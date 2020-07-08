Вероятен рост котировок золота выше $1800 за унцию - Julius Baer

Вероятность роста котировок золота выше $1800 за унцию большая, учитывая благоприятный фундаментальный фон для драгоценного металла, говорится в комментарии Julius Baer.

"Технические трейдеры выходят на рынок, в то время как спрос на защитные активы остается высоким, особенно в странах, которые наиболее сильно пострадали от пандемии COVID-19. Краткосрочные ценовые риски будут оставаться смещенными в сторону повышения до тех пор, пока вирус не окажется под контролем. В среднесрочной и долгосрочной перспективах мы по-прежнему считаем, что улучшение экономической ситуации должно негативно сказаться на спросе на защитные активы и привести к снижению цен", - отмечает руководитель направления перспективных исследований Next Generation Julius Baer Карстен Менке.