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07 июля 2020 года 17:13
Вливание ликвидности центробанками может стать источником образования финансовых пузырей - "ВТБ Капитал"
Вливание ликвидности центробанками, приток которой является причиной "иррационального оптимизма" инвесторов, может стать источником образования финансовых пузырей, сообщается в обзоре "ВТБ Капитала". Рынок акций Китая торгуется на 5-летних максимумах, только за последнюю неделю прибавив 10–15%. В основе такой динамики лежат сообщения китайских государственных СМИ, поощряющих вложения розничных инвесторов в акции. Кроме того, поступающая экономическая статистика, в частности, месячные индексы PMI, свидетельствуют о восстановлении экономики Китая, хотя и довольно умеренном, отмечает экономист Нил Маккиннон. Эксперт обращает внимание, что для оптимистов рынка акций свидетельства улучшения экономической ситуации и рост цен на некоторые сырьевые товары подкрепляют тезис о восстановлении глобальной экономики, которое, правда, выглядит V-образным лишь с точки зрения индексов PMI, резко снизившихся в марте и существенно выросших в июне. Индекс ISM сферы услуг США, опубликованный в понедельник, показал самый значительный прирост в процентном отношении за все время своего существования (с 1997 г.). Индекс NASDAQ обновил исторический максимум. Котировки акций Amazon поднялись выше 3000 долларов, в результате чего рыночная капитализация компании превысила 1,5 трлн долларов. Что касается рынка акций Китая, отмечает Н. Маккиннон, официальные комментарии могут отражать опасения по поводу наблюдавшегося в последнее время оттока средств инвесторов. Власти Китая ищут способы развернуть этот тренд. Кроме того, функционирование финансовой и банковской системы Китая зависит от доллара, хотя долгосрочная цель властей заключается в устранении всех барьеров для свободной покупки/продажи китайских активов, а также в интернализации китайской валюты. "Желание Китая ослабить свою зависимость от доллара и создать условия для перехода к многополярной валютной системе вполне понятно, но реализация этих целей может потребовать определенного времени. По данным аналитической группы CrossBorder Capital, в общем объеме глобальной ликвидности, которая определяется как сумма сбережений и кредитов и оценивается в 140 трлн долларов, на долю Китая в настоящее время приходится 25% против всего 6% два десятилетия тому назад. Как отмечает CrossBorder Capital, укрепление доллара и падение доходностей казначейских облигаций США, произошедшие за последние примерно 15 лет, в значительной степени (на 30% и 75% соответственно) были обусловлены их покупкой Китаем (источником средств для этого стал избыток сбережений, о чем часто упоминал бывший глава ФРС Бен Бернанке). Ожидаемый рост глобальной ликвидности по итогам нынешнего года, оцениваемый примерно в 25%, служит ключевым фактором роста котировок рисковых активов", - пишет экономист. С точки зрения рынков акций, указывает специалист "ВТБ Капитала", коварство ситуации заключается в их зависимости от продолжения вливаний ликвидности центробанками, приток которой является причиной "иррационального оптимизма" инвесторов, что в конечном итоге может стать источником образования финансовых пузырей. "Учитывая важную роль Китая в международной финансовой системе, прежде всего как кредитора экономики США, обратный переток ликвидности на внутренний рынок КНР может оказать существенное давление на доллар и американский рынок долга. Увеличение дефицита бюджета и размера долга федерального правительства США в процентном отношении к ВВП усиливает зависимость экономики страны от внутренних сбережений как источника финансирования этого дефицита. Конечно, Федрезерв, как всегда, может абсорбировать возросшие объемы эмиссии UST, однако иностранные инвесторы могут негативно расценить монетизацию долга и связанное с ней наращивание баланса центробанка", - пишет Н. Маккиннон. "Недавний рост котировок на рынках акций Китая совпал с укреплением национальной валюты страны, обменный курс которой вернулся на уровень 7,00 относительно доллара. Сама по себе эта отметка не имеет особого экономического или финансового значения, но валютные трейдеры считают ее важным индикатором разворота тренда. Для инвесторов на рынках акций курс китайского юаня, как правило, служит индикатором уровня аппетита к риску. Когда юань дешевеет, рынки акций падают и наоборот. Дальнейшее укрепление китайской валюты и ослабление доллара является для валютных трейдеров сигналом о переходе в новый торговый диапазон и изменениях в официальной политике, которая раньше была направлена на девальвацию национальной валюты. Для международных инвесторов удорожание юаня является одним из оснований для увеличения позиций в китайских акциях", - отмечает специалист. Однако это создает и свои риски, указывает Н. Маккиннон: рост стоимости акций в Китае во многом зависит от вливаний ликвидности и увеличения кредитования – аналогично тому, как стимулирующая монетарная политика Федрезерва способствует росту котировок американских акций. Темпы роста кредитования в Китае достигли максимального уровня с мая 2017 г., а текущий объем маржинального долга, составляющий более 164 млрд долларов, является рекордным с января 2016 г. В плане динамики прибылей китайского промышленного сектора низшая точка цикла уже, возможно, пройдена. Во всяком случае, указывает экономист "ВТБ Капитала", последняя статистика свидетельствует о росте показателя на 6% в годовом сопоставлении. Правда, по оценкам некоторых аналитиков, чтобы хотя бы превысить уровни 2019 г., прибыли китайских промышленных предприятий в течение достаточно длительно времени должны расти более чем на 10% г/г. "Между тем участники рынка акций продолжают игнорировать статистику, свидетельствующую о возобновлении роста числа случаев COVID-19, тем самым фактически отказываясь учитывать в своих оценках возможность повторного введения карантинных ограничений и их последствий для экономической активности, особенно в США. Президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик в интервью газете Financial Times замечает, что, согласно его анализу высокочастотных индикаторов, восстановление экономической активности в Америке постепенно сходит на нет. Наибольшую обеспокоенность Бостика вызывает необратимый характер потерь компаний и рабочих мест. Траектория восстановления вполне может оказаться не V-, а W-образной. Возвращение к докоронавирусному тренду роста ВВП может стать непростой задачей – во всяком случае, вернуться к тренду, имевшему место до кризиса 2009 г., экономике за десять лет так и не удалось", - отмечает Нил Маккиннон.
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