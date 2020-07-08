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08 июля 2020 года 17:30
Рынок акций РФ находится в ожидании драйверов - "БКС-Брокер"
Рынок акций РФ в среду торгуется без ярко выраженного направления, небольшая фиксация прибыли после роста последних недель вполне логична; пока нет сильных драйверов ни вверх, ни вниз. Весь мир смотрит на динамику новых заражений COVID-19, где есть некоторый позитив: максимум по количеству зараженных за сутки, зафиксированный 1 июля, не преодолен, и это внушает оптимизм, отмечает ведущий персональный брокер компании "БКС Брокер" Андрей Богдашов. По его словам, в целом российский рынок акций торгуется в очень узком диапазоне. Есть снижение в акциях банковского сектора (Сбербанк (MOEX: SBER), Тинькофф). Прошла отсечка дивидендов в акциях "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS). По "ЛУКОЙЛу" (MOEX: LKOH) 10 июля официально закрывается реестр акционеров под дивиденды за второе полугодие 2019 года, а значит, на "Мосбирже" утром в четверг следует ожидать дивидендного "гэпа" вниз. Акционеры одобрили финальные дивиденды за 2019 год в размере 350 рублей на акцию (дивдоходность 6,4%). Совокупные дивиденды за 2019 год у НК составили 542 рубля на акцию (дивдоходность 9,5%). В среду отчитался Сбербанк за 6 месяцев по РСБУ: в целом все довольно позитивно, есть улучшения. Чистый доход за июнь вырос на 38% относительно мая (до 62,3 млрд рублей) и сократился на 17% в годовом выражении, но улучшения налицо. За полугодие Сбербанк заработал 337,5 млрд рублей чистой прибыли, что на 24% меньше результата за аналогичный период 2019 года. По словам эксперта, про дивиденды Сбербанка новости будут в августе, ожидается 18,7 рубля на акцию (дивидендная доходность 8,9%). Также эксперт отметил продолжение волатильности в акциях "Норильского никеля" (MOEX: GMKN). После объявления возможного ущерба от аварии в $2,1 млрд акции ГМК подешевели в начале недели на 4-5%, но во вторник-среду бумаги отскочили практически на прежние уровни. По своим мультипликаторам ГМК остается довольно дешевой компанией, и риски для дивидендов минимальные. "Газпром" (MOEX: GAZP) 14 июля представит финансовые результаты за I квартал по МСФО. Скорее всего, падение продаж газа в условиях снижения цен привело к сокращению выручки на 13% к IV кварталу и на 23% в годовом выражении. EBITDA, по оценкам, снизилась примерно на 25% г/г. Чистая прибыль, вероятно, превратилась в чистый убыток в размере $2 млрд на фоне очень крупных потерь от валютной переоценки на фоне девальвации рубля к доллару по итогам квартала, считает Богдашов. 15 июля ожидается заседание стран ОПЕК+. Учитывая высокую важность стабилизации рынка нефти, совместный министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ теперь будет проводить ежемесячные совещания до конца года для оценки рынка, в ходе которых могут быть представлены рекомендации для дальнейших действий. На текущих ценовых уровнях нефти есть риск увеличения добычи американскими сланцевыми производителями, что может вынудить ОПЕК+ отказаться от сокращения добычи, а это может вновь обострить февральскую ценовую войну, заключил Богдашов.
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09 июля 2020 года 17:40
Инвесторам нужно быть готовым к коррекции рынка акций РФ, считает генеральный партнер Matrix Capital Павел Теплухин. БУДЬ ГОТОВ! По словам Теплухина, доля денежных средств в фондах акций у Matrix находится на максимальном уровне. "То есть мы готовимся, в принципе, к коррекции и фиксируем... читать дальше
.09 июля 2020 года 17:14
убль в четверг укрепляется, сломав краткосрочный тренд ослабления, говорится в комментарии "Открытие Брокер". С начала июня рубль всё еще находится в тренде умеренного ослабления за счёт продаж ОФЗ нерезидентами, ожиданий сокращения продаж валюты Минфином и будущих репатриаций дивидендов российских... читать дальше
.09 июля 2020 года 16:24
Облигации ПИК торгуются с самой высокой доходностью среди эмитентов рейтинговой категории В+/ВВ-. Аналитики BCS Global Markets (BCS GM) рекомендуют увеличивать позиции в выпусках ПИК-7бо и ПИК-3пбо (YTM 7,3% к погашению/оферте в июле 2022 г.), которые торгуются с премией к ОФЗ в размере 280 б.п.,... читать дальше
.09 июля 2020 года 15:42
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.09 июля 2020 года 15:24
