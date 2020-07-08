"Черное золото" останется в коридоре $40-44 за баррель - "Алор Брокер"

Нефть в среду может показать повышенную волатильность на информации об уровне запасов и добычи от Минэнерго США, отмечается в комментарии "Алор Брокер". "При позитивной статистике цены вновь уйдут ближе к 44 долларам за баррель. Однако принципиального изменений картины не ждем: "черное золото" останется в коридоре 40-44 доллара, где мы и рекомендуем торговать", - указывает главный аналитик компании Алексей Антонов.