Утром среды продажи в рубле будут преобладать - Промсвязьбанк

Перед открытием российского рынка в среду для рубля сложился умеренно негативный внешний фон, сообщается в комментарии Промсвязьбанка. Продажи в национальной валюте поддержит ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent предпринимает очередную попытку отступления ниже 43 долларов за баррель. Также давление на нее окажет динамика валют развивающихся стран, которые в большинстве своем с утра демонстрируют некоторое снижение.

"В сложившихся обстоятельствах в начале дня ожидаем возвращения пары доллар/рубль выше 71,5. При этом в ходе сессии американская валюта продолжит движение в нижней половине диапазона 70-75 рублей, а в случае ухудшения внешних условий, в частности продолжения снижения рынка энергоносителей, может предпринять попытку выхода в середину данного коридора. При этом в среднесрочной перспективе сохраняются риски более существенного ослабления национальной валюты, что может вывести доллар к ближайшим сопротивлениям, расположенным на уровнях 73 и 75 рублей", - указывает главный аналитик банка Богдан Зварич.