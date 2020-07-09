Российский рынок акций вновь проявляет слабость - "Алор Брокер"

Российский рынок акций выглядит в четверг слабо, теряя ближе к завершению основных торгов процент по индексу Мосбиржи, отмечает в комментарии главный аналитик компании Алексей Антонов. "Общая картина негативная: индекс Мосбиржи не смог закрепиться выше верхней границы боковика в 2810 пунктов, в котором торговался с начала лета. Возврат в прежний коридор может быть воспринят как "медвежий" сигнал, и рублевый индикатор рынка вполне может отправиться тестировать нижнюю границу даже при несильном дальнейшем ухудшении внешнего фона", - пишет он.

Учитывая снижение нефти и отсутствие признаков желания американских инвесторов откупить упавшие на открытии бумаги, спекулятивные "лонги" по акциям переносить на пятницу рискованно, считает А. Антонов. Техническая картина также говорит в пользу большой вероятности дальнейшего снижения.