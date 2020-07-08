Курс рубля при отсутствии позитивных новостей в ближайшие дни может задержаться в диапазоне 71-72 за доллар - Банк "Санкт-Петербург"

Курс рубля при отсутствии позитивных новостей на глобальном рынке в ближайшие дни может задержаться в диапазоне 71-72 за доллар, сообщается в обзоре банка "Санкт-Петербург".

Рубль в начале недели оказался под ощутимым давлением, однако утром в среду отыгрывает часть потерь и сейчас стоит около 71,1 за доллар, отмечают аналитики банка.

Одна из основных причин негативной динамике в рубле - опубликованный план продажи валюты Минфином на рынке, со среды объем операций снизится до 5,7 млрд руб./день с 10,2 млрд руб./день в июне. При этом Минфин продавая валюту уже компенсирует не снижение цен на нефть, которые уже выше цены отсечения в бюджетном правиле на 2020 год, а сокращение добычи в рамках сделки ОПЕК+.

Также на динамику рубля оказывают влияние выплата дивидендов "Роснефтью" и постепенное сезонное ухудшение текущего счета платежного баланса, что ограничивает потенциал укрепления рубля в среднесрочной перспективе.

Поэтому, считают аналитики банка "Санкт-Петербург", в отсутствии позитивных новостей на глобальном рынке в ближайшие дни курс рубля задержится в диапазоне 71-72 руб./$.