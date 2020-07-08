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08 июля 2020 года 19:36

Рубль вечером растет к доллару и снижается к евро вслед за динамикой валют на глобальном рынке

Москва. 8 июля. Доллар умеренно дешевеет, евро слегка повышается на "Московской бирже" в среду вечером, рубль немного укрепляется к бивалютной корзине в условиях роста евро в паре с долларом.

Курс доллара США составил 71,19 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 28,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 80,65 руб./EUR1, подорожав на 2 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 14,78 копейки - до 75,45 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль растерял рост к евро, но продолжает умеренно повышаться к доллару на вечерних торгах, отыгрывая динамику пары "евро-доллар" на Forex. Американская валюта упала после того, как экономический советник Белого дома Ларри Кудл прокомментировал решение некоторых штатов приостановить снятие ограничений из-за резкого увеличения числа случаев заражения COVID-19.

Повторный общенациональный карантин для борьбы с пандемией коронавируса будет "большой ошибкой", заявил он в интервью CNBC. Позднее Кудлоу сказал журналистам, что возможно появление отдельных очагов экономического воздействия из-за введения штатами дополнительных мер для сдерживания эпидемии, но добавил, что не видит признаков новой волны спада в экономике.

В США с начала пандемии коронавируса заражение выявили почти у 3,1 млн человек, сообщается на портале Worldometers. При этом около 134 тыс. пациентов скончались от последствий заражения.

По данным канала NBC, за вторник в стране выявили более 46,5 тыс. новых случаев коронавируса. В некоторых штатах на северо-востоке страны отмечается замедление распространения заражения, в то время как во многих южных штатах, которые с мая начали возвращаться к обычной жизни, сейчас новая вспышка - во Флориде, Техасе, Аризоне.

Президент США Дональд Трамп во вторник официально уведомил Конгресс о выходе страны из состава ВОЗ на фоне пандемии. В середине апреля Трамп принял решение о временной приостановке участия США в работе ВОЗ до проведения расследования о неудачном ответе организации на вспышку COVID-19.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" начальник отдела доверительного управления компании "КСП Капитал УА" Дмитрий Хомяков, в условиях сезона летних отпусков рынки слегка успокоились, доллар торгуется в диапазоне 70,5-72,5 руб./$1, нефть - $41,5-43,5 за баррель. "Негативными факторами для рубля стали возможность второй волны пандемии, намерения демократов в США ввести новые санкции против России и внутренний фактор в лице Минфина, заявившего о возможном значительном (с 2 трлн до 5 трлн рублей) увеличении заимствований в 2020 году. На этом фоне котировки длинных ОФЗ снизились, также сократилась доля нерезидентов, а доллар укрепился. Учитывая предстоящие сезонные дивидендные выплаты, мы полагаем, что доллар продолжит торговаться ближе к верхней границе диапазона", - подчеркнул Хомяков.

"В среду в первой половине дня рубль демонстрировал заметное укрепление к доллару и евро. В частности, обе валюты обновили минимумы с понедельника: американская валюта была близка к отметке в 71 руб./$1, а евро был близок к уровню 80,1 руб./EUR1. После утреннего укрепления рубль скорректировался, при этом в последующие часы динамика валютных пар на российском рынке повторяла ход торгов на международном рынке. В частности, доллар хоть и несколько сократил потери, но все же оставался в минусе, сумев лишь протестировать отметку в 71,4 руб. Евро, в свою очередь, смог отыграть все утренние потери, завершив рабочий день вблизи 80,66 руб./EUR1. Такая динамика стала возможной благодаря заметному росту пары "евро-доллар" на внешнем рынке. В частности, к окончанию рабочего дня пара прибавляла около 0,5% и в течение дня обновила максимум с понедельника, поднимаясь выше уровня 1,134", - отметил начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Нефть эталонных марок демонстрирует незначительное снижение в ходе торгов в среду после публикации доклада министерства энергетики США, показавшего неожиданный рост запасов нефти по итогам прошлой недели.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК в среду снизилась на 0,09% - до $43,04 за баррель. Фьючерсы на WTI на август на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени опустились на 0,12% - до $40,57 за баррель.

Запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 3 июля, выросли на 5,654 млн баррелей, сообщило Минэнерго страны. Резервы бензина в Штатах за неделю снизились на 4,839 млн баррелей, дистиллятов - увеличились на 3,136 млн баррелей.

Запасы нефти на терминале в Кушинге выросли на 2,206 млн баррелей.

Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидали, что статистика покажет снижение запасов нефти на прошлой неделе на 3,7 млн баррелей. По их прогнозам, запасы бензина сократились на 1,2 млн баррелей, дистиллятов - на 500 тыс. баррелей.

ЦБ РФ 6 июля продал валюту на 10,3 млрд рублей, следует из данных Банка России.

3 июля объем продажи валюты составил 10,2 млрд рублей, 2 июля регулятор продал валюту на 10,2 млрд рублей, 30 июня - на 10,4 млрд рублей, 29 июня - на 10,3 млрд рублей. Таким образом, в целом на прошлой неделе объем продажи валюты составил 41,1 млрд рублей.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 9 июля на 93,4 копейки, до 71,2379 руб./$1, и уменьшил курс евро на 1,0614 рубля, до 80,4062 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" уменьшился в среду на 77,97 копейки по отношению ко вторнику и составил 71,2053 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК опустился на 66,45 копейки и составил 71,2267 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 469,178 млн, из которых $632,081 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 837,097 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" опустился на 1,0537 рубля, до 80,3026 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК уменьшился на 58,89 копейки и составил 80,4282 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR395,747 млн, из которых EUR125,578 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR270,169 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов повысились в среду, в то время как ставки среднесрочных (3-6 месяцев) МБК не показали ярко выраженной динамики по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" повысилась на 5 базисных пунктов (б.п.) - до 4,43% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок поднялась на 4 б.п. - до 4,55% годовых, ставка на срок 1 месяц увеличилась на 2 б.п. - до 4,77% годовых. Ставка на срок 3 месяца уменьшилась на 1 б.п. - до 4,82% годовых, ставка на срок 6 месяцев осталась на прежнем уровне - 4,83% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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