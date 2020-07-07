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07 июля 2020 года 15:43

Рубль развернулся вверх после утреннего падения и немного повышается к доллару и евро в рамках фиксации прибыли

Москва. 7 июля. Доллар и евро после двухдневного роста перешли к снижению на "Московской бирже" во вторник днем, рубль развернулся вверх и немного дорожает к бивалютной корзине в рамках коррекции после достижения накануне к обеим основным валютам минимумов с середины мая.

Курс доллара США составил 71,7 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 13,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 80,95 руб./EUR1, подешевев на 28,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 20,11 копейки - до 75,86 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 8 июля на 83,1 копейки, до 72,1719 руб./$1, и увеличил курс евро на 90,95 копейки, до 81,4676 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно корректируется вверх к доллару и евро на дневных торгах после двухдневного снижения. Участники рынка закрывают короткие позиции по рублю в рамках фиксации прибыли после того, как основной негатив, связанный с обострением антироссийской санкционной тематики, был отыгран.

Накануне глава МИД Великобритании Доминик Рааб официально объявил о введении индивидуальных санкций в отношении 25 россиян, обвиняемых Лондоном в нарушении прав человека в связи с "делом Магнитского". В опубликованном британским МИДом списке, помимо главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина, есть сотрудники следственных изоляторов, следователи, медики, судьи. В отношении этих лиц введен режим замораживания активов и запрета на поездки.

На прошлой неделе предложения ввести против России новые санкции после сообщений СМИ о том, что РФ предлагала бойцам движения "Талибан" (запрещено в РФ как террористическая организация) вознаграждения за нападения на американских военных, сделали спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси и зампредседателя комитета Сената по международным отношениям демократ Боб Менендес.

Ранее также стало известно, что Сенат американского Конгресса включил дополнительные санкции против "Северного потока 2" в проект оборонного бюджета Соединенных Штатов. В настоящее время американские санкции против газопровода, введенные в декабре прошлого года, нацелены на суда, непосредственно ведущие прокладку труб под водой.

В то же время трейдеры продолжают внимательно следить за ситуацией с коронавирусом в США и других странах. Опасения, связанные с возможным возвратом ограничительных мер в случае второй волны пандемии, сдерживают аппетит к риску на финансовых рынках.

Новые вспышки COVID-19 отмечаются в разных регионах мира - от Японии до Ирана и Австралии, а в США число инфицированных с начала пандемии превысило 3 млн. Ряд американских штатов, включая Калифорнию, Флориду и Техас, были вынуждены вернуть часть отмененных ранее ограничительных мер.

Между тем, Европейская комиссия во вторник ухудшила свой экономический прогноз на 2020-2021 годы. Теперь Брюссель ожидает падения экономики Евросоюза на 8,3% в этом году и рост на 5,8% в следующем. В мае Еврокомиссия прогнозировала сокращение ВВП ЕС на 7,4% в 2020 году и рост на 6,1% в 2021 году.

"Вчера Великобритания ввела санкции против 25 физических лиц из России, включив этих людей в "список Магнитского". И хотя вряд ли такие действия могли оказать какое-либо существенное влияние на рубль, многочисленные разговоры об антироссийских санкциях, которые ведутся в последние дни, не добавляют оптимизма российской валюте. Дополнительным фактором давления на рубль может выступать восстановление импорта после завершения периода самоизоляции и конвертация в валюту дивидендов, выплаченных российскими компаниями. На горизонте июля-августа эти два фактора продолжат ограничивать возможности рубля. Кроме того, Минфин вчера сообщил о сокращении ежедневных продаж валюты в рамках бюджетного правила до 5,7 млрд рублей в период с 8 июля по 6 августа. Сокращение ежедневных продаж валюты почти в 2 раза также выступает фактором не в пользу рубля. Принимая во внимание вышеизложенное, мы сохраняем свой взгляд на то, что волатильность на российском валютном рынке и вероятность нового давления на рубль в ближайшее время останутся повышенными", - отмечает аналитик Нордеа банка Григорий Жирнов.

