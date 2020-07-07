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Главная / Мнения аналитиков / Спросом на неделе, вероятно, будут пользоваться акции золотодобывающих и металлургических компаний - Альфа-банк
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07 июля 2020 года 15:57
Спросом на неделе, вероятно, будут пользоваться акции золотодобывающих и металлургических компаний - Альфа-банк
Аналитики Альфа-банка полагают, что на текущей неделе спросом будут пользоваться акции золотодобывающих и металлургических компаний, сообщается в обзоре банка. "Мы считаем, что российские производители металлов занимают хорошее положение на рынке, чтобы выиграть от восстановления китайской экономики - они занимают выгодное положение на мировой кривой затрат на фоне роста спроса на железную руду, сталь и медь. Тем не менее, акции нефтегазовых компаний могут испытывать некоторое давление на фоне возобновления роста инфицированных Covid-19 в США, что может затормозить восстановление крупнейшей экономики мира. Восстановление "АЛРОСА", которая имеет большой доступ на рынки США, также, вероятно, будет медленнее, чем ожидалось. Акции золотодобывающих компаний сильно поддерживает рост цен на золото, вызванный рекордно высокими объемами импорта в США физических объемов золота в течение последних двух месяцев, - пишут специалисты банка. - Хорошо позиционированы при текущей конъюнктуре рынка и акции ИТ-компаний, и мы ожидаем, что устойчивый спрос на бумаги Mail.ru и "Яндекс" сохранится. Начинаются традиционные распродажи акций энергетических компаний по мере спада сезона дивидендных выплат. Ослабление курса рубля и перспективы дальнейшего понижения ставки, вероятно, ослабят "аппетит" инвесторов к акциям финансового сектора, хотя бумаги TCS по-прежнему пользуются хорошим спросом. Акции ритейлеров сохраняют свою привлекательность и могут выиграть от факта значительного сокращения поездок россиян заграницу".
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08 июля 2020 года 13:37
Мировая пандемия коронавируса продолжает оказывать влияние рынок урана, стимулируя рост цен. По данным британского инвестфонда Yellow Cake, специализирующегося на покупке и хранении концентрата закиси-окиси урана (промежуточный продукт переработки природного урана), спотовый рынок завершил 2019... читать дальше
.08 июля 2020 года 13:15
Вероятно, в ближайшее время пара доллар/рубль протестирует уровень 71, а пара евро/рубль - отметку 80, однако пока вряд ли возможно закрепление ниже данных отметок, говорится в комментарии ИК "Велес Капитал". Доллар и евро корректировались на российском рынке в первой половине торгов среды,... читать дальше
.08 июля 2020 года 12:48
налитики Альфа-банка ожидают консолидации российского рынка акций около текущих уровней после весьма слабого начала торгового дня в среду, так как инвесторы ждут новых катализаторов; в числе прочих, им может стать начало сезона отчетности за 2К20, который стартует уже на будущей неделе, говорится в... читать дальше
.08 июля 2020 года 12:19
Курс рубля при отсутствии позитивных новостей в ближайшие дни может задержаться в диапазоне 71-72 за доллар - Банк "Санкт-Петербург"
Курс рубля при отсутствии позитивных новостей на глобальном рынке в ближайшие дни может задержаться в диапазоне 71-72 за доллар, сообщается в обзоре банка "Санкт-Петербург". Рубль в начале недели оказался под ощутимым давлением, однако утром в среду отыгрывает часть потерь и сейчас стоит около... читать дальше
.08 июля 2020 года 11:57
Инвестиционный спрос толкает рынок золота вверх, говорится в комментарии "Открытие Брокер". Аналитик по товарным рынкам "Открытие Брокер" Оксана Лукичева отмечает, что в 1 полугодии 2020 г. запасы золота в ETF-фондах выросли на рекордную величину 734 т. Это почти перекрывает ожидаемое на 872 т... читать дальше
.08 июля 2020 года 11:25
Российская валюта в среду попытается отыграть часть потерянных в начале недели позиций, говорится в обзоре "Нордеа банка". Рубль в утренние часы среды торгуется вблизи 71,3 в паре с долларом и 80,5 в паре с евро. На старте торгов "аппетит" к рисковым активам преимущественно нейтральный, нефтяные... читать дальше
.08 июля 2020 года 11:01
Инвестиционная компания Sova Capital понизила прогнозную стоимость американских депозитарных расписок (ADR) ГМК "Норильский никель" (MOEX: GMKN) с $31 до $29 за штуку, сообщается в обзоре инвесткомпании. Между тем рекомендация для этих бумаг была повышена аналитиками с "держать" до... читать дальше
.08 июля 2020 года 10:45
Нефть в среду может показать повышенную волатильность на информации об уровне запасов и добычи от Минэнерго США, отмечается в комментарии "Алор Брокер". "При позитивной статистике цены вновь уйдут ближе к 44 долларам за баррель. Однако принципиального изменений картины не ждем: "черное золото"... читать дальше
.08 июля 2020 года 10:28
нвестиционная компания "Ренессанс Капитал" добавила в топ-лист бумаг, наиболее привлекательных в настоящее время для покупки на развивающихся и фронтирных рынках, глобальные депозитарные расписки (GDR) АФК "Система" (MOEX: AFKS) (из числа российских бумаг), сообщается в обзоре инвесткомпании. По... читать дальше
.08 июля 2020 года 10:11
Фьючерсы на золото с поставкой в августе снижаются в среду после подъема до максимума с сентября 2011 года по итогам предыдущих торгов на фоне опасений по поводу состояния мировой экономики. Цена фьючерсов к 9:30 МСК снижается на 0,17% до $1806,7 за унцию. К закрытию торгов во вторник фьючерсы... читать дальше
.08 июля 2020 года 09:55
налитики ИК "Атон" полагают, что в среду открытие торговой сессии фондового рынка в России пройдет на отрицательной территории, говорится в обзоре компании. читать дальше
.08 июля 2020 года 09:45
Открытия торгов по индексу Мосбиржи в среду можно ожидать с легким минусом, говорится в комментарии "Алор Брокер". "А если внешний фон не начнет улучшаться, рублевый индикатор рынка попробует вернуться в привычный для последних недель боковой канал 2700-2810 пунктов. Такой расклад сильно охладит... читать дальше
.08 июля 2020 года 09:40
Москва. 8 июля. Цены рублевых корпоративных облигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают эксперты. читать дальше
.08 июля 2020 года 09:35
Индекс Мосбиржи начнет торги среды в диапазоне 2805-2820 пунктов, говорится в комментарии ИК "Алго Капитал". "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным спадом в пределах 0,2-0,7%, в диапазоне 2805-2820 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2800, 2790 пунктов. Значимыми... читать дальше
.08 июля 2020 года 09:25
Американские фондовые индексы резко снизились по итогам торгов во вторник. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в среду демонстрируют разнонаправленную динамику. Цены на нефть опускаются в ходе торгов в среду. читать дальше
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