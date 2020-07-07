Рост рынка акций РФ вслед за миром был ослаблен упавшим Норникелем после оценки ущерба от аварии

Москва. 7 июля. Рынок акций РФ во вторник умеренно просел по индексу МосБиржи вслед за внешними фондовыми площадками из-за опасений возврата ограничительных мер в ряде стран из-за возобновившегося роста заболеваемости коронавирусом COVID-19; откат сдержали выросшие бумаги "Мосбиржи" и отыгравшие большую часть падения накануне акции "Норникеля" на новостях об оценке ущерба от аварии в Норильске.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2825,21 пункта (-0,4%), индекс РТС за счет укрепления рубля подрос до 1247,83 пункта (+0,1%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 3,4%.

Доллар упал до 71,32 рубля (-0,51 рубля), утром курс поднимался до 72,3 руб./$1.

Подешевели рублевые акции "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-3,4%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-2,6%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-2%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (-1,9%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,7%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-1,5% и -3,5% "префы"), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1,4% и -1,7% "префы"), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-1,3%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1,3%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-1,2%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-1,1%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,8%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,6%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,5%).

Выросли акции "Мосбиржи" (+3,3%), "Норникеля" (+2,8%, до 18,558 тыс. рублей), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+2,5%), Polymetal (MOEX: POLY) (+1,9%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,4%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (+0,6%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,3%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+0,2%).

Накануне акции "Норникеля" упали на 4,8% после того, как Росприроднадзор оценил ущерб водным объектам от аварии в 147,046 млрд рублей. "РусАл" назвал размер штрафа для ГМК неожиданным и ожидает, что совет директоров "Норникеля" в ближайшее время обсудит источники покрытия ущерба от аварии в Норильске.

По словам аналитика Альфа-банка Джона Волша, ралли на рынках в начале недели вызвал Китай - китайские государственные СМИ сообщили, что сохранение роста на рынке в период после пандемии гораздо важнее, чем когда-либо раньше. По прогнозам МВФ, рост по итогам этого года покажет только Китай среди крупнейших мировых экономик.

Однако во вторник настроения испортились, глобальные инвесторы начали уходить в "тихие гавани" на фоне роста числа инфицированных COVID-19 в США, Бразилии, Европе и Австралии, а также повторного введения карантинных мер, которое может задержать процесс восстановления экономик. Курс рубля слабеет, следуя динамике валют других стран EM, так как уход инвесторов от риска создает аппетит к доллару, отмечает Волш.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, индексы МосБиржи и РТС к концу торгов отступили от минимумов сессии, при этом не показали единой динамики из-за укрепления рубля. Акции "Мосбиржи" и "Сургутнефтегаза" выросли во вторник без видимых фундаментальных причин. Акции "Полюса" и "Полиметалла" получили поддержку от роста золота выше уровня $1800 за унцию - фьючерсы на драгметалл обновили максимум с августа 2011 года, протестировав $1810 за унцию.

Внешний фон сложился неоднозначным: Европа просела, а в США после негативного старта торгов индексы отыграли почти все потери (в "плюсе" оказался высокотехнологичный NASDAQ, который накануне закрылся на рекордном максимуме во многом благодаря акциям Tesla). В целом на рынках проходила умеренная фиксация прибыли, а представители Федрезерва предупредили о возможной приостановке восстановления экономики в связи со вспышкой коронавируса.

Нефть вечером вышла в "плюс", продолжая колебания у июньских пиков в ожидании еженедельных данных по запасам сырья и добыче в США. На рынке опасаются возвращения производства к росту на фоне более высоких нефтяных цен.

Индексы МосБиржи и РТС продолжают торговлю в диапазонах с верхними границами 2835 и 1250 пунктов соответственно, хотя накануне индекс МосБиржи поднимался выше. Инвесторы надеются, что тренд на сокращение запасов нефти в США получит продолжение. Риски распространения коронавируса в крупнейшей экономике мира на фондовых площадках по-прежнему не воспринимаются как значимые, но все же рынки учитывают их, что очевидно по динамике золота. В среду на "Мосбирже" состоятся закрытия реестров акционеров для получения дивидендов "Детского мира" (MOEX: DSKY), "ЛУКОЙЛа", "ОГК-2" (MOEX: OGKB). Ориентир по индексу МосБиржи среду - 2790-2875 пунктов, считает Кожухова.

По словам главного аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, пока сложно сказать, будет ли "Норникель" оспаривать заявленную сумму ущерба или сразу поймет, что споры в судах с государством имеют очень мало шансов на благоприятный исход. Остается открытым и предложение главы ГМК Владимира Потанина отказаться в нынешнем году от выплаты дивидендов. Второй крупнейший акционер компании - "РусАл", скорее всего, будет против этой идеи. Поэтому не исключено, что "Норникель" для сохранения привлекательной дивидендной политики просто займет деньги на компенсацию части нанесенного ущерба.