Золото краткосрочно выглядит перегретым, в связи с чем консолидируется чуть ниже долгосрочного сопротивления 1830 долларов/унцию, отмечает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова. "Пробой указанной отметки в условиях распространения коронавируса не исключен, что открыло бы перед металлом... читать дальше
.09 июля 2020 года 14:36
Индекс Мосбиржи к концу сессии четверга будет колебаться в пределах 2790-2840 пунктов - ИК "Фридом Финанс"
ИК "Фридом Финанс" не исключает снижения на отечественном рынке акций до конца торгов четверга, индекс Мосбиржи к концу сессии будет колебаться в пределах 2790-2840 пунктов, сообщается в комментарии компании Индекс Мосбиржи снижается в среду, несмотря на позитивный фон из Китая, отмечает... читать дальше
.09 июля 2020 года 14:10
Учитывая крайне высокую степень вариативности в мире и в России в этом году, возможно несколько совершенно противоположных сценариев для курса рубля, говорится в комментарии Московского кредитного банка (МКБ). Базовый сценарий, по мнению руководителя инвестиционного направления mkb private bank... читать дальше
.09 июля 2020 года 13:45
оссийская валюта в четверг укрепляется после роста нефтяных котировок и умеренного укрепления прочих рисковых активов. Позитив от роста нефтяных котировок ограничивается снижением операций Минфина на валютном рынке, рубль вряд ли сможет в ближайшее время укрепиться ниже 70 руб./$, при этом... читать дальше
.09 июля 2020 года 13:22
Отсутствие серьезных новостей извне, стабильность нефти и снижение доллара на мировом рынке - основные драйверы, на которые приходится рассчитывать российской валюте, говорится в комментарии РФПИ. На другой стороне весов - сократившийся объем валютной выручки у экспортеров, отсутствие явного... читать дальше
.09 июля 2020 года 12:59
Дефицитный бюджет и небольшой потенциал снижения ключевой ставки будут способствовать спросу локальных банков на ОФЗ - Райффайзенбанк
Дефицитный бюджет, небольшой потенциал для снижения ключевой ставки и низкий "аппетит" к кредитному риску будут способствовать спросу локальных банков на ОФЗ, говорится в обзоре Райффайзенбанка. Участники аукциона в среду проявили огромный спрос (265 млрд руб.) на дебютный 6-летний выпуск ОФЗ... читать дальше
.09 июля 2020 года 12:38
Акции нефтяных компаний РФ торгуются с максимальной с 2011г премией к сумме налоговых льгот - "ВТБ Капитал"
(добавлен последний абзац) Рыночная стоимость бумаг российских нефтяных компаний в настоящий момент оторвалась от справедливой оценки на основе налоговых льгот, говорится в обзоре "ВТБ Капитала". "Исходя из оценки на основе налоговых льгот, которую мы предложили в 2018 году в качестве... читать дальше
.09 июля 2020 года 12:23
Акции нефтяных компаний РФ торгуются с максимальной с 2011г премией к сумме налоговых льгот - "ВТБ Капитал"
Рыночная стоимость бумаг российских нефтяных компаний в настоящий момент оторвалась от справедливой оценки на основе налоговых льгот, говорится в обзоре "ВТБ Капитала". "Исходя из оценки на основе налоговых льгот, которую мы предложили в 2018 году в качестве упрощенного метода расчета... читать дальше
.09 июля 2020 года 12:03
Худшее для нефтяного сектора уже позади, в особенности для перерабатывающего сегмента - "Ренессанс Капитал"
Аналитики "Ренессанс Капитала" полагают, что худшее для нефтяного сектора уже позади, в особенности для перерабатывающего сегмента, и второе полугодие будет более позитивным, говорится в обзоре компании. Целая совокупность негативных факторов, а именно падение цен на нефть и нефтепродукты из-за... читать дальше
.09 июля 2020 года 11:43
Справедливый уровень доходности нового выпуска Гидромашсервис-2бо составляет 7,80-8,00% - BCS Global Markets
Аналитики BCS Global Markets (BCS GM) считают справедливой доходностью нового 10-летнего выпуска облигаций Гидромашсервис-2бо диапазон 7,80-8,00%, говорится в обзоре компании. Гидромашсервис (ГМС) в четверг, 9 июля, будет собирать заявки на 10-летний выпуск Гидромашсервис-2бо объемом 3 млрд... читать дальше
.09 июля 2020 года 11:11
"ВТБ Капитал" по-прежнему рекомендует покупку "длинных" ОФЗ с одновременной продажей "коротких" бумаг
Аналитики "ВТБ Капитала" по-прежнему рекомендуют открывать позиции с одновременной покупкой "длинных" ОФЗ и продажей "коротких" бумаг, учитывая, что наклон кривой достиг максимума за последние 6 лет, а Банк России, как ожидают специалисты, пересмотрит свою оценку нейтрального значения ключевой... читать дальше
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