"Одна из основных причин негативной динамики в рубле накануне - опубликованный план продажи валюты Минфином на рынке, со среды объем операций снизится до 5,7 млрд рублей в день с 10,2 млрд рублей в день в июне. При этом Минфин, продавая валюту, уже компенсирует не снижение цен на нефть, которые уже выше отсечения в бюджетном правиле, а сокращение добычи в рамках сделки ОПЕК+. Также на динамику рубля оказывает влияние выплата дивидендов "Роснефтью" (MOEX: ROSN) и постепенное сезонное ухудшение текущего счета платежного баланса, что ограничивает потенциал укрепления рубля в среднесрочной перспективе", - полагают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"С начала апреля по начало июня рубль был избыточно крепким под влиянием: 1) низкого импорта, который, по нашим оценкам, оказался на $11 млрд меньше, чем годом ранее (ограничения для противодействия распространению COVID-19 подавили экономическую активность в некоторых сегментах экономики до нуля), 2) продажи валюты ЦБ РФ (за период они составили $8,7 млрд как в рамках бюджетного правила, так и за счет дополнительной продажи валюты), 3) низкого объема дивидендных платежей (многие компании перенесли или отменили выплату из-за экстраординарных обстоятельств). По нашим оценкам, совокупность этих факторов вносила корректировку в курс рубля в размере 5 руб./$1 (то есть без них рубль был бы слабее). С начала июня происходит постепенное восстановление экономической активности, что способствует некоторому росту товарного импорта (в том числе за счет отложенного спроса). Также в июле заметно снизится объем продажи валюты ЦБ РФ (хотя цена нефти уже вышла на отсечку по бюджетному правилу, объемы добычи нефти отстают от бюджетного плана). Кроме того, многие крупные компании будут выплачивать дивиденды (в том числе и те компании, которые должны были выплатить раньше в этом году). Эти обстоятельства и обуславливают, по нашему мнению, возврат рубля к своему равновесному значению", - считают аналитики Райффайзенбанка.

Цены на нефть опускаются во вторник на опасениях по поводу возврата ограничительных мер в ряде стран из-за возобновившегося роста заболеваемости коронавирусной инфекцией. Эксперты опасаются, что темпы восстановления глобального спроса на нефть будут более слабыми, чем ожидалось, из-за необходимости продления срока ограничительных мер или отмены предыдущих послаблений.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК во вторник снизилась на 0,32% - до $42,96 за баррель. Фьючерсы на WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени упали в цене на 0,54% - до $40,41 за баррель.

Министерство энергетики США опубликует доклад о запасах энергоносителей в стране за прошлую неделю в среду.

ЦБ РФ 3 июля продал валюту на 10,2 млрд рублей, следует из данных Банка России. 2 июля регулятор продал валюту на 10,2 млрд рублей, 30 июня объем продаж валюты составил 10,4 млрд рублей, 29 июня - 10,3 млрд рублей.

Банк России во вторник, 7 июля, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1,33 трлн рублей (при лимите 1,33 трлн рублей и спросе 2 трлн 86,6 млрд рублей) в среднем по ставке 4,41% годовых. На недельном депозитном аукционе, состоявшемся 30 июня, банки разместили 773,8 млрд рублей (при лимите 1 трлн 270 млрд рублей и спросе 773,8 млрд рублей) в среднем по ставке 4,4% годовых.

Кроме того, ЦБ РФ 7 июля провел аукцион "тонкой настройки" сроком на один день. В ходе аукциона банки привлекли 1 трлн 699,6 млрд рублей при спросе 1 трлн 699,6 млрд рублей и лимите 2 трлн 210 млрд рублей. Средневзвешенная ставка составила 4,41% годовых.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов лишь незначительно изменились во вторник, в то время как ставки среднесрочных (3-6 месяцев) МБК остались на уровне предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" повысилась на 2 базисных пункта (б.п.) - до 4,38% годовых, а ставки MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок и на срок 1 месяц уменьшились на 2 б.п. - до 4,51% и 4,75% годовых соответственно. Ставки на сроки 3 и 6 месяцев остались на прежнем уровне - 4,83% годовых каждая.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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