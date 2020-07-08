Российские банки в 2020г могут сократить прибыль как минимум вдвое, увеличить кредитование примерно на 5% - S&P

Российские банки в 2020 году могут сократить прибыль как минимум вдвое по сравнению с 1,7 трлн рублей прибыли в 2020 году из-за роста расходов на резервы и замедления высокомаржинального розничного кредитования, считает рейтинговое агентство S&P.

"Российские банки продемонстрировали рекордно высокие показатели чистой прибыли по итогам 2019 года - это 1,7 трлн рублей по РСБУ. И в рамках наших текущих допущений мы все же ожидаем, что в этом году, конечно, показатели прибыльности банков снизятся не менее чем наполовину вследствие постепенного ухудшения качества активов. Более того, на это также повлияет тот фактор, что мы ожидаем замедления темпов роста розничного кредитования, которое характеризуется традиционно более высокими показателями рентабельности", - сообщил директор, ведущий аналитик группы "Рейтинги финансовых институтов" региона Россия/СНГ S&P Сергей Вороненко в ходе вебинара в среду.

Он отметил, что влияние этих негативных факторов может быть еще более выраженным, если давление на макроэкономические показатели будет усиливаться.

"Мы полагаем, что рост кредитных портфелей российских банков, скорее всего, будет довольно низким в этом году и в целом составит около 5% без учета валютной переоценки. Рост кредитования будет происходить главным образом за счет заимствования крупных корпоратов и ипотечных кредитов", - высказал мнение Вороненко.

S&P ожидает замедления роста розничного кредитования в 2020 году до 10%, рост корпоративного примерно на 5% без учета валютной переоценки.