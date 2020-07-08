Вероятно, доллар/рубль протестирует уровень 71, евро/рубль - отметку 80 - ИК "Велес Капитал"

Вероятно, в ближайшее время пара доллар/рубль протестирует уровень 71, а пара евро/рубль - отметку 80, однако пока вряд ли возможно закрепление ниже данных отметок, говорится в комментарии ИК "Велес Капитал".

Доллар и евро корректировались на российском рынке в первой половине торгов среды, констатирует начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко. В частности, обе валюты обновили минимум с понедельника: американская валюта опускалась ниже 71,1 руб., а европейская была близка к отметке 80,2 руб.

Схожее укрепление с рублем на валютных площадках EM демонстрировали к концу первой половины дня мексиканское песо (+0,6%) и южноафриканский рэнд (+0,4%). При этом в целом на развивающихся рынках наблюдались смешанные настроения, так как "аппетит" инвесторов по-прежнему сдерживается быстрыми темпами распространения пандемии в отдельных регионах EM (Бразилия, Индия и т.д.).

"Ближе к вечеру внимание инвесторов будет приковано к традиционным данным по запасам и добыче нефти в США. Накануне агентство API прогнозировало увеличение недельных запасов на 2 млн баррелей, тогда как рынок ожидает снижения запасов более чем на 3 млн баррелей. Впрочем, мы полагаем, что реакция нефтяных котировок на вечерние данные по запасам и добыче окажет лишь краткосрочное влияния на ход торгов российского рынка. Вероятно, в ближайшее время пара доллар/рубль протестирует уровень 71, а евро/рубль - 80 руб., однако пока вряд ли смогут закрепиться ниже данных отметок", - пишет Ю. Кравченко.