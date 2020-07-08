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08 июля 2020 года 10:28
Ренессанс Капитал добавил АФК Система в топ-лист бумаг на покупку
Инвестиционная компания "Ренессанс Капитал" добавила в топ-лист бумаг, наиболее привлекательных в настоящее время для покупки на развивающихся и фронтирных рынках, глобальные депозитарные расписки (GDR) АФК "Система" (MOEX: AFKS) (из числа российских бумаг), сообщается в обзоре инвесткомпании. По мнению аналитиков, GDR "Системы" остаются недооцененными, так как рынок все еще игнорирует стоимость непубличных активов в портфеле компании. Эксперты отмечают снижение долговой нагрузки компании ниже 150 млрд рублей, что, по их мнению, возможно после дальнейшего потенциального размещения ее доли акций "Детского мира" или потенциального IPO Ozon, это позволит "Системе" улучшить свою дивидендную политику в 2021 году. В настоящее время из российских компаний в топ-лист на развивающихся и фронтирных рынках от аналитиков "Ренессанс Капитала" входят "Роснефть" (MOEX: ROSN), "Магнит" (MOEX: MGNT), "РусАл" (MOEX: RUAL), "Система", "Детский мир" (MOEX: DSKY) и Globaltrans.
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Компании упоминаемые в новости: Система АФК
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08 июля 2020 года 13:37
Мировая пандемия коронавируса продолжает оказывать влияние рынок урана, стимулируя рост цен. По данным британского инвестфонда Yellow Cake, специализирующегося на покупке и хранении концентрата закиси-окиси урана (промежуточный продукт переработки природного урана), спотовый рынок завершил 2019... читать дальше
.08 июля 2020 года 13:15
Вероятно, в ближайшее время пара доллар/рубль протестирует уровень 71, а пара евро/рубль - отметку 80, однако пока вряд ли возможно закрепление ниже данных отметок, говорится в комментарии ИК "Велес Капитал". Доллар и евро корректировались на российском рынке в первой половине торгов среды,... читать дальше
.08 июля 2020 года 12:48
налитики Альфа-банка ожидают консолидации российского рынка акций около текущих уровней после весьма слабого начала торгового дня в среду, так как инвесторы ждут новых катализаторов; в числе прочих, им может стать начало сезона отчетности за 2К20, который стартует уже на будущей неделе, говорится в... читать дальше
.08 июля 2020 года 12:19
Курс рубля при отсутствии позитивных новостей в ближайшие дни может задержаться в диапазоне 71-72 за доллар - Банк "Санкт-Петербург"
Курс рубля при отсутствии позитивных новостей на глобальном рынке в ближайшие дни может задержаться в диапазоне 71-72 за доллар, сообщается в обзоре банка "Санкт-Петербург". Рубль в начале недели оказался под ощутимым давлением, однако утром в среду отыгрывает часть потерь и сейчас стоит около... читать дальше
.08 июля 2020 года 11:57
Инвестиционный спрос толкает рынок золота вверх, говорится в комментарии "Открытие Брокер". Аналитик по товарным рынкам "Открытие Брокер" Оксана Лукичева отмечает, что в 1 полугодии 2020 г. запасы золота в ETF-фондах выросли на рекордную величину 734 т. Это почти перекрывает ожидаемое на 872 т... читать дальше
.08 июля 2020 года 11:25
Российская валюта в среду попытается отыграть часть потерянных в начале недели позиций, говорится в обзоре "Нордеа банка". Рубль в утренние часы среды торгуется вблизи 71,3 в паре с долларом и 80,5 в паре с евро. На старте торгов "аппетит" к рисковым активам преимущественно нейтральный, нефтяные... читать дальше
.08 июля 2020 года 11:01
Инвестиционная компания Sova Capital понизила прогнозную стоимость американских депозитарных расписок (ADR) ГМК "Норильский никель" (MOEX: GMKN) с $31 до $29 за штуку, сообщается в обзоре инвесткомпании. Между тем рекомендация для этих бумаг была повышена аналитиками с "держать" до... читать дальше
.08 июля 2020 года 10:45
Нефть в среду может показать повышенную волатильность на информации об уровне запасов и добычи от Минэнерго США, отмечается в комментарии "Алор Брокер". "При позитивной статистике цены вновь уйдут ближе к 44 долларам за баррель. Однако принципиального изменений картины не ждем: "черное золото"... читать дальше
.08 июля 2020 года 10:11
Фьючерсы на золото с поставкой в августе снижаются в среду после подъема до максимума с сентября 2011 года по итогам предыдущих торгов на фоне опасений по поводу состояния мировой экономики. Цена фьючерсов к 9:30 МСК снижается на 0,17% до $1806,7 за унцию. К закрытию торгов во вторник фьючерсы... читать дальше
.08 июля 2020 года 09:55
налитики ИК "Атон" полагают, что в среду открытие торговой сессии фондового рынка в России пройдет на отрицательной территории, говорится в обзоре компании. читать дальше
.08 июля 2020 года 09:45
Открытия торгов по индексу Мосбиржи в среду можно ожидать с легким минусом, говорится в комментарии "Алор Брокер". "А если внешний фон не начнет улучшаться, рублевый индикатор рынка попробует вернуться в привычный для последних недель боковой канал 2700-2810 пунктов. Такой расклад сильно охладит... читать дальше
.08 июля 2020 года 09:40
Москва. 8 июля. Цены рублевых корпоративных облигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают эксперты. читать дальше
.08 июля 2020 года 09:35
Индекс Мосбиржи начнет торги среды в диапазоне 2805-2820 пунктов, говорится в комментарии ИК "Алго Капитал". "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным спадом в пределах 0,2-0,7%, в диапазоне 2805-2820 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2800, 2790 пунктов. Значимыми... читать дальше
.08 июля 2020 года 09:25
Американские фондовые индексы резко снизились по итогам торгов во вторник. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в среду демонстрируют разнонаправленную динамику. Цены на нефть опускаются в ходе торгов в среду. читать дальше
.08 июля 2020 года 09:22
Ренессанс Капитал поднял оценку золотодобывающих компаний РФ на 15-18%, подтвердив рейтинг "покупать"
Инвестиционная компания "Ренессанс Капитал" повысила прогнозные цены акций Petropavlovsk, Polymetal (MOEX: POLY) и ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) на 15-18%, сообщается в обзоре инвесткомпании. Рекомендация (рейтинг) "покупать" для этих бумаг были подтверждены. Модели оценки этих компаний были... читать дальше
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