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Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Рубль может продолжить умеренное снижение к доллару - РФПИ
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07 июля 2020 года 12:06
Рубль может продолжить умеренное снижение к доллару - РФПИ
Снижение регулярных продаж и меньший интерес нерезидентов к ОФЗ на текущих уровнях сделают рубль более чувствительным к внешней волатильности и поведению локальных потоков от корпораций, говорится в комментарии РФПИ. Сохранение спроса на валюту и негативный внешний фон открыли во вторник рынок выше 72,20 за доллар, и в ближайшее время рубль вполне может продолжить умеренное снижение, отмечает главный экономист Дмитрий Полевой.
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08 июля 2020 года 13:37
Мировая пандемия коронавируса продолжает оказывать влияние рынок урана, стимулируя рост цен. По данным британского инвестфонда Yellow Cake, специализирующегося на покупке и хранении концентрата закиси-окиси урана (промежуточный продукт переработки природного урана), спотовый рынок завершил 2019... читать дальше
.08 июля 2020 года 13:15
Вероятно, в ближайшее время пара доллар/рубль протестирует уровень 71, а пара евро/рубль - отметку 80, однако пока вряд ли возможно закрепление ниже данных отметок, говорится в комментарии ИК "Велес Капитал". Доллар и евро корректировались на российском рынке в первой половине торгов среды,... читать дальше
.08 июля 2020 года 12:48
налитики Альфа-банка ожидают консолидации российского рынка акций около текущих уровней после весьма слабого начала торгового дня в среду, так как инвесторы ждут новых катализаторов; в числе прочих, им может стать начало сезона отчетности за 2К20, который стартует уже на будущей неделе, говорится в... читать дальше
.08 июля 2020 года 12:19
Курс рубля при отсутствии позитивных новостей в ближайшие дни может задержаться в диапазоне 71-72 за доллар - Банк "Санкт-Петербург"
Курс рубля при отсутствии позитивных новостей на глобальном рынке в ближайшие дни может задержаться в диапазоне 71-72 за доллар, сообщается в обзоре банка "Санкт-Петербург". Рубль в начале недели оказался под ощутимым давлением, однако утром в среду отыгрывает часть потерь и сейчас стоит около... читать дальше
.08 июля 2020 года 11:57
Инвестиционный спрос толкает рынок золота вверх, говорится в комментарии "Открытие Брокер". Аналитик по товарным рынкам "Открытие Брокер" Оксана Лукичева отмечает, что в 1 полугодии 2020 г. запасы золота в ETF-фондах выросли на рекордную величину 734 т. Это почти перекрывает ожидаемое на 872 т... читать дальше
.08 июля 2020 года 11:25
Российская валюта в среду попытается отыграть часть потерянных в начале недели позиций, говорится в обзоре "Нордеа банка". Рубль в утренние часы среды торгуется вблизи 71,3 в паре с долларом и 80,5 в паре с евро. На старте торгов "аппетит" к рисковым активам преимущественно нейтральный, нефтяные... читать дальше
.08 июля 2020 года 11:01
Инвестиционная компания Sova Capital понизила прогнозную стоимость американских депозитарных расписок (ADR) ГМК "Норильский никель" (MOEX: GMKN) с $31 до $29 за штуку, сообщается в обзоре инвесткомпании. Между тем рекомендация для этих бумаг была повышена аналитиками с "держать" до... читать дальше
.08 июля 2020 года 10:45
Нефть в среду может показать повышенную волатильность на информации об уровне запасов и добычи от Минэнерго США, отмечается в комментарии "Алор Брокер". "При позитивной статистике цены вновь уйдут ближе к 44 долларам за баррель. Однако принципиального изменений картины не ждем: "черное золото"... читать дальше
.08 июля 2020 года 10:28
нвестиционная компания "Ренессанс Капитал" добавила в топ-лист бумаг, наиболее привлекательных в настоящее время для покупки на развивающихся и фронтирных рынках, глобальные депозитарные расписки (GDR) АФК "Система" (MOEX: AFKS) (из числа российских бумаг), сообщается в обзоре инвесткомпании. По... читать дальше
.08 июля 2020 года 10:11
Фьючерсы на золото с поставкой в августе снижаются в среду после подъема до максимума с сентября 2011 года по итогам предыдущих торгов на фоне опасений по поводу состояния мировой экономики. Цена фьючерсов к 9:30 МСК снижается на 0,17% до $1806,7 за унцию. К закрытию торгов во вторник фьючерсы... читать дальше
.08 июля 2020 года 09:55
налитики ИК "Атон" полагают, что в среду открытие торговой сессии фондового рынка в России пройдет на отрицательной территории, говорится в обзоре компании. читать дальше
.08 июля 2020 года 09:45
Открытия торгов по индексу Мосбиржи в среду можно ожидать с легким минусом, говорится в комментарии "Алор Брокер". "А если внешний фон не начнет улучшаться, рублевый индикатор рынка попробует вернуться в привычный для последних недель боковой канал 2700-2810 пунктов. Такой расклад сильно охладит... читать дальше
.08 июля 2020 года 09:40
Москва. 8 июля. Цены рублевых корпоративных облигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают эксперты. читать дальше
.08 июля 2020 года 09:35
Индекс Мосбиржи начнет торги среды в диапазоне 2805-2820 пунктов, говорится в комментарии ИК "Алго Капитал". "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным спадом в пределах 0,2-0,7%, в диапазоне 2805-2820 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2800, 2790 пунктов. Значимыми... читать дальше
.08 июля 2020 года 09:25
Американские фондовые индексы резко снизились по итогам торгов во вторник. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в среду демонстрируют разнонаправленную динамику. Цены на нефть опускаются в ходе торгов в среду. читать дальше
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