Акции Мосбиржи обладают хорошими шансами на дальнейший рост - ИК "Велес Капитал"

Акции "Московской биржи" на прошлой неделе вернулись к повышению, в том числе после публикации сильных данных по торгам за июнь, согласно которым объем торгов увеличился на 10,3%, отмечает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова. "Бумаги теперь пытаются закрыть майский дивидендный гэп и обладают потенциалом краткосрочного повышения как минимум в район 125,10 руб. при закреплении выше сопротивления 123 руб. В краткосрочной перспективе нельзя исключать временной просадки бумаг в район 116,50-119,50 руб. ввиду перекупленности, но в целом акции обладают хорошими шансами на дальнейший рост в район апрельского максимума 129,15 руб." - пишет специалист в комментарии компании.

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