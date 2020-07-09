Рубль днем ускорил повышение к доллару и евро, особо не реагируя на неоднозначный внешний фон

Москва. 9 июля. Доллар усилил снижение, евро после непродолжительного повышения на старте торгов также перешел на "красную территорию" на "Московской бирже" в четверг днем; несмотря на неоднозначный внешний фон, рубль активно повышается к бивалютной корзине и в условиях отсутствия обострения в санкционной теме почти отыграл потери, понесенные ранее из-за угроз введения новых санкций властями США и Великобритании.

Курс доллара США составил 70,62 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 49,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 80,12 руб./EUR1, подешевев на 47,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 48,71 копейки - до 74,89 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 10 июля на 35,79 копейки, до 70,88 руб./$1, и увеличил курс евро на 0,72 копейки, до 80,4134 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль после небольшой разнонаправленной динамики на старте торгов усилил темпы роста к доллару и развернулся вверх к евро. Участники рынка отыгрывают отсутствие продолжения санкционной темы, очередное обострение которой из-за соответствующих действий властей США и Великобритании привело к заметной просадке рубля к обеим валютам несколько дней назад.

Рост рубля происходит на неоднозначном внешнем фоне и снижении второй день подряд объемов продажи валюты ЦБ РФ в рамках бюджетного правила. В период с 8 июля по 6 августа объем продажи составит 5,7 млрд рублей в день против 10,2 млрд рублей в день в период с 5 июня по 7 июля. В свою очередь, поддержку котировкам нацвалюты оказывают демонстрирующие стабильность вблизи отметки $43 за баррель Brent цены на нефть и период дивидендных выплат.

В то же время трейдеры продолжают внимательно следить за ситуацией с коронавирусом в мире, в первую очередь, в США, где число инфицированных с начала пандемии превысило 3 млн человек. По данным университета Джонса Хопкинса, в США выявлено около 60 тыс. новых случаев заражения коронавирусом за сутки, что является рекордным показателем для страны с начала пандемии.

В некоторых штатах на северо-востоке страны отмечается замедление распространения заражений, в то время как во многих южных штатах, которые с мая начали возвращаться к обычной жизни, сейчас наблюдается новая вспышка. Ряд американских штатов, включая Калифорнию, Флориду и Техас, были вынуждены вернуть часть отмененных ранее ограничительных мер.

Несмотря продолжающееся распространение коронавирусной инфекции, инвесторы сохраняют надежды на продолжение постепенного восстановления мировой экономики за счет устойчивой поддержки со стороны правительств и центральных банков стран мира.

Так, правительство Великобритании в среду представило новый план поддержки экономики в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса, предусматривающий стимулирующие меры общим объемом порядка 30 млрд фунтов стерлингов ($37,6 млрд). Среди мер, призванных спасти рабочие места и вдохнуть жизнь в британскую экономику - налоговые льготы для отелей и ресторанов, а также рынка жилья, выплаты компаниям для сохранения рабочих мест.

Цены на нефть эталонных марок меняются разнонаправленно в ходе торгов в четверг.

Нефть WTI отыграла часть потерь, но продолжает дешеветь, в то время как Brent перешла к росту.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК увеличилась на 0,14% - до $43,35 за баррель. Фьючерсы на WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени опустились в цене на 0,24% - до $40,8 за баррель.

По данным Dow Jones Market Data, оба контракта завершили торги в среду на максимальных отметках с 6 марта.

Запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 3 июля, выросли на 5,654 млн баррелей, свидетельствует опубликованный в среду еженедельный отчет Минэнерго США. Запасы бензина в Штатах за неделю снизились на 4,839 млн баррелей, дистиллятов - увеличились на 3,136 млн баррелей.

Запасы нефти на терминале в Кушинге выросли на 2,206 млн баррелей.

Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидали, что статистика покажет снижение запасов нефти на прошлой неделе на 3,7 млн баррелей. По их прогнозам, запасы бензина сократились на 1,2 млн баррелей, дистиллятов - на 500 тыс. баррелей.

"Нефтяные котировки торгуются вблизи $43 за баррель Brent, что обеспечивает рублю фундамент для закрепления на более комфортных уровнях по сравнению с началом текущей недели. В ближайшее время рубль, скорее всего, будет торговаться в русле прочих валют развивающихся стран, ключевыми рисками для которых выступают дальнейшее распространение коронавируса в мире и эскалация отношений между США и КНР. При этом сегодня на фоне отсутствия значимых данных и новостей торги могут проходить в узких диапазонах", - подчеркивает аналитик Нордеа банка Григорий Жирнов.

"Российская валюта в четверг укрепляется после роста нефтяных котировок и умеренного укрепления прочих рисковых активов, днем торги проходят вблизи отметки 70,6 руб./$1. Позитив от роста нефтяных котировок ограничивается снижением операций Минфина на валютном рынке, пара "доллар-рубль" вряд ли сможет в ближайшее время опуститься ниже 70 руб./$1, при этом фундаментальные факторы, в частности, снижение притока валюты по текущему счету платежного баланса к концу третьего квартала, будут подталкивать курс к отметке 72-73 руб./$1", - отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

ЦБ РФ 7 июля продал валюту на 10,3 млрд рублей, следует из данных Банка России. Днем ранее объем продаж валюты составил 10,3 млрд рублей.

3 июля объем продажи валюты составил 10,2 млрд рублей, 2 июля регулятор продал валюту на 10,2 млрд рублей, 30 июня - на 10,4 млрд рублей, 29 июня - на 10,3 млрд рублей. Таким образом, в целом на прошлой неделе объем продажи валюты составил 41,1 млрд рублей.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов немного понизились в четверг по сравнению с предыдущим торговым днем. Исключение составила ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт", которая осталась на прежнем уровне 4,43% годовых, в то время как ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок опустилась на 2 базисных пункта (б.п.) - до 4,53% годовых. Ставка на срок 1 месяц уменьшилась на 1 б.п. - до 4,76% годовых, ставка на срок 3 месяца снизилась на 2 б.п. - до 4,8% годовых, ставка на срок 6 месяцев отступила на 3 б.п. - до 4,83% годовых.