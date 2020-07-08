.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Вероятно снижение активности рыночных торгов в ближайшие месяцы - "Открытие Брокер"
.
08 июля 2020 года 16:57
Вероятно снижение активности рыночных торгов в ближайшие месяцы - "Открытие Брокер"
Рынки вступили в сезон отпусков, поэтому в ближайшие месяцы ожидается скорее снижение активности торгов, чем рост, сообщается в комментарии "Открытие Брокер". Индекс РТС продолжает торговаться в горизонтальной коррекции, во время которой снимается техническая перекупленность нескольких месяцев, отмечает главный инвестиционный стратег компании Константин Бушуев. Динамика индекса Мосбиржи за неделю остается позитивной. К середине сессии среды объём сделок на основной секции "Московской биржи" составил около 31,8 млрд рублей, на треть меньше, чем во вторник. "Текущая июльская пауза в корпоративных событиях не обещает быть долгой. Уже на следующей неделе на рынок начнут поступать операционные данные российских компаний за II квартал. Российские акции выйдут на пик дивидендных отсечек (хотя собрания акционеров некоторых российских банков перенесены на осень). В целом надо понимать, что рынки вступили в сезон отпусков, поэтому в ближайшие месяцы финансовые рынки ждёт скорее снижение активности торгов, чем рост", - пишет К. Бушуев
.
09 июля 2020 года 17:40
Инвесторам нужно быть готовым к коррекции рынка акций РФ, считает генеральный партнер Matrix Capital Павел Теплухин. БУДЬ ГОТОВ! По словам Теплухина, доля денежных средств в фондах акций у Matrix находится на максимальном уровне. "То есть мы готовимся, в принципе, к коррекции и фиксируем... читать дальше
.09 июля 2020 года 17:14
убль в четверг укрепляется, сломав краткосрочный тренд ослабления, говорится в комментарии "Открытие Брокер". С начала июня рубль всё еще находится в тренде умеренного ослабления за счёт продаж ОФЗ нерезидентами, ожиданий сокращения продаж валюты Минфином и будущих репатриаций дивидендов российских... читать дальше
.09 июля 2020 года 16:24
Облигации ПИК торгуются с самой высокой доходностью среди эмитентов рейтинговой категории В+/ВВ-. Аналитики BCS Global Markets (BCS GM) рекомендуют увеличивать позиции в выпусках ПИК-7бо и ПИК-3пбо (YTM 7,3% к погашению/оферте в июле 2022 г.), которые торгуются с премией к ОФЗ в размере 280 б.п.,... читать дальше
.09 июля 2020 года 15:42
Техническая картина S&P500 улучшилась с конца июня, неопределенность в отношении перспектив снижается, говорится в комментарии ИК "Фридом Финанс". "Индекс продолжает торговаться над значимым уровнем - 200-дневной средней в районе 3015 пунктов вместе с улучшающимися сигналами момента. Индикатор RSI... читать дальше
.09 июля 2020 года 15:24
Золото краткосрочно выглядит перегретым, в связи с чем консолидируется чуть ниже долгосрочного сопротивления 1830 долларов/унцию, отмечает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова. "Пробой указанной отметки в условиях распространения коронавируса не исключен, что открыло бы перед металлом... читать дальше
.09 июля 2020 года 14:36
Индекс Мосбиржи к концу сессии четверга будет колебаться в пределах 2790-2840 пунктов - ИК "Фридом Финанс"
ИК "Фридом Финанс" не исключает снижения на отечественном рынке акций до конца торгов четверга, индекс Мосбиржи к концу сессии будет колебаться в пределах 2790-2840 пунктов, сообщается в комментарии компании Индекс Мосбиржи снижается в среду, несмотря на позитивный фон из Китая, отмечает... читать дальше
.09 июля 2020 года 14:10
