BCS GM открыл новую торговую идею "Лонг в ADR Норникеля"

BCS Global Markets (BCS GM) открыл новую торговую идею "Лонг в ADR "Норильского никеля"", сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Кирилла Чуйко, Олега Петропавловского и Артема Багдасаряна.

"Мы открываем торговую идею "Лонг в ADR "Норникеля"" (MOEX: GMKN), поскольку считаем, что падение котировок бумаги и мультипликаторов не оправдано, даже если размер штрафа и расходов на ликвидацию разлива достигнет $6-8 млрд", - пишут эксперты.

"Реакция котировок бумаг "Норникеля" на разлив дизельного топлива и потенциально рекордную выплату ущерба в объеме $2,1 млрд оказалась чрезмерной, на наш взгляд, поскольку падение рыночной капитализации составило порядка $12 млрд, включая около $9 млрд после появления новости и еще почти $3 млрд потенциала роста на фоне повышения цен на медь и никель. Очевидно, что падение было слишком сильным, что создает возможность для покупки", - говорится в обзоре BCS GM.

Кроме того, аналитики полагают, что риски ESG также переоценены, поскольку не так много инвесторов чувствительны к этой теме. Более того, по мнению экспертов, на смену тем, кто выйдет из бумаги, придут другие, которым важна текущая все еще двузначная дивдоходность бумаг "Норникеля".

Как говорится в отчете, дивидендная история компании остается крепкой, даже в худшем случае доходность составит 10%, но есть риски для промежуточных дивидендов.

"Что касается дивидендов, то мы отмечаем два умеренных риска: отмену промежуточных дивидендов и сокращение размера выплат на 24% из-за снижения EBITDA (вероятно, расходы на покрытие ущерба будут учтены выше уровня EBITDA). В то же время акционерное соглашение действует до конца 2022 года, и даже после увеличения долга и снижения EBITDA соотношение Net debt/EBITDA не превысит 1,2x (по M2M), что ниже уровня 1,8х, предписывающего сокращение коэффициента выплат с 60% от EBITDA", - отмечается в материалах инвестбанка.