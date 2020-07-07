BCS GM понизил оценку ADR Норникеля на 3%, подтвердив рейтинг "покупать"

BCS Global Markets (BCS GM) понизил прогнозную стоимость американских депозитарных расписок (ADR) ГМК "Норильский никель" (MOEX: GMKN) на 3% - до $32 за штуку, сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Кирилла Чуйко, Олега Петропавловского и Артема Багдасаряна.

Рекомендация (рейтинг) "покупать" для этих бумаг была подтверждена.

Как сообщалось, Росприроднадзор провел расчет ущерба экологии, нанесенного аварией в Норильске, и направил требования о добровольном возмещении ущерба АО "Норильско-Таймырской энергетическая компания" (НТЭК, входит в группу "Норникель"). Вред, причиненный водным объектам вследствие загрязнения, был оценен в сумму 147 млрд 46,011 млн рублей, почвам - в сумму 738 млн 616,5 тыс. рублей. По текущему курсу ЦБ размер ущерба составляет около $2,1 млрд. Это более 40% от свободного денежного потока "Норникеля" за 2019 год ($4,9 млрд).

"Проблема заключается в том, что это еще не штраф, и есть вероятность начислений сверх этой оценки. Тем не менее мы не исключаем, что итоговая сумма, которую компании придется выплатить, будет меньше либо будет особым образом структурирована: например, "Норникель" может взять на себя зачистку, что позволит растянуть расходы по времени и в итоге снизит финальную сумму. Мы также отмечаем, что совокупные расходы, как правило, составляют 42-57% от ущерба", - говорится в обзоре.

Между тем в нем отмечается, что по мнению экспертов BCS GM, даже если компании придется заплатить эту сумму единовременно, это не особенно изменит инвестиционный кейс "Норникеля".

"Внесение ущерба в $2,1 млрд в чистый долг не поднимет коэффициент "Net Debt/EBITDA" выше порогового уровня в 1,8х, который предписывает ограничения для дивидендов. Другой вариант заключается в том, что "Норильск" может отразить расходы на уровне EBITDA, то есть снизит показатель на $2,1 млрд, тогда коэффициент "Net Debt/EBITDA" поднимется до 1,2х. В результате коэффициент выплат останется прежним, но дивидендная доходность снизится с 13% до 10%", - пишут они.

Аналитики инвестбанка пока не закладывают никаких репутационных рисков для компании, поскольку рейтинг "Норникеля" по ESG, скорее всего, останется вне фокуса.

"Действительно, низкая чувствительность инвесторов к различиям в рейтингах ESG прослеживалась и ранее: так, НЛМК (MOEX: NLMK) (рейтинг ESG от MSCI на уровне "BBB") и "Северсталь" (MOEX: CHMF) (рейтинг ниже инвестиционного уровня из-за смертельного взрыва на шахте в 2016 году - "CCC") торгуются с похожими мультипликаторами. Круг инвесторов может отличаться, но дивидендная доходность на уровне 10% говорит сама за себя - инвесторы придут", - считают эксперты.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены ADR "Норникеля", основанный на оценках аналитиков 14 инвестиционных банков, составляет $32,68 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $25,33 за штуку.