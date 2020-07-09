Золото краткосрочно выглядит перегретым - ИК "Велес Капитал"

Золото краткосрочно выглядит перегретым, в связи с чем консолидируется чуть ниже долгосрочного сопротивления 1830 долларов/унцию, отмечает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова. "Пробой указанной отметки в условиях распространения коронавируса не исключен, что открыло бы перед металлом перспективы роста в район 1900-1920 долларов/унцию. При неспособности в ближайшие дни преодолеть 1830 долларов/унцию можно ожидать коррекции золота в район 1775 долларов/унцию, при которой фиксация прибыли закономерно пройдет и по акциям золотодобытчиков", - пишет специалист в комментарии компании.