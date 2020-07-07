BofA снизил оценку ADR Норникеля на 15%, но оставил рейтинг "покупать"

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Bank of America (BofA) понизил прогнозную стоимость американских депозитарных расписок (ADR) ГМК "Норильский никель" (MOEX: GMKN) с $40 до $34 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка.

Между тем рекомендация (рейтинг) "покупать" для этих бумаг была подтверждена.

Как сообщалось, Росприроднадзор провел расчет ущерба экологии, нанесенного аварией в Норильске, и направил требования о добровольном возмещении ущерба АО "Норильско-Таймырской энергетической компании" (НТЭК, входит в группу "Норникель") Вред, причинённый водным объектам вследствие загрязнения, был оценён в 147 млрд 46,011 млн рублей, почвам - в 738 млн 616,5 тыс. рублей. По текущему курсу ЦБ размер ущерба составляет около $2,1 млрд. Это более 40% от свободного денежного потока "Норникеля" за 2019 год ($4,9 млрд).

Министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин заявил, что объем ущерба водным арктическим ресурсам в Норильске беспрецедентен, сумма ему соответствует.

"Объем претензий к "Норникелю" оказался выше наших оценок и ожиданий рынка. Сильный баланс ГМК выдержит единоразовую выплату штрафа в размере $2,1 млрд без риска для дивидендов. Показатель Net Debt/EBITDA останется ниже критического порога в 1,8 до 2024 года, поэтому коэффициент дивидендных выплат 60% от EBITDA останется без изменений. Для того, чтобы изменить дивидендную политику, требуется одобрение "РусАла", который в настоящее время нуждается в денежных средствах", - говорится в обзоре.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены ADR "Норникеля", основанный на оценках аналитиков 14 инвестиционных банков, составляет $32,75 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $25,33 за штуку.