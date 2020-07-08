Ренессанс Капитал добавил АФК Система в топ-лист бумаг на покупку

Инвестиционная компания "Ренессанс Капитал" добавила в топ-лист бумаг, наиболее привлекательных в настоящее время для покупки на развивающихся и фронтирных рынках, глобальные депозитарные расписки (GDR) АФК "Система" (MOEX: AFKS) (из числа российских бумаг), сообщается в обзоре инвесткомпании.

По мнению аналитиков, GDR "Системы" остаются недооцененными, так как рынок все еще игнорирует стоимость непубличных активов в портфеле компании.

Эксперты отмечают снижение долговой нагрузки компании ниже 150 млрд рублей, что, по их мнению, возможно после дальнейшего потенциального размещения ее доли акций "Детского мира" или потенциального IPO Ozon, это позволит "Системе" улучшить свою дивидендную политику в 2021 году.

В настоящее время из российских компаний в топ-лист на развивающихся и фронтирных рынках от аналитиков "Ренессанс Капитала" входят "Роснефть" (MOEX: ROSN), "Магнит" (MOEX: MGNT), "РусАл" (MOEX: RUAL), "Система", "Детский мир" (MOEX: DSKY) и Globaltrans.