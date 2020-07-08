Акции Норникеля обладают потенциалом краткосрочного и среднесрочного снижений в район 17100 руб. - ИК "Велес Капитал"

Аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова отмечает, что, с технической точки зрения, акции "Норильского никеля" все еще смотрятся слабо и обладают потенциалом краткосрочного и среднесрочного снижений в район 17100 руб. (нижняя полоса Боллинджера недельного графика). Негативный сигнал подтвердится при пробое поддержки 18000 руб. "Позитивом для краткосрочных "быков" стало бы закрепление бумаг выше 19350 руб. - в этом случае можно ожидать скачка к важному среднесрочному сопротивлению 20150 руб. Ждать возвращения к восходящему тренду стоит не ранее закрепления котировок выше 20150 руб." - указывает специалист в комментарии компании.

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