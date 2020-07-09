Вероятны новые попытки пробоя отметки $44 за баррель Brent в ближайшие дни - ИК "Алго Капитал"

ИК "Алго Капитал" полагает, что в ближайшие дни вполне вероятны новые попытки пробоя отметки $44 за баррель Brent, говорится в комментарии компании.

Среди внешних макроэкономических данных, опубликованных в среду, по мнению старшего риск-менеджера компании Виталия Манжоса, стоит обратить внимание на еженедельную статистику по изменению запасов нефти и нефтепродуктов в США. Она указала на сильный прирост запасов сырой нефти в размере 5,65 млн баррелей. Кроме того, запасы дистиллятов также возросли на 3,14 млн баррелей. Но при этом запасы бензина сократились на 4,84 млн баррелей.

Таким образом, указывает специалист, свежая статистика носила в целом негативный характер для нефтяных котировок. Тем не менее, фьючерсы на нефть сорта Brent умеренно подорожали после их публикации. Они продолжают удерживаться вблизи четырехмесячного максимума, несколько ниже отметки $44 за баррель. В ближайшие дни вполне вероятны новые попытки пробоя указанного уровня, считает В. Манжос.

Между тем на мировом нефтяном рынке пока сохраняется сильный избыток коммерческих запасов нефти. Согласно оценке Минэнерго США, отмечает эксперт ИК "Алго Капитал", на конец мая он составил порядка 1,3 млрд баррелей. Этот излишек может сократиться до нормального уровня лишь к концу 2021 года.