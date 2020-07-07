Цены евробондов РФ во вторник не продемонстрировали яркой динамики 2-й день подряд

Москва. 7 июля. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций во вторник не продемонстрировали ярко выраженной динамики второй день подряд на фоне отсутствия триггеров для сильного движения. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также практически не изменились в цене, что в итоге привело сохранению суверенных спредов к доходности базовых активов на уровне предыдущего дня.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК снизилась на 11 базисных пунктов по отношению к закрытию 6 июля и составила 115,19% от номинала, что соответствует доходности 2,01% годовых (рост на 3 базисных пункта к предыдущему торговому дню).

Стоимость американских трехлетних US Treasuries к 18:15 МСК снизилась всего на 1 базисный пункт относительно итогов предыдущего торгового дня и составила 102,48% от номинала, что соответствует доходности 0,16% годовых (практически без изменений к предыдущему дню). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США расширился на 3 пункта и составил 185 базисных пунктов.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году снизились по отношению к предыдущему торговому дню на 25 базисных пунктов - до 142,05% от номинала (доходность выросла на 1,5 базисного пункта и составила 3,275% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году подешевели на 34 базисных пункта - до 136,73% от номинала (доходность выросла на 2 пункта и составила 3,255% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году выросли в цене на 2 базисных пункта - до 114,17% от номинала, что соответствует доходности 2,17% годовых (снижение на 0,5 пункта к предыдущему дню), в то время как евробонды РФ с погашением в 2023 году подешевели на 6 базисных пунктов, до 111,31% от номинала (доходность выросла на 1,5 базисного пункта - до 1,245% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году прибавил в цене 11 базисных пунктов, подорожав до 134,12% от номинала (доходность снизилась на 0,5 пункта - до 3,325% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году подешевел на 4 базисных пункта, до 111,92% от номинала (доходность выросла на 0,5 базисного пункта, до 2,38% годовых).

"Изменения котировок российских еврооблигаций сегодня были незначительными на фоне пониженной активности торгов. Несмотря на то, что в секторе рублевых гособлигаций в конце июля - начале июня наблюдалась активизация продавцов, приведшая к умеренному снижению цен, на рынке валютного госдолга РФ как такого снижения не было. Все ограничилось уходом с рынка покупателей, в то время активных продавцов на рынке не появилось. В результате мы видели лишь легкое проседание котировок, а вот активность торгов действительно упала. Но с начала этой недели произошла определенная стабилизация ситуации на рынке ОФЗ, что оказало поддержку и долговому валютному сегменту", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник казначейства Металлинвестбанка Селим Агарзаев.

"Одной из основных причин стабильности на рынке российских евробондов является высокая валютная ликвидность отечественной банковской системы. Кроме того, важную роль сыграл тот факт, что продажи на рынке ОФЗ были вызваны локальными причинами, и за ними не стояли никакие опасные истории, в частности, активизировавшиеся в конце июня слухи о возможных новых антироссийских санкциях со стороны США; слухи так и остались слухами. При этом такие факторы, как низкие процентные ставки по доллару и евро, укрепление фондовых рынков и восстановительный рост нефтяных цен, не позволили российским еврооблигациям заметно упасть", - отметил Агарзаев.