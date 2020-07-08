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08 июля 2020 года 18:56
Инвесторы покупают акции лишь выборочно - ИК "Велес Капитал"
Индексы Мосбиржи и РТС в среду оставались в небольшом минусе, в краткосрочных диапазонах 2800-2835 пунктов и 1200-1250 пунктов соответственно. Инвесторы покупают акции лишь выборочно, а сил для уверенного роста "широкому рынку" пока не хватает, говорится в комментарии ИК "Велес Капитал". Ориентир по индексу Мосбиржи на четверг, по мнению аналитика компании Елены Кожуховой, составляет диапазон 2790-2870 пунктов.
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09 июля 2020 года 17:40
Инвесторам нужно быть готовым к коррекции рынка акций РФ, считает генеральный партнер Matrix Capital Павел Теплухин. БУДЬ ГОТОВ! По словам Теплухина, доля денежных средств в фондах акций у Matrix находится на максимальном уровне. "То есть мы готовимся, в принципе, к коррекции и фиксируем... читать дальше
.09 июля 2020 года 17:14
убль в четверг укрепляется, сломав краткосрочный тренд ослабления, говорится в комментарии "Открытие Брокер". С начала июня рубль всё еще находится в тренде умеренного ослабления за счёт продаж ОФЗ нерезидентами, ожиданий сокращения продаж валюты Минфином и будущих репатриаций дивидендов российских... читать дальше
.09 июля 2020 года 16:24
Облигации ПИК торгуются с самой высокой доходностью среди эмитентов рейтинговой категории В+/ВВ-. Аналитики BCS Global Markets (BCS GM) рекомендуют увеличивать позиции в выпусках ПИК-7бо и ПИК-3пбо (YTM 7,3% к погашению/оферте в июле 2022 г.), которые торгуются с премией к ОФЗ в размере 280 б.п.,... читать дальше
.09 июля 2020 года 15:42
Техническая картина S&P500 улучшилась с конца июня, неопределенность в отношении перспектив снижается, говорится в комментарии ИК "Фридом Финанс". "Индекс продолжает торговаться над значимым уровнем - 200-дневной средней в районе 3015 пунктов вместе с улучшающимися сигналами момента. Индикатор RSI... читать дальше
.09 июля 2020 года 15:24
Золото краткосрочно выглядит перегретым, в связи с чем консолидируется чуть ниже долгосрочного сопротивления 1830 долларов/унцию, отмечает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова. "Пробой указанной отметки в условиях распространения коронавируса не исключен, что открыло бы перед металлом... читать дальше
.09 июля 2020 года 14:36
Индекс Мосбиржи к концу сессии четверга будет колебаться в пределах 2790-2840 пунктов - ИК "Фридом Финанс"
ИК "Фридом Финанс" не исключает снижения на отечественном рынке акций до конца торгов четверга, индекс Мосбиржи к концу сессии будет колебаться в пределах 2790-2840 пунктов, сообщается в комментарии компании Индекс Мосбиржи снижается в среду, несмотря на позитивный фон из Китая, отмечает... читать дальше
.09 июля 2020 года 14:10
Учитывая крайне высокую степень вариативности в мире и в России в этом году, возможно несколько совершенно противоположных сценариев для курса рубля, говорится в комментарии Московского кредитного банка (МКБ). Базовый сценарий, по мнению руководителя инвестиционного направления mkb private bank... читать дальше
.09 июля 2020 года 13:45
оссийская валюта в четверг укрепляется после роста нефтяных котировок и умеренного укрепления прочих рисковых активов. Позитив от роста нефтяных котировок ограничивается снижением операций Минфина на валютном рынке, рубль вряд ли сможет в ближайшее время укрепиться ниже 70 руб./$, при этом... читать дальше
.09 июля 2020 года 13:22
Отсутствие серьезных новостей извне, стабильность нефти и снижение доллара на мировом рынке - основные драйверы, на которые приходится рассчитывать российской валюте, говорится в комментарии РФПИ. На другой стороне весов - сократившийся объем валютной выручки у экспортеров, отсутствие явного... читать дальше
.09 июля 2020 года 12:59
Дефицитный бюджет и небольшой потенциал снижения ключевой ставки будут способствовать спросу локальных банков на ОФЗ - Райффайзенбанк
Дефицитный бюджет, небольшой потенциал для снижения ключевой ставки и низкий "аппетит" к кредитному риску будут способствовать спросу локальных банков на ОФЗ, говорится в обзоре Райффайзенбанка. Участники аукциона в среду проявили огромный спрос (265 млрд руб.) на дебютный 6-летний выпуск ОФЗ... читать дальше
.09 июля 2020 года 12:38
Акции нефтяных компаний РФ торгуются с максимальной с 2011г премией к сумме налоговых льгот - "ВТБ Капитал"
(добавлен последний абзац) Рыночная стоимость бумаг российских нефтяных компаний в настоящий момент оторвалась от справедливой оценки на основе налоговых льгот, говорится в обзоре "ВТБ Капитала". "Исходя из оценки на основе налоговых льгот, которую мы предложили в 2018 году в качестве... читать дальше
.09 июля 2020 года 12:23
Акции нефтяных компаний РФ торгуются с максимальной с 2011г премией к сумме налоговых льгот - "ВТБ Капитал"
Рыночная стоимость бумаг российских нефтяных компаний в настоящий момент оторвалась от справедливой оценки на основе налоговых льгот, говорится в обзоре "ВТБ Капитала". "Исходя из оценки на основе налоговых льгот, которую мы предложили в 2018 году в качестве упрощенного метода расчета... читать дальше
.09 июля 2020 года 12:03
Худшее для нефтяного сектора уже позади, в особенности для перерабатывающего сегмента - "Ренессанс Капитал"
Аналитики "Ренессанс Капитала" полагают, что худшее для нефтяного сектора уже позади, в особенности для перерабатывающего сегмента, и второе полугодие будет более позитивным, говорится в обзоре компании. Целая совокупность негативных факторов, а именно падение цен на нефть и нефтепродукты из-за... читать дальше
.09 июля 2020 года 11:43
Справедливый уровень доходности нового выпуска Гидромашсервис-2бо составляет 7,80-8,00% - BCS Global Markets
Аналитики BCS Global Markets (BCS GM) считают справедливой доходностью нового 10-летнего выпуска облигаций Гидромашсервис-2бо диапазон 7,80-8,00%, говорится в обзоре компании. Гидромашсервис (ГМС) в четверг, 9 июля, будет собирать заявки на 10-летний выпуск Гидромашсервис-2бо объемом 3 млрд... читать дальше
.09 июля 2020 года 11:11
"ВТБ Капитал" по-прежнему рекомендует покупку "длинных" ОФЗ с одновременной продажей "коротких" бумаг
Аналитики "ВТБ Капитала" по-прежнему рекомендуют открывать позиции с одновременной покупкой "длинных" ОФЗ и продажей "коротких" бумаг, учитывая, что наклон кривой достиг максимума за последние 6 лет, а Банк России, как ожидают специалисты, пересмотрит свою оценку нейтрального значения ключевой... читать дальше
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