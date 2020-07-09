"ВТБ Капитал" по-прежнему рекомендует покупку "длинных" ОФЗ с одновременной продажей "коротких" бумаг

Аналитики "ВТБ Капитала" по-прежнему рекомендуют открывать позиции с одновременной покупкой "длинных" ОФЗ и продажей "коротких" бумаг, учитывая, что наклон кривой достиг максимума за последние 6 лет, а Банк России, как ожидают специалисты, пересмотрит свою оценку нейтрального значения ключевой ставки, сообщается в обзоре.

Минфин на регулярном аукционе в среду предложил инвесторам только один выпуск: флоутер ОФЗ-29014 с погашением в марте 2026 г., для которого этот аукцион стал дебютным. Заявок на выпуск было подано на 265 млрд руб. – больше, чем на последних нескольких аукционах облигаций с переменным купоном, отмечают аналитики.

Большинство заявок Минфин опять отклонил, в итоге разместив бумаги на сумму всего 64,3 млрд руб. Однако соотношение спроса и фактического размещения снизилось по сравнению с двумя последними аукционами флоутеров, составив 4,1x (против 8x и 39x соответственно). Цена отсечения была установлена на отметке 98,50 пп, что на 0,75 пп ниже цены отсечения для 4-летнего флоутера ОФЗ-24021 на аукционе в прошлый вторник.

"По нашим оценкам, такая цена соответствует Z-спреду ОФЗ-29014 в +28 бп относительно ставки RUONIA (для сравнения, ОФЗ-24021 во вторник закрылся со спредом к RUONIA в +12 бп). Всего на аукционе было удовлетворено 56 заявок, из которых пять крупнейших – на общую сумму 25 млрд руб. (39% размещенного объема бумаг). Доля неконкурентных заявок составила всего 0,8%. На наш взгляд, снижение соотношения спроса и фактического размещения на аукционах флоутеров следует расценивать как позитивный фактор для бумаг с фиксированным купоном, указывающий на постепенную корректировку Минфином тактики заимствований на внутреннем рынке, - пишут специалисты "ВТБ Капитала". - Мы считаем, что это должно ослабить повышательное давление на доходности облигаций с фиксированным купоном. Исходя из этих соображений, мы по-прежнему рекомендуем открывать позиции с одновременной покупкой "длинных" и продажей "коротких" бумаг, учитывая, что наклон кривой достиг максимума за последние 6 лет, а Банк России, как мы ожидаем, пересмотрит свою оценку нейтрального значения ключевой ставки".