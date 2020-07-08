Цены рублевых корпоративных бондов в среду не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 8 июля. Цены рублевых корпоративных облигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают эксперты.

Американские фондовые индексы резко снизились по итогам торгов во вторник, при этом Nasdaq и S&P 500 прервали пятидневную серию роста на фоне беспокойства инвесторов относительно перспектив восстановления мировой экономики в условиях продолжающегося распространения коронавируса. Дополнительное давление во вторник оказали заявления высокопоставленного помощника вице-президента США Майка Пенса о том, что очередной пакет поддержки экономики будет ограничен $1 трлн или даже меньше. С такой просьбой администрация США обратилась в Конгресс, сказал в интервью Bloomberg глава аппарата Пенса Марк Шорт.

Темпы распространения COVID-19 продолжают расти, пандемия коронавирусной инфекции еще не достигла пика, заявил во вторник гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус. "На данный момент зафиксировано 11,4 млн случаев заражения COVID-19 и более 535 тыс. летальных исходов. Вспышка ускоряется, и мы явно не достигли пика пандемии", - сказал Гебрейесус на брифинге ВОЗ. Новые вспышки коронавируса отмечаются в разных регионах мира - от Японии до Ирана и Австралии, а в США число инфицированных с начала пандемии превысило 3 млн. Ряд американских штатов, включая Калифорнию, Флориду и Техас, были вынуждены вернуть часть отмененных ранее ограничительных мер.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в среду демонстрируют разнонаправленную динамику на фоне неопределенности вокруг дальнейшего развития ситуации с пандемией коронавируса. Росту индексов в предыдущие несколько сессий способствовали ожидания восстановления экономики на фоне возобновления деятельности компаний. Между тем новый скачок числа заражений коронавирусом ослабил надежды на относительно быстрое восстановление экономики. На этом фоне японский индекс Nikkei 225 опустился на 0,69%. Китайский индекс Shanghai Composite растет на 0,5%, гонконгский Hang Seng поднимается на 0,4%. Южнокорейский индекс Kospi снижается на 0,1%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 опускается на 1,23%.

В свою очередь цены на нефть опускаются в ходе торгов в среду на ожиданиях публикации данных Минэнерго США об изменении запасов нефти, бензина и дистиллятов в стране. Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК среды составила $42,83 за баррель, что на 0,58% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подешевели на 0,05%. Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени снизились в цене на 0,66% - до $40,35 за баррель. Во вторник стоимость этих контрактов уменьшилась на 0,02%.

Согласно данным Американского института нефти (API), запасы нефти в США на неделе, завершившейся 3 июля, увеличились на 2 млн баррелей. Запасы бензина снизились на 1,8 млн баррелей, дистиллятов - на 847 тыс. баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге увеличились на 2,2 млн баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидают, что статистика покажет снижение запасов на прошлой неделе на 3,7 млн баррелей. Согласно их прогнозу, запасы бензина сократились на 1,2 млн баррелей, дистиллятов - на 500 тыс. баррелей. Еженедельный отчет Минэнерго США будет опубликован 8 июля в 17:30 МСК.

Во вторник управление энергетической информации Минэнерго США (EIA) в ежемесячном отчете сообщило, что ожидает снижения мировых запасов нефти со скоростью 1,8 млн б/с до конца 2021 года, что позволит нивелировать основной излишек, накопленный в начале 2020 года. EIA повысило прогноз цены WTI в текущем году на 6,9% по сравнению с июньским прогнозом - до $37,55 за баррель. Ведомство теперь ожидает, что Brent в 2020 году в среднем будет стоить $40,5 за баррель, что на 6,5% выше предыдущего прогноза. По прогнозу EIA, в 2021 году нефть WTI будет стоить $45,7 за баррель, Brent - $49,7 за баррель.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник упала в 1,6 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась ниже средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" составил 6,135 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,097 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавный рост.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 7 июля вырос на 0,07% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 111,17 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,09%, поднявшись до 697,2 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "РЖД-001P-16R" (+1,23%), "Газпром БО-23" (+0,91%) и "РЖД-30" (+0,83%), а в лидерах снижения - облигации "РЖД-23" (-2,28%), "Роснефть-001Р-04" (-0,59%) и "Сбербанк-001Р-SBER12" (-0,4%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Сбербанк России (MOEX: SBER) разместил 52,88% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС-BSK_FIX_MEM-5Y-001Р-280R номинальным объемом 2 млрд рублей на 1,06 млрд рублей. Выпуск гасится в июле 2025 года. По выпуску предусмотрен один купон, ставка купона - 0,01% годовых. Предусмотрена также выплата дополнительного дохода. Облигации размещены в рамках программы биржевых облигаций объемом до 1,7 трлн рублей.

ООО "Энерготехсервис" (Тюмень) полностью разместило 3-летние облигации серии 001Р-03 объемом 250 млн рублей по ставке 12% годовых. Сбор заявок прошел 3 июля. По займу предусмотрено частично-досрочное погашение - с 5-го по 11-й купоны будет выплачено по 10% от номинальной стоимости, 30% от номинала в дату погашения и выплаты 12-го купона. "Московская биржа" (MOEX: MOEX) 26 ноября 2019 года зарегистрировала программу облигаций компании серии 001Р объемом до 5 млрд рублей. Срок действия программы - 50 лет. Максимальный срок погашения облигаций, размещаемых в рамках программы - 10 лет.

ПАО "ОГК-2" (MOEX: OGKB) установило финальный ориентир ставки 1-го купона 6-летних биржевых облигаций серии 002Р-01 с офертой через 3 года объемом 5 млрд рублей на уровне 5,75% годовых. Ориентиру соответствует доходность к оферте на уровне 5,83% годовых. Сбор заявок на облигации прошел 7 июля. Техразмещение выпуска запланировано на 15 июля. В предыдущий раз компания выходила на долговой рынок в апреле 2018 года. Тогда эмитент разместил 5-летний выпуск облигаций с 3-летней офертой объемом 5 млрд рублей по ставке 6,95% годовых.

ПАО "Ленэнерго" (MOEX: LSNG) установило ставку 11-го купона биржевых облигаций серии БО-05 в размере 5,4% годовых. "Ленэнерго" разместило 5-й выпуск биржевых облигаций на 2,4 млрд рублей в июле 2015 года. Бумаги имеют 20 полугодовых купонов. Ставка текущего купона - 6,5% годовых. По бумагам 20 января 2020 года предстоит оферта.

ООО "Пионер-лизинг" (Чебоксары) установило ставку 18-го купона облигаций серии БО-ПО2 в размере 10,75% годовых. Размещение 10-летних облигаций номинальным объемом 300 млн рублей началось 15 марта 2019 года и закончилось в сентябре 2019 года. Купоны по выпуску выплачиваются ежемесячно. Ставка 1-го купона установлена в размере 14% годовых. Ставки последующих купонов привязаны к ключевой ставке ЦБ РФ и рассчитываются по формуле. Облигации размещены в рамках программы биржевых облигаций компании серии 001Р объемом 10 млрд рублей. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 20 лет, сама программа бессрочная.