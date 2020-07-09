Цены евробондов РФ в четверг продолжили подрастать на фоне активизировавшегося спроса на рисковые активы

Москва. 9 июля. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в четверг продолжили умеренно подрастать на фоне активизировавшегося спроса глобальных инвесторов на рисковые активы. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также подросли в цене, но более скромными темпами, чем отечественные бумаги, что в итоге привело к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК выросла на 7 базисных пунктов по отношению к закрытию 8 июля и составила 115,30% от номинала, что соответствует доходности 1,955% годовых (снижение на 3,5 базисного пункта к предыдущему торговому дню).

Стоимость трехлетних US Treasuries к 18:15 МСК выросла относительно итогов предыдущего торгового дня на 1 базисный пункт и составила 102,49% от номинала (доходность снизилась на 1 пункт - до 0,15% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США сузился на 2,5 пункта и составил 180,5 базисного пункта.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году выросли по отношению к среде на 64 базисных пункта - до 142,74% от номинала (доходность снизилась на 3 базисных пункта и составила 3,24% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году подорожали на 48 базисных пунктов - до 137,41% от номинала (их доходность снизилась на 2,5 базисного пункта и составила 3,22% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 114,5% от номинала, что соответствует доходности 2,11% годовых (без изменений к предыдущему дню), а бумаги с погашением в 2023 году выросли в цене на 1 базисный пункт, до 111,31% от номинала (доходность снизилась на 1 пункт - до 1,23% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году подорожал на 61 базисный пункт - до 134,9% от номинала (доходность снизилась на 3 пункта и составила 3,29% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году - на 18 базисных пунктов, до 112,08% от номинала (доходность снизилась на 3 пункта - до 2,355% годовых).

"Сегодня в секторе российских еврооблигаций наблюдался умеренный рост котировок. Мы видим, что после ценовой просадки, наблюдавшейся на прошлой неделе, сейчас рынок постепенно восстанавливается. На рынке "закончились" игроки, желающие зафиксировать прибыль от почти трехмесячного ралли, что и позволило ценам начать плавное восстановление, а это в свою очередь привело к снижению доходностей отечественных евробондов за последние два дня в среднем на 3-4 базисных пункта. Позитивные настроения сейчас доминируют в отношении долговых бумаг большинства emerging markets, но российские еврооблигации демонстрируют более активное восстановление, так как ранее, в период коррекции, они сильнее всех упали", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник управления продаж на долговых рынках ФГ "БКС" Евгений Александров.