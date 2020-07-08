Индекс Мосбиржи начнет торги среды в диапазоне 2805-2820 пунктов - ИК "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи начнет торги среды в диапазоне 2805-2820 пунктов, говорится в комментарии ИК "Алго Капитал".

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным спадом в пределах 0,2-0,7%, в диапазоне 2805-2820 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2800, 2790 пунктов. Значимыми сопротивлениями останутся отметки 2830, 2840 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет слабое закрытие рынка акций в США и некоторое утреннее ухудшение внешнего фона. Позднее он с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации в ожидании новых значимых сигналов для направленного движения", - указывает старший риск-менеджер компании Виталий Манжос.

Ключевым внешним ориентиром для участников российских торгов во второй половине среды останется динамика нефтяных фьючерсов. Они могут заметно сдвинуться в связи с предстоящей публикацией официальной еженедельной статистики по изменению запасов нефти и нефтепродуктов в США (17:30 мск), отмечает В. Манжос.