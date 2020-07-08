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08 июля 2020 года 15:37

Рубль днем возобновил умеренное укрепление к доллару и евро на фоне развернувшейся вверх нефти

Москва. 8 июля. Доллар и евро после кратковременного роста при открытии торгов перешли к снижению на "Московской бирже" в среду днем, рубль умеренно повышается к бивалютной корзине на фоне развернувшейся вверх нефти.

Курс доллара США составил 71,7 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 37,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 80,29 руб./EUR1, подешевев на 34,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 36,01 копейки - до 75,23 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 9 июля на 93,4 копейки, до 71,2379 руб./$1, и уменьшил курс евро на 1,0614 рубля, до 80,4062 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль возобновил умеренное повышение к доллару и евро на дневных торгах, продолжая корректироваться вверх после сильного ослабления в предыдущий период. Трейдеры с оптимизмом реагируют на воодушевляющие экономические данные, но по-прежнему испытывают обеспокоенность в связи с пандемией, что объясняет движение рынка. Опасения, связанные с возможным возвратом ограничительных мер в случае второй волны пандемии, сдерживают аппетит к риску.

Темпы распространения COVID-19 продолжают расти, пандемия коронавирусной инфекции еще не достигла пика, заявил во вторник гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус. "На данный момент зафиксировано 11,4 млн случаев заражения COVID-19 и более 535 тыс. летальных исходов. Вспышка ускоряется, и мы явно не достигли пика пандемии", - сказал Гебрейесус на брифинге ВОЗ.

Новые вспышки коронавируса отмечаются в разных регионах мира - от Японии до Ирана и Австралии, а в США число инфицированных с начала пандемии превысило 3 млн. Ряд американских штатов, включая Калифорнию, Флориду и Техас, были вынуждены вернуть часть отмененных ранее ограничительных мер.

Президент США Дональд Трамп во вторник официально уведомил Конгресс о выходе страны из состава ВОЗ на фоне пандемии. В середине апреля Трамп принял решение о временной приостановке участия США в работе ВОЗ до проведения расследования о неудачном ответе организации на вспышку COVID-19.

Председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Сан-Франциско Мэри Дейли сказала во вторник, что данные о безработице в США недооценивают экономический ущерб, нанесенный коронавирусом. Учитывая, что безработица находится на уровне 11,1%, центробанку придется принять дальнейшие меры для поддержки экономики, отметил глава ФРБ Ричмонда Томас Баркин.

Председатель ФРБ Атланты Рафаэль Бостик, в свою очередь, предупредил, что восстановление экономики США, начавшееся вслед за снятием ограничительных мер, которые были введены для сдерживания распространения коронавирусной инфекции, может остановиться в связи с увеличением числа новых случаев заражения в нескольких крупных штатах.

В то же время, глава аппарата вице-президента США Майка Пенса Марк Шорт заявил, что очередной пакет поддержки экономики будет ограничен $1 трлн или даже меньше. С такой просьбой администрация США обратилась в Конгресс, сказал он в интервью Bloomberg.

Европейская комиссия во вторник ухудшила экономический прогноз на 2020-2021 годы. Теперь Брюссель ожидает падения экономики Евросоюза на 8,3% в этом году и рост на 5,8% в следующем. В мае Еврокомиссия прогнозировала сокращение ВВП ЕС на 7,4% в 2020 году и рост на 6,1% в 2021 году.

"Рубль торгуется в русле прочих валют развивающихся стран, восстанавливающих свои позиции. В результате российская валюта в среду попытается отыграть часть потерянных в начале недели позиций. Сегодня министерство финансов предложит один выпуск ОФЗ с плавающей ставкой и погашением в 2026 году. На прошлой неделе спрос на облигации с плавающим купоном был весьма неплохим (превышал 130 млрд рублей). Сегодня спрос также может оказаться повышенным. Во второй половине июля локальным фактором давления на рубль может выступить конвертация полученных дивидендов в валюту (10-е число - дата закрытия реестра под дивиденды "ЛУКОЙЛа", на середину июля запланированы дивидендные выплаты "Газпрома"). Волатильность на российском валютном рынке до конца недели, скорее всего, останется повышенной", - подчеркивает аналитик Нордеа банка Григорий Жирнов.

