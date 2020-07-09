Фондовый рынок США в четверг будет снижаться - ITI Capital

Фондовый рынок США в четверг будет снижаться на фоне растущего количества заболевших COVID-19 в стране, говорится в комментарии ITI Capital.

Американские фьючерсы в четверг снижаются на фоне роста числа заболевших COVID-19 в США, отмечают аналитики. В среду прирост выявленных случаев обновил рекорд и составил 61 тысячу.

"Мы ожидаем, что в четверг фондовый рынок США будет снижаться на фоне растущего количества заболевших COVID-19 в стране. Поддержку индексам могут оказать положительная статистика по инфляции из Китая, которая указывает на восстановление, и статистика по числу вакансий из США", - указывают специалисты компании.

Эксперты ITI Capital отмечают, что в четверг в фокусе инвесторов на российском рынке акций будут находиться "АЛРОСА" и НЛМК в связи с последним днем для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 2019 г. "АЛРОСА" выплатит 2,63 руб./ао, дивидендная доходность составит по обыкновенной акции 3,98%. НЛМК выплатит 3,21 руб./ао, дивидендная доходность составит по обыкновенной акции 2,24%.