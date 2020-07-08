Ренессанс Капитал поднял оценку золотодобывающих компаний РФ на 15-18%, подтвердив рейтинг "покупать"

Инвестиционная компания "Ренессанс Капитал" повысила прогнозные цены акций Petropavlovsk, Polymetal (MOEX: POLY) и ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) на 15-18%, сообщается в обзоре инвесткомпании.

Рекомендация (рейтинг) "покупать" для этих бумаг были подтверждены.

Модели оценки этих компаний были скорректированы с учетом повышения прогноза цены на золото, так, средняя цена золота, ожидаемая в 2020-2021 годах, была повышена на 11% - до $1749 и $2000 за унцию соответственно.

"В условиях растущих цен на золото нашим фаворитом в секторе является Petropavlovsk. Однако текущие проблемы корпоративного управления могут представлять риск для нашей позитивной инвестиционной оценки", - говорится в обзоре.

Оценки и рекомендации аналитиков (цены в фунтах стерлингов):

Прогнозная цена Petropavlovsk - 0,37 (текущая цена - 0,26), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена Polymetal - 18,9 (текущая цена - 15,7), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена Полюс (цена в рублях) - 13000,0 (текущая цена - 12220,0), рекомендация - покупать.