Учитывая крайне высокую степень вариативности в мире и в России в этом году, возможно несколько совершенно противоположных сценариев для курса рубля, говорится в комментарии Московского кредитного банка (МКБ). Базовый сценарий, по мнению руководителя инвестиционного направления mkb private bank... читать дальше
.09 июля 2020 года 13:45
оссийская валюта в четверг укрепляется после роста нефтяных котировок и умеренного укрепления прочих рисковых активов. Позитив от роста нефтяных котировок ограничивается снижением операций Минфина на валютном рынке, рубль вряд ли сможет в ближайшее время укрепиться ниже 70 руб./$, при этом... читать дальше
.09 июля 2020 года 13:22
Отсутствие серьезных новостей извне, стабильность нефти и снижение доллара на мировом рынке - основные драйверы, на которые приходится рассчитывать российской валюте, говорится в комментарии РФПИ. На другой стороне весов - сократившийся объем валютной выручки у экспортеров, отсутствие явного... читать дальше
.09 июля 2020 года 12:59
Дефицитный бюджет и небольшой потенциал снижения ключевой ставки будут способствовать спросу локальных банков на ОФЗ - Райффайзенбанк
Дефицитный бюджет, небольшой потенциал для снижения ключевой ставки и низкий "аппетит" к кредитному риску будут способствовать спросу локальных банков на ОФЗ, говорится в обзоре Райффайзенбанка. Участники аукциона в среду проявили огромный спрос (265 млрд руб.) на дебютный 6-летний выпуск ОФЗ... читать дальше
.09 июля 2020 года 12:38
Акции нефтяных компаний РФ торгуются с максимальной с 2011г премией к сумме налоговых льгот - "ВТБ Капитал"
(добавлен последний абзац) Рыночная стоимость бумаг российских нефтяных компаний в настоящий момент оторвалась от справедливой оценки на основе налоговых льгот, говорится в обзоре "ВТБ Капитала". "Исходя из оценки на основе налоговых льгот, которую мы предложили в 2018 году в качестве... читать дальше
.09 июля 2020 года 12:23
Акции нефтяных компаний РФ торгуются с максимальной с 2011г премией к сумме налоговых льгот - "ВТБ Капитал"
Рыночная стоимость бумаг российских нефтяных компаний в настоящий момент оторвалась от справедливой оценки на основе налоговых льгот, говорится в обзоре "ВТБ Капитала". "Исходя из оценки на основе налоговых льгот, которую мы предложили в 2018 году в качестве упрощенного метода расчета... читать дальше
.09 июля 2020 года 12:03
Худшее для нефтяного сектора уже позади, в особенности для перерабатывающего сегмента - "Ренессанс Капитал"
Аналитики "Ренессанс Капитала" полагают, что худшее для нефтяного сектора уже позади, в особенности для перерабатывающего сегмента, и второе полугодие будет более позитивным, говорится в обзоре компании. Целая совокупность негативных факторов, а именно падение цен на нефть и нефтепродукты из-за... читать дальше
.09 июля 2020 года 11:43
Справедливый уровень доходности нового выпуска Гидромашсервис-2бо составляет 7,80-8,00% - BCS Global Markets
Аналитики BCS Global Markets (BCS GM) считают справедливой доходностью нового 10-летнего выпуска облигаций Гидромашсервис-2бо диапазон 7,80-8,00%, говорится в обзоре компании. Гидромашсервис (ГМС) в четверг, 9 июля, будет собирать заявки на 10-летний выпуск Гидромашсервис-2бо объемом 3 млрд... читать дальше
.09 июля 2020 года 11:11
"ВТБ Капитал" по-прежнему рекомендует покупку "длинных" ОФЗ с одновременной продажей "коротких" бумаг
Аналитики "ВТБ Капитала" по-прежнему рекомендуют открывать позиции с одновременной покупкой "длинных" ОФЗ и продажей "коротких" бумаг, учитывая, что наклон кривой достиг максимума за последние 6 лет, а Банк России, как ожидают специалисты, пересмотрит свою оценку нейтрального значения ключевой... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.