Globaltrans при дивидендах и buyback исчерпает без займов денежные средства к 2021 г. - ВТБ Капитал

Globaltrans с учетом планов по выплате промежуточных дивидендов и обратному выкупу акций (buyback) к концу 2020 года без заимствований исчерпает денежные средства на своем балансе, считают аналитики "ВТБ Капитала".

"В нашей модели мы прогнозируем генерацию FCF в размере 6 млрд руб. в 2020 г. и 7 млрд руб. денежных средств на балансе по состоянию на 2019 г. Это означает, что компания либо будет лишена денежных средств после всех выплат акционерам, либо увеличит свой общий долг до 1,9 в 2020 г. или 1,7 без выкупа (по итогам 2019 г. соотношение чистого долга и скорректированной EBITDA составило 0,6 - ИФ)", - говорится в обзоре инвестиционной компании.

По данным "ВТБ Капитал", buyback Globaltrans начался в понедельник (сама компания сообщила о запуске программы в пятницу). Решение о ее проведении акционеры группы утвердили на внеочередном собрании 12 мая. Группа планирует выкупить до 5% акций в течение года после этой даты. Акции будут выкупаться за счет нераспределенной прибыли компании, уточняла она ранее.

"ВТБ Капитал" оценивает 5% от уставного капитала Globaltrans примерно в 4 млрд руб. С учетом заявленных промежуточных дивидендов за I полугодие 2020 г. в размере 8,3 млрд руб. это дает около 12 млрд руб. потенциальной общей прибыли для акционеров (даже без учета окончательных дивидендов), отмечают аналитики.

В соответствии с текущей дивидендной политикой, холдинг готов выплачивать не менее 50% от FCF, приходящегося на акционеров компании, при соотношении чистого долга к скорректированной EBITDA за последние 12 месяцев меньше 1, не менее 30% - при коэффициенте от 1 до 2 и не платить дивиденды при соотношении выше 2.

Globaltrans специализируется на железнодорожных перевозках металлургических грузов, нефтепродуктов, строительных грузов и угля. По состоянию на конец 2019 г. в парке группы было более 70,7 тыс. единиц подвижного состава (в основном полувагоны и цистерны, а также танк-контейнеры). Основателям компании - Никите Мишину и Андрею Филатову - принадлежит по 11,5% акций, Константину Николаеву - 10,8%. У члена совета директоров Александра Елисеева - 5,1%, у председателя этого корпоративного органа Сергея Мальцева - 4%. *Free* *float* - 56,9%.