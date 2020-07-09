Инвесторам нужно быть готовым к коррекции рынка акций РФ - Matrix

Инвесторам нужно быть готовым к коррекции рынка акций РФ, считает генеральный партнер Matrix Capital Павел Теплухин.

БУДЬ ГОТОВ!

По словам Теплухина, доля денежных средств в фондах акций у Matrix находится на максимальном уровне. "То есть мы готовимся, в принципе, к коррекции и фиксируем прибыль, так как считаем, что активы достигли своего целевого уровня", - сказал он на встрече с журналистами.

Как подчеркнул эксперт, частному инвестору на текущих уровнях лучше не торопиться покупать акции. "За исключением, может быть, каких-то точечных историй, которые, возможно, выигрывают от этого кризиса. Таких немного, но они есть", - добавил он.

"И долговые, и фондовые рынки в настоящее время находятся на довольно высоких уровнях, что соответствует реальному состоянию макроэкономики. Из этой точки у нас есть два пути: либо экономика резко вырастет и догонит текущие оптимистичные оценки рынка, либо рынок скорректируется вниз для того, чтобы более адекватно отражать сложившуюся ситуацию. Я больше склоняюсь ко второму сценарию. Реальный сектор экономики чувствует себя неважно, а вот финансовый сектор - слишком оптимистичен", - сказал Теплухин.

А ВДРУГ ПЕРЕЛОМ ОТКРЫТЫЙ?

В то же время партнер Matrix Capital Павел Малый подчеркивает, что сложность инвестирования в текущих условиях заключается в низком уровне прогнозирования.

"Нынешний кризис - это человек, попавший в больницу, потому что он шел по улице, поскользнулся на банановой кожуре и произнес известную фразу: "Черт подери". У него теперь бриллиантовая рука, он лежит в больнице, но понятно, что организм молодой, здоровый, крепкий, то есть справится. И плюс еще в этот организм вкачали могучее обезболивающее в виде гигантских программ ликвидности. Сейчас уже возникает ощущение, что, может быть, этот прекрасный молодой человек с бриллиантовой рукой ведет себя чересчур оптимистично, учитывая полученную им травму. Мы, правда, думаем, что может быть, по ряду активов инвесторы слишком оптимистичны. Все-таки кусок гипса на руке и непонятно, открытый перелом или закрытый. Стоимость бриллиантов трудно определить. В общем, по ряду направлений нашему больному не мешало бы вести себя чуть осторожнее. Но он ведет себя, как ведет. Вот такие наши наблюдения за рынком", - сказал Павел Малый.

САНКЦИИ НЕ МОГУТ БЫТЬ ПРЕДСКАЗУЕМЫМИ

Одним из основных рисков российского рынка в настоящее являются санкции, так как они могут быть непредсказуемыми и внезапными.

"Если немножко отставить эмоции в сторону, как экономист могу сказать, что санкции эффективны только тогда, когда они непредсказуемы. Те люди, которые принимают решение о санкциях, тоже прекрасно знают эту формулу, это правило. Поэтому заниматься предсказанием санкций - вещь весьма нерезультативная и неэффективная, потому что люди, которые принимают эти санкции, прекрасно знают, что для того, чтобы быть эффективными, санкции должны быть непредсказуемыми", - сказал Теплухин.

По его словам, развитие ситуации в Бразилии, Мексике или даже Индонезии гораздо проще прогнозировать, потому что там есть экономические риски, которые хорошо изучены, хорошо считаются. "В этом смысле их можно прогнозировать, каким-то образом делать ставки и зарабатывать деньги. Российские же риски - другие, они не про экономику, они про политику", - подчеркнул он.

Как считает Теплухин, причиной для санкций против РФ может стать все что угодно. "И если они будут, они могут иметь довольно печальные последствия, потому что, в свою очередь, рынок ждет повода для того, чтобы скорректироваться", - добавил он.