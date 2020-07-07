Рубль может продолжить умеренное снижение к доллару - РФПИ

Снижение регулярных продаж и меньший интерес нерезидентов к ОФЗ на текущих уровнях сделают рубль более чувствительным к внешней волатильности и поведению локальных потоков от корпораций, говорится в комментарии РФПИ. Сохранение спроса на валюту и негативный внешний фон открыли во вторник рынок выше 72,20 за доллар, и в ближайшее время рубль вполне может продолжить умеренное снижение, отмечает главный экономист Дмитрий Полевой.