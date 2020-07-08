Цены евробондов РФ в среду слегка подросли благодаря спросу отечественных инвесторов

Москва. 8 июля. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в среду слегка подросли благодаря спросу со стороны отечественных инвесторов, при этом облигации большинства emerging markets снизились в цене. Американские казначейские обязательства (US Treasuries) практически не изменились в цене за день, что в итоге привело к небольшому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК выросла по отношению к закрытию вторника на 3 базисных пункта и составила 115,23% от номинала, что соответствует доходности 1,99% годовых (снижение на 1,5 базисного пункта к предыдущему дню).

Стоимость трехлетних американских Treasuries снизилась всего на 0,4 базисного пункта, составив 102,484% от номинала (доходность практически не изменилась и составила 0,16% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетними казначейскими облигациями США сузился на 1,5 пункта и составил 183 базисных пункта.

Котировки еврооблигаций РФ с погашением в 2043 году выросли на 18 базисных пунктов по отношению к предыдущему закрытию, составив 142,13% от номинала (доходность снизилась на 1 пункт - до 3,27% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году выросли в цене на 6 базисных пунктов, поднявшись до 136,89% от номинала (доходность снизилась на 0,5 пункта и составила 3,245% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году подорожали на 2,5 базисного пункта - до 114,22% от номинала (доходность снизилась на 0,5 пункта - до 2,16% годовых), а самые "короткие" евробонды РФ с погашением в 2023 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 111,3% от номинала (доходность - 1,245% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году прибавил в цене 14 базисных пунктов, подорожав до 134,28% от номинала (доходность снизилась почти на 1 базисный пункт - до 3,315% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году подорожал на 10 базисных пунктов, до 111,96% от номинала (доходность снизилась на 1,5 базисного пункта и составила 2,375% годовых).

"Сегодня российские еврооблигации немного подрастают в цене, что ведет к снижению их процентных ставок, в частности, доходность десятилетнего бенчмарка с погашением в 2029 году опустилась на 1 базисный пункт, до 2,54% годовых. При этом суверенные евробонды большинства развивающихся стран демонстрируют в среду ценовое снижение, отыгрывая падение "аппетита к риску" у глобальных инвесторов из-за сохраняющихся высоких темпов распространения коронавируса COVID-19 во многих странах мира. Все это вызывает у участников рынка опасения относительно быстрого восстановления мировой экономики. Динамика мировых цен на нефть нейтральна для сектора отечественных евробондов, так как котировки Brent, находясь вблизи отметки $43 за баррель, в целом не демонстрируют сильных движений", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Дмитрий Монастыршин.