"Рубль в начале недели оказался под ощутимым давлением, одной из основных причин которого стал план продажи валюты Минфином на рынке. Со среды объем операций снизится до 5,7 млрд рублей в день с 10,2 млрд рублей в день в июне. При этом Минфин, продавая валюту, уже компенсирует не снижение цен на нефть, которые уже выше цены отсечения в бюджетном правиле на 2020 год, а сокращение добычи в рамках сделки ОПЕК+. Также на динамику рубля оказывает влияние выплата дивидендов "Роснефтью" и постепенное сезонное ухудшение текущего счета платежного баланса, что ограничивает потенциал укрепления рубля в среднесрочной перспективе. На долговом рынке цены находятся под давлением из-за ослабления рубля, тогда как рынок акций следует за мировыми тенденциями. Поэтому в отсутствие позитивных новостей на глобальном рынке в ближайшие дни курс рубля задержится в диапазоне 71-72 руб./$1", - отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"В среду в первой половине дня доллар и евро корректировались вниз на российском рынке. В частности, обе валюты обновили минимум с понедельника: американская валюта опускалась ниже 71,1 руб./$1, а европейская - ниже 80,2 руб./EUR1. Схожее укрепление с рублем на валютных площадках EM демонстрировали к концу первой половины дня мексиканский песо (+0,6%) и южноафриканский рэнд (+0,4%). При этом в целом на развивающихся рынках наблюдались смешанные настроения, так как аппетит инвесторов по-прежнему сдерживается быстрыми темпами распространения пандемии в отдельных регионах EM (Бразилия, Индия и т.д.). Ближе к вечеру внимание инвесторов будет приковано к традиционным данным по запасам и добыче нефти в США. Впрочем, мы полагаем, что реакция нефтяных котировок на вечерние данные по запасам и добыче окажет лишь краткосрочное влияние на ход торгов российского рынка. Вероятно, в ближайшее время пара "доллар-рубль" протестирует уровень в 71 руб./$1, а "евро-рубль" - 80 руб./EUR1, однако пока они вряд ли смогут закрепиться ниже данных отметок", - полагает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Цены на нефть перешли к небольшому повышению после снижения в первой половине дня на ожиданиях публикации данных Минэнерго США об изменении запасов нефти, бензина и дистиллятов в стране.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК в среду увеличилась на 0,35% - до $43,23 за баррель. Фьючерсы на WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени увеличились в цене на 0,22% - до $40,71 за баррель.

Согласно данным Американского института нефти (API), запасы нефти в США на неделе, завершившейся 3 июля, увеличились на 2 млн баррелей. Запасы бензина снизились на 1,8 млн баррелей, дистиллятов - на 847 тыс. баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге увеличились на 2,2 млн баррелей.

Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидают, что статистика покажет снижение запасов на прошлой неделе на 3,7 млн баррелей. Согласно их прогнозу, запасы бензина сократились на 1,2 млн баррелей, дистиллятов - на 500 тыс. баррелей.

Еженедельный отчет Минэнерго США будет опубликован в 17:30 МСК.

ЦБ РФ 6 июля продал валюту на 10,3 млрд рублей, следует из данных Банка России.

3 июля объем продажи валюты составил 10,2 млрд рублей, 2 июля регулятор продал валюту на 10,2 млрд рублей, 30 июня - на 10,4 млрд рублей, 29 июня - на 10,3 млрд рублей. Таким образом, в целом на прошлой неделе объем продажи валюты составил 41,1 млрд рублей.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов повысились в среду, в то время как ставки среднесрочных (3-6 месяцев) МБК не показали особой динамики по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" повысилась на 5 базисных пунктов (б.п.) - до 4,43% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок поднялась на 4 б.п. - до 4,55% годовых, ставка на срок 1 месяц увеличилась на 2 б.п. - до 4,77% годовых. Ставка на срок 3 месяца уменьшилась на 1 б.п. - до 4,82% годовых, ставка на срок 6 месяцев осталась на прежнем уровне - 4,83% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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