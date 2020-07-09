Интерес розничных инвесторов к акциям РФ охладел, виной может быть ослабление рубля- BCS GM

BCS Global Markets (BCS GM) провел анализ операций своих клиентов с основными бумагами, торговавшимися на "Московской бирже" (MOEX: MOEX), за неделю, завершившуюся 8 июля, сообщается в обзоре главного стратега инвестбанка Вячеслава Смольянинова и аналитика Василия Мордовцева.

Эксперты пришли к выводу, что розничные инвесторы, по всей видимости, потеряли интерес к российским акциям или, по крайней мере, взяли паузу; возможно, из-за опасений по поводу недавнего ослабления рубля.

"По всей видимости, настроения у этой категории инвесторов начали ухудшаться после крайне мощных притоков во втором квартале 2020 года и увеличения позиций в российских акциях, или они решили, по крайней мере, взять паузу. Охлаждение может отражать слабость курса рубля и идею, что ралли уже завершилось к третьему кварталу, и дальнейший рост будет более трудным. Грядущий конец дивидендного сезона и начало типичного летнего затишья также, вероятно, сыграли свою роль. У институциональных клиентов вторую неделю преобладали чистые продажи, однако на этот раз с перевесом всего 20%, что на самом деле немного. Мы по-прежнему видим фундаментальный долгосрочный потенциал роста в большинстве российских акций, учитывая низкие процентные ставки и невысокий страновой риск", - пишут аналитики.

Отток капитала из российских акций через ETF, как следует из материалов BCS Global Markets, продолжился вторую неделю подряд и составили на этот раз $29 млн. Из фондов ETF, ориентированных на Россию, за отчетный период ушло $11 млн (четвертая подряд неделя оттоков из этой категории фондов); оттоки из GEM ETF (глобальные фонды, инвестирующие в развивающиеся рынки) достигли $18 млн (хотя этот уровень нельзя называть драматичным, значение оказалось максимальным за семь недель, отмечается в обзоре).

По мнению экспертов инвестбанка, потоки указывают на то, что ни Россия, ни EM (развивающиеся рынки) не входят в число фаворитов у зарубежных инвесторов.