Sova Capital подняла рекомендацию для ADR Норникеля до "покупать", снизив оценку на 6%

Инвестиционная компания Sova Capital понизила прогнозную стоимость американских депозитарных расписок (ADR) ГМК "Норильский никель" (MOEX: GMKN) с $31 до $29 за штуку, сообщается в обзоре инвесткомпании.

Между тем рекомендация для этих бумаг была повышена аналитиками с "держать" до "покупать".

"Вслед за недавним падением рыночной капитализации "Норникеля" мы повышаем рекомендацию для его бумаг и корректируем оценку с учетом обновленных макропрогнозов, прогнозов операционных показателей и цен. Мы видим объявленную оценку ущерба от аварии в Норильске Росприроднадзором в размере 148 млрд рублей ($2,1 млрд) значительной, однако не настолько, чтобы негативно повлиять на дивидендную политику "Норникеля" и угрожать финансовой стабильности компании", - говорится в обзоре.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены ADR "Норникеля", основанный на оценках аналитиков 14 инвестиционных банков, составляет $32,54 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $26,08 за штуку.