В целом бизнес ГМК выглядит очень привлекательным, и бумаги можно покупать на среднесрочную перспективу, как только разрешится вопрос с дивидендами и акции покажут признаки разворота. Пытаться же "купить дно" очень рискованно: согласно старой трейдерской поговорке, второе "дно" в данном случае легко можно получить в подарок, учитывая высокие риски снижения российского рынка.

Также маловероятно, что нефть Brent сможет закрепиться выше $45 за баррель. Несмотря на рост потребления топлива в Китае, на рынок давят огромные накопленные запасы. Для устойчивого роста стоимости нефти необходимо время для их хотя бы частичного использования после того, как на рынке возникнет дефицит поставок, считает Антонов.

В США индексы накануне выросли на 1,6-2,2% при поддержке акций компаний технологического сектора, продолжив ралли прошлой недели, несмотря на беспокойство по поводу роста числа новых случаев заражения коронавирусом в стране.

Участники рынка, по-видимому, рассчитывают, что Соединенные Штаты смогут избежать необходимости восстановления повсеместных ограничений на предпринимательскую деятельность, пишет The Wall Street Journal.

Экономисты банка Goldman Sachs Group ухудшили прогноз в отношении ситуации в экономике США на текущий квартал на фоне введения властями ряда штатов новых ограничений, связанных с распространением коронавируса, но прогнозируют ее восстановление в сентябре. Эксперты ожидают, что ВВП США вырастет на 25% в третьем квартале, тогда как ранее прогнозировался подъем на 33%. Таким образом, спад экономики в текущем году составит 4,6%, а не 4,2%, как ожидалось ранее. В то же время экономисты все еще ждут роста ВВП на 5,8% в 2021 году.

Эксперты также пересмотрели прогноз безработицы и теперь ожидают, что показатель составит 9% на конец года по сравнению с предыдущим прогнозом на уровне 9,5%.

Между тем, во вторник преобладало снижение индексов в Азии (японский Nikkei 225 просел на 0,4%, китайский Shanghai Composite прибавил 0,4%, гонконгский Hang Seng снизился на 1,4%), "минусует" Европа (индексы DAX, CAC 40, FTSE просели на 0,7-1,5%) и стабильна Америка (индекс S&P 500 теряет всего 0,1%, NASDAQ вырос на 0,5%).

Объем промышленного производства в Германии в мае вырос на 7,8% по сравнению с предыдущим месяцем при прогнозах роста на 10%. Согласно пересмотренным данным, в апреле показатель упал на 17,5%, а не на 17,9%, как сообщалось ранее.

Нефть днем дешевела на опасениях по поводу возврата ограничительных мер в ряде стран из-за возобновившегося роста заболеваемости коронавирусной инфекцией, но к вечеру развернулась вверх; цена Brent к 18:50 МСК вернулась к уровню суточной давности. Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent составила $43,35 за баррель (+0,6% и +0,7% в понедельник), августовская цена WTI - $40,82 за баррель (+0,5% и -0,1% в понедельник).

Новые вспышки COVID-19 отмечаются в разных регионах мира - от Японии до Ирана и Австралии, а в США число инфицированных с начала пандемии превысило 3 млн. Ряд американских штатов, включая Калифорнию, Флориду и Техас, были вынуждены вернуть часть отмененных ранее ограничительных мер.

Эксперты опасаются, что темпы восстановления глобального спроса на нефть будут более слабыми, чем ожидалось, из-за необходимости продления срока ограничительных мер или отмены предыдущих послаблений.

Потребление бензина в Штатах за три дня праздника по случаю Дня независимости в этом году было на 22% меньше, чем годом ранее, свидетельствуют данные GasBuddy.

Отчет по запасам бензина в США покажет их рост на 1 млн баррелей на прошлой неделе, прогнозируют эксперты, опрошенные агентством Bloomberg. Запасы нефти, как ожидается, снизились на 3 млн баррелей, дистиллятов - увеличились на 500 тыс. баррелей.

Министерство энергетики США опубликует доклад о запасах энергоносителей в стране за прошлую неделю в среду.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили после отсечки дивидендов акции "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) (-4,7%, до 2,139 рубля; дивиденд за 2019 год - 0,1207 рубля на акцию), также просели акции ПАО "ТНС энерго Кубань" (MOEX: KBSB) (-5,4%), ПАО "Калужская сбытовая компания" (MOEX: KLSB) (-3,8%), "МРСК Волги" (MOEX: MRKV) (-2,6%).

Подорожали акции ПАО "Куйбышевазот" (MOEX: KAZT) (+6,2%), "префы" ПАО "Саратовский НПЗ" (MOEX: KRKN) (+4%), бумаги ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (+4% и +4,7% "префы"), "Русснефти" (MOEX: RNFT) (+1,8%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 61,989 млрд рублей (из них 9,582 млрд рублей пришлось на "Норникель" и 9,047 млрд рублей - на обыкновенные акции Сбербанка).