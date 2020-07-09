Возможно несколько совершенно противоположных сценариев для курса рубля - МКБ

Учитывая крайне высокую степень вариативности в мире и в России в этом году, возможно несколько совершенно противоположных сценариев для курса рубля, говорится в комментарии Московского кредитного банка (МКБ).

Базовый сценарий, по мнению руководителя инвестиционного направления mkb private bank Валентина Журбы, подразумевает, что вакцина от коронавируса к осени (тем более, в нужном количестве), скорее всего, готова не будет, инвесторы поймут, что кризис повлиял на финансовые показатели компаний больше, чем ожидалось, пройдёт ещё одна фаза коррекции на рынках, после чего будет медленное восстановление. В таком варианте Банк России сохранит предельно мягкие условия кредитования, и ставка может даже снизиться на 0,5% к концу года (но не в 3 квартале). Рубль, если будет ещё одна фаза коррекции на мировых рынках, протестирует уровень 80 за доллар, но закончит год ближе к 72 за доллар, указывает В. Журба.

Позитивный сценарий включает в себя появление вакцины где-то в третьем квартале, на этом рынки восстановятся, и, возможно, большинство из них покажет новые исторические максимумы, но Центробанки постепенно начнут сворачивать стимулирование, что в итоге приведёт к откату котировок. "В этом случае Банк России начнёт медленно повышать ставку (например, на 0,5-1% к концу года), но не в третьем квартале, а рубль, хотя и протестирует уровни 76-78 за доллар, вернётся на 67-70 за доллар к концу года. Итого, в третьем квартале Банк России сделает паузу, а к концу года диапазон по ставке составит 4-5,5%. Рубль против доллара должен завершить год в диапазоне 67-72 за доллар, хотя в третьем квартале возможны и уровни 76-80 за доллар", - отмечает специалист МКБ.