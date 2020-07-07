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Главная  /  Мнения аналитиков  /  Ухудшение восприятия инвесторами и новости об экоущербе будут влиять на бумаги Норникеля в ближайшей перспективе - ВТБ Капитал
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07 июля 2020 года 12:25

Ухудшение восприятия инвесторами и новости об экоущербе будут влиять на бумаги Норникеля в ближайшей перспективе - ВТБ Капитал

Негативные новости об экологическом ущербе и соответствующее ухудшение восприятия компании инвесторами будут влиять на бумаги "Норникеля" в ближайшей перспективе, сообщается в обзоре "ВТБ Капитала".

"Котировки акций "Норильского никеля" снизились на 6% с момента объявления об оценке штрафа и более чем на 20% с момента аварии, произошедшей в конце мая (рыночная капитализация упала на 10 млрд долл.). Даже такой крупный штраф уже более чем компенсирован потерей рыночной капитализации, однако, как мы полагаем, негативные новости об экологическом ущербе и соответствующее ухудшение восприятия компании инвесторами останутся главными факторами динамики котировок в ближайшей перспективе", - указывают аналитики.

Росприроднадзор оценил экологический ущерб от разлива 21 тыс. т дизельного топлива в Норильске в сумму 2,07 млрд долл. Это не официальный штраф, а лишь оценка ущерба, который ведомство предлагает компании "добровольно возместить", отмечают в "ВТБ Капитале".

"Ни "Норильский никель", ни мы ранее не публиковали оценок потенциального штрафа, однако следует отметить, что упомянутая выше сумма значительно превышает 150 млн долл., которые компания рассчитывает израсходовать на очистные мероприятия. Эта сумма составляет, по нашим расчетам, около 20% SPOT на следующие 12 мес. и прогнозируемой нами EBITDA на 2020 г., а также 40% свободного денежного потока SPOT на следующие 12 мес. Так как расходы на уплату штрафа, вероятнее всего, будут отражены в отчетности до EBITDA, его начисление создает риск для дивидендной доходности за 2020 г., которая может оказаться как минимум на 20% ниже: 9–10% вместо 12%", - пишут специалисты "ВТБ Капитала".


Опубликовано: /ВТБ Капитал/
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Компании упоминаемые в новости:    Норильский Никель ГМК


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