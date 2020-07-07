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07 июля 2020 года 15:11
Начавшееся восстановление после коронавируса "размораживает" курс рубля - Райффайзенбанк
Начавшееся восстановление после коронавируса "размораживает" курс рубля, говорится в обзоре Райффайзенбанка. Рубль на удивление ряда участников рынка в последние дни демонстрирует ослабление к доллару, несмотря на относительно высокие цены на нефть. Распространено мнение, что всплеск санкционной риторики в отношении РФ является основной тому причиной. На самом деле, отмечает аналитик банка Денис Порывай, ослабление рубля продолжается уже месяц (с 8 июня курс вырос почти на 4 руб. - до текущих ~72 руб./долл., хотя нефть удерживается в диапазоне 40-42 долл./барр., а дисконт Urals к Brent сократился почти до нуля). "С начала апреля по начало июня рубль был избыточно крепким под влиянием: низкого импорта, который, по нашим оценкам, оказался на 11 млрд долл. меньше г./г. (ограничения для противодействия распространению COVID-19 подавили экономическую активность в некоторых сегментах экономики до нуля); продажи валюты ЦБ РФ (за период они составили 8,7 млрд долл. как в рамках бюджетного правила, так и за счет дополнительной продажи валюты); низкого объема дивидендных платежей (многие компании перенесли или отменили выплату из-за экстраординарных обстоятельств), - указывает Д. Порывай. - По нашим оценкам, совокупность этих факторов вносила корректировку в курс рубля в размере 5 руб./долл. (то есть без них рубль был бы слабее)". Специалист Райффайзенбанка отмечает, что с начала июня происходит постепенное восстановление экономической активности, что способствует некоторому росту товарного импорта ( в том числе за счет отложенного спроса). Также в июле заметно снизится объем продажи валюты ЦБ РФ (хотя цена нефти уже вышла на отсечку по бюджетному правилу, объемы добычи нефти отстают от бюджетного плана). Кроме того, многие крупные компании будут выплачивать дивиденды ( в том числе и те компании, которые должны были выплатить раньше в этом году). Эти обстоятельства и обуславливают, по его мнению, возврат рубля к своему равновесному значению. "Из-за наличия больших неточностей в публикуемой макростатистике (в частности, было значительное расхождение между данными ФТС и оценкой ЦБ РФ по сальдо торгового баланса за апрель) для оценки равновесного курса мы используем простую взаимосвязь между долларовой и рублевой ценами на нефть Brent в текущих ценах, - пишет Д. Порывай. - Согласно этой взаимосвязи, сейчас курс рубля еще не достиг своего равновесия (уровня регрессии, построенной по ценам нефти ниже 45 долл./барр.), которое соответствует ослаблению рубля на 5-10% от текущих уровней (при текущей нефти). С учетом того, что в предыдущие месяцы отклонение было еще более значительным, в последующие месяцы курс рубля может быть даже выше своего равновесного уровня. Стоит отметить, что столь низкие рублевые цены нефти (которые были в марте-мае) невыгодны нефтегазовому сектору, который вносит большой вклад в формирование доходной части Федерального бюджета. Однако такое ослабление может и не реализоваться в случае прихода второй волны коронавируса (которая повлечет резкое падение цен на нефть и новые ограничительные меры)".
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08 июля 2020 года 13:37
Мировая пандемия коронавируса продолжает оказывать влияние рынок урана, стимулируя рост цен. По данным британского инвестфонда Yellow Cake, специализирующегося на покупке и хранении концентрата закиси-окиси урана (промежуточный продукт переработки природного урана), спотовый рынок завершил 2019... читать дальше
.08 июля 2020 года 13:15
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.08 июля 2020 года 12:19
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.08 июля 2020 года 11:01
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.08 июля 2020 года 10:45
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.08 июля 2020 года 10:28
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.08 июля 2020 года 10:11
Фьючерсы на золото с поставкой в августе снижаются в среду после подъема до максимума с сентября 2011 года по итогам предыдущих торгов на фоне опасений по поводу состояния мировой экономики. Цена фьючерсов к 9:30 МСК снижается на 0,17% до $1806,7 за унцию. К закрытию торгов во вторник фьючерсы... читать дальше
.08 июля 2020 года 09:55
налитики ИК "Атон" полагают, что в среду открытие торговой сессии фондового рынка в России пройдет на отрицательной территории, говорится в обзоре компании. читать дальше
.08 июля 2020 года 09:45
Открытия торгов по индексу Мосбиржи в среду можно ожидать с легким минусом, говорится в комментарии "Алор Брокер". "А если внешний фон не начнет улучшаться, рублевый индикатор рынка попробует вернуться в привычный для последних недель боковой канал 2700-2810 пунктов. Такой расклад сильно охладит... читать дальше
.08 июля 2020 года 09:40
Москва. 8 июля. Цены рублевых корпоративных облигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают эксперты. читать дальше
.08 июля 2020 года 09:35
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.08 июля 2020 года 09:25
Американские фондовые индексы резко снизились по итогам торгов во вторник. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в среду демонстрируют разнонаправленную динамику. Цены на нефть опускаются в ходе торгов в среду. читать дальше
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