Рубль вечером сократил прирост к доллару и евро на фоне негативных сигналов с внешних рынков

Москва. 9 июля. Доллар и евро отыграли часть потерь первой половины дня на "Московской бирже" в четверг вечером; несмотря на ухудшение внешнего фона рубль продолжает умеренно повышаться к бивалютной корзине в условиях отсутствия обострения в санкционной теме и спроса при подготовке к дивидендным выплатам.

Курс доллара США составил 70,93 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 18,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 80,14 руб./EUR1, подешевев на 45 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 30,29 копейки - до 75,07 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль несколько сократил темпы роста к доллару и евро на вечерних торгах, но продолжает умеренно повышаться, несмотря на негативную динамику большинства мировых рынков и снижение интереса инвесторов к рисковым активам. Участники рынка отыгрывают отсутствие продолжения санкционной темы, очередное обострение которой из-за соответствующих действий властей США и Великобритании привело к заметной просадке рубля к обеим валютам несколько дней назад. Поддержку рублю оказывает также подготовка компаний-экспортеров к дивидендным выплатам.

Трейдеры продолжают внимательно следить за ситуацией с коронавирусом в мире, в первую очередь, в США. В среду в США было выявлено более 58 тыс. новых случаев заражения коронавирусом - немного меньше, чем днем ранее, пишет MarketWatch со ссылкой на данные университета Джонса Хопкинса. При этом в Калифорнии, Техасе и Флориде был зафиксирован рекордный прирост числа инфицированных. Общее число подтвержденных случаев заболевания в стране превышает 3 млн.

Главный эксперт рабочей группы по борьбе с коронавирусом доктор Энтони Фаучи в среду заявил The Wall Street Journal, что США еще не вышли из первой волны эпидемии.

Несмотря продолжающееся распространение коронавирусной инфекции, инвесторы сохраняют надежды на продолжение постепенного восстановления мировой экономики за счет устойчивой поддержки со стороны правительств и центральных банков стран мира.

Так, правительство Великобритании в среду представило новый план поддержки экономики в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса, предусматривающий стимулирующие меры общим объемом порядка 30 млрд фунтов стерлингов ($37,6 млрд). Среди мер, призванных спасти рабочие места и вдохнуть жизнь в британскую экономику - налоговые льготы для отелей и ресторанов, а также рынка жилья, выплаты компаниям для сохранения рабочих мест.

Министр финансов США Стивен Мнучин в четверг в интервью CNBC сообщил о работе еще над одним законом о финансовой помощи физическим лицам в связи с пандемией коронавируса. Второй раунд выплат домохозяйствам, сохранения повышенных пособий для работников, отправленных в неоплачиваемый отпуск, и новой версии программы защиты заработных плат начнет действовать в конце июля, когда перестанут выплачиваться повышенные пособия по безработице, в случае, если будет одобрен американскими законодателями. Ожидается, что конгрессмены приступят к его обсуждению в последнюю декаду июля.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко, большую часть дня в четверг рубль укреплялся в парах с долларом и евро, хотя ближе к окончанию рабочего дня российская валюта растеряла часть роста. "Результат выглядел достаточно уверенным на глобальном внешнем фоне. Так, на валютных площадках EM часть валют также заметно укреплялась, однако единой динамики не наблюдалось. Европейские и американские фондовые индексы в течение дня также демонстрировали смешанную динамику, отражая осторожное настроение глобальных инвесторов. Цены на нефть и вовсе к концу рабочего дня торговались в минусе более чем на 2%, однако рубль игнорировал их динамику. Не исключено, что постепенный возврат рубля в сторону 70 по доллару и 80 по евро при весьма неоднозначном внешнем и геополитическом фоне может быть связан с конвертацией валюты в рамках подготовки к дивидендным выплатам крупных компаний-экспортеров", - подчеркивает Кравченко.

Цены на нефть эталонных марок существенно снижаются в ходе торгов в четверг из-за опасений по поводу спроса, вызванных продолжающимся ростом выявленных случаев заражения коронавирусом, особенно в США.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК уменьшились на 1,73% - до $42,54 за баррель. Фьючерсы на WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени опустились в цене на 2,59% - до $39,84 за баррель.

По данным Dow Jones Market Data, оба контракта завершили торги в среду на максимальных отметках с 6 марта.

Запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 3 июля, выросли на 5,654 млн баррелей, свидетельствует опубликованный в среду еженедельный отчет Минэнерго США. Запасы бензина в Штатах за неделю снизились на 4,839 млн баррелей, дистиллятов - увеличились на 3,136 млн баррелей.

Запасы нефти на терминале в Кушинге выросли на 2,206 млн баррелей.

Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидали, что статистика покажет снижение запасов нефти на прошлой неделе на 3,7 млн баррелей. По их прогнозам, запасы бензина сократились на 1,2 млн баррелей, дистиллятов - на 500 тыс. баррелей.

ЦБ РФ 7 июля продал валюту на 10,3 млрд рублей, следует из данных Банка России. Днем ранее объем продаж валюты составил 10,3 млрд рублей.

3 июля объем продажи валюты составил 10,2 млрд рублей, 2 июля регулятор продал валюту на 10,2 млрд рублей, 30 июня - на 10,4 млрд рублей, 29 июня - на 10,3 млрд рублей. Таким образом, в целом на прошлой неделе объем продажи валюты составил 41,1 млрд рублей.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 10 июля на 35,79 копейки, до 70,88 руб./$1, и увеличил курс евро на 0,72 копейки, до 80,4134 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" опустился в четверг на 41,37 копейки по отношению к среде и составил 70,7916 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК уменьшился на 42,11 копейки и составил 70,8032 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 23,527 млн, из которых $630,628 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 392,899 млн - на сделки с расчетами завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" опустился на 2,92 копейки, до 80,2735 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК упал на 23,12 копейки и составил 80,2189 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR833,993 млн, из которых EUR238,82 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR595,173 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов немного понизились в четверг по сравнению с предыдущим торговым днем. Исключение составила ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт", которая осталась на прежнем уровне 4,43% годовых, в то время как ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок опустилась на 2 базисных пункта (б.п.) - до 4,53% годовых. Ставка на срок 1 месяц уменьшилась на 1 б.п. - до 4,76% годовых, ставка на срок 3 месяца снизилась на 2 б.п. - до 4,8% годовых, ставка на срок 6 месяцев отступила на 3 б.п. - до 4,83% годовых.