнес в 51 стране региона EMEA, где нет присутствия Citi, и за розничный бизнес в регионе EMEA, Грант Карсон. Как отметил Карсон в интервью "Интерфаксу", ряд данных свидетельствует о том, что вероятно V-образное восстановление глобальной экономики, о чем говорят и восходящие проекции экономистов Citi в разных странах. "Например, восходящий тренд в индексе социального дистанцирования, измеряющий мобильность, почти нормальное бронирование столов в местах общепита в Германии и так далее. Другие, более стандартные, индикаторы, такие как розничные продажи и глобальные индексы PMI, также растут, например, в США и Китае. Даже главный индикатор Citi по росту глобальной экономики (Citi's Leading Indicator for Global Growth - прим. ИФ), который включает в себя дополнительные показатели по данным из официальных и неофициальных источников (hard and soft data - прим. ИФ), предполагает поворотный момент", - сказал он. Эксперт подчеркнул, что некоторые страны столкнутся со значительным снижением ВВП. "Ряд стран Латинской Америки, включая Аргентину и Мексику с падением на 10% и 9% соответственно, а также Японии, Великобритании и страны еврозоны", - отметил Карсон. По его словам, снижение ВВП РФ в 2020 году, по прогнозам, составит порядка 4,2%, с последующим ростом порядка 3,5% в 2021 году. "Россия, вероятно, сможет вернуться к докризисному уровню ВВП в течение примерно 8 кварталов. Фаза восстановления, по-видимому, будет представлять собой смесь паттернов восстановления экономики после кризисов 1998 и 2008 годов. А в целом у России есть необходимая подушка безопасности для того, чтобы выдержать шторм в экономике", - сказал эксперт Citi. По словам Карсона, больше всего от пандемии, скорее всего, выиграют медицинский сектор, финтех и электронная коммерция, а также провайдеры телекоммуникационных услуг. "В рамках беспрецедентной волатильности на финансовых рынках инвесторы ищут наиболее безопасные способы размещения средств и фокусируются прежде всего на альтернативных инструментах и защитных стратегиях. В 2020 году для снижения влияния волатильности консервативным инвесторам стоит повышать в своем портфеле долю бумаг инвестиционного уровня, нежели отдавать предпочтение высокодоходным стратегиям. Для инвесторов с большей склонностью к риску стоит прежде всего обратить внимание на сектор здравоохранения, информационно-технологический сектор", - сказал Карсон, отметив, что в региональном разрезе аналитики Citi отдают предпочтение акциям американских компаний малой и средней капитализации, акциям развивающихся стран Азии и стран Латинской Америки. "В основе каждой успешной инвестиционной стратегии частного инвестора лежит принцип эффективной диверсификации портфеля, которая отвечает краткосрочным и долгосрочным целям и задачам инвестора. Высокорискованная инвестиционная стратегия, как таковая, предполагает большую долю акций в портфеле, с тактическим акцентом на отдельные сектора и страны, что, в свою очередь, отражается на прибыльности стратегии и уровне риска", - резюмировал эксперт.
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