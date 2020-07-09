Рубль вряд ли сможет в ближайшее время укрепиться ниже 70 за доллар - Банк "Санкт-Петербург"

Российская валюта в четверг укрепляется после роста нефтяных котировок и умеренного укрепления прочих рисковых активов. Позитив от роста нефтяных котировок ограничивается снижением операций Минфина на валютном рынке, рубль вряд ли сможет в ближайшее время укрепиться ниже 70 руб./$, при этом фундаментальные факторы, в частности, снижение притока валюты по текущему счету платежного баланса к концу третьего квартала, будут подталкивать курс к отметке 72-73 руб./$., говорится в обзоре банка "Санкт-Петербург".