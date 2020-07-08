Рынок ожидает увеличение дефицита нефти - "Открытие Брокер"

На рынке ожидается увеличение дефицита нефти, говорится в комментарии "Открытие Брокер".

Июльские данные Управления энергетической информации США (EIA) показали, что баланс мирового рынка нефти на конец июня 2020 г. уже стал дефицитным в размере 1,9 млн бар в сутки (мбс). В июле ожидается увеличение дефицита нефти на рынке до 3,8 мбс, но в августе дефицит уменьшится до 2,0 мбс. Вероятно, агентство ожидает расширения добычи странами ОПЕК+ на 2,0 мбс в соответствии с апрельскими соглашениями, отмечает аналитик по товарным рынкам "Открытие Брокер" Оксана Лукичева. На 14-15 июля запланирована встреча министерского комитета ОПЕК+.

Мировое предложение нефти по оценке EIA с июля начало подрастать. К концу года ожидается рост до уровня 95,4 мбс при добыче ОПЕК - 27,1 мбс, а вне ОПЕК - 64,8 мбс. В июле добыча ОПЕК оценивается на уровне 22,5 мбс, вне ОПЕК - 59,2 мбс.

Добыча в США в июне снизилась до 10,98 мбс, но в июле ожидается восстановление до 11,36 мбс. Среднегодовое производство нефти в США оценивается в 11,64 мбс, что на 4,8% ниже среднегодовой добычи в 2019 г.

Однако, обращает внимание О. Лукичева, наибольшим образом на падение цен отреагирует рынок природного газа в США, добыча которого по итогам 2020 г. упадет на 10,5% г/г. При этом экспорт СПГ в июне упал на 38% м/м, а в июле ожидается снижение еще на 39%. Восстановление экспорта СПГ до уровня начала текущего года ожидается лишь в ноябре 2021 г.

Мировой спрос на нефть в июле вырос до 92,6 мбс. К концу года ожидается восстановление до 98,7 мбс. Агентство ожидает восстановление спроса до уровня 2019 г. к концу 2021 г.

Запасы в странах ОЭСР продолжают снижаться, но пока еще остаются выше среднемноголетнего уровня, указывает специалист компании.