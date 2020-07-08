Золото дешевеет после роста до максимума с сентября 2011г, торгуется выше $1800 за унцию

Фьючерсы на золото с поставкой в августе снижаются в среду после подъема до максимума с сентября 2011 года по итогам предыдущих торгов на фоне опасений по поводу состояния мировой экономики.

Цена фьючерсов к 9:30 МСК снижается на 0,17% до $1806,7 за унцию. К закрытию торгов во вторник фьючерсы достигли $1809,9 за унцию, что стало самой высокой отметкой с 16 сентября 2011 года, согласно данным FactSet.

"Нет никаких сомнений в том, что трейдеры вкладывают деньги в обеспеченные золотом биржевые инвестиционные фонды (ETF), поскольку спрос на золото вырос в связи с опасениями по поводу коронавируса", - пишет главный рыночный аналитик AvaTrade Наим Аслам.

Спрос на золото и серебро поддерживается аппетитом инвесторов к безопасным активам в период пандемии коронавируса, которая оказала давление на рост мировой экономики и привела к введению беспрецедентных мер стимулирования со стороны центральных банков и правительств стран мира, пишет MarketWatch.

Приток золота в ETF (exchange traded funds - биржевые инвестиционные фонды) за I полугодие 2020 года составил 734 тонны на $39,5 млрд, подсчитал World Gold Council (WGC).

Это и в натуральном, и в стоимостном выражении больше, чем исторические годовые рекорды: 646 тонн за весь 2009 год и $23 млрд за весь 2016-й (WGC ранее сообщал, что еще по итогам 5 месяцев текущего года притоки золота в ETF побили эти годовые рекорды, но потом частично пересмотрел цифры).

"Снижение процентных ставок в странах мира и ослабление доллара способствуют ралли цен на золото", - отмечает Аслам из AvaTrade.