Альфа-банк сохраняет прогноз курса рубля к доллару на конец текущего года на уровне 67

Аналитики Альфа-банка сохраняют свой прогноз курса рубля к доллару на уровне 67 руб./$ на конец текущего года, говорится в обзоре банка.

Колебания курса рубля к доллару в этом году указывают на то, что главной их причиной была волатильность цен на нефть, и внутренних факторов ослабления курса рубля сейчас нет, отмечают специалисты банка. Риски укрепления высоки: существенное смягчение денежной политики в развитых странах приведет к избыточной ликвидности, что рано или поздно вызовет приток капитала в страны с развивающимися рынками, обращают внимание аналитики.

"Однако, на наш взгляд, есть два фактора, которые могут воспрепятствовать такому сценарию развития событий. С точки зрения фундаментальных факторов, сравнивая курс рубля с валютами стран-аналогов, складывается впечатление, что, несмотря на волатильность, реальный курс рубля оставался дорогим: с 2017 г. он обесценился только на 10% в реальном выражении, то есть существенно меньше, чем валюты сопоставимых стран. В то же время, с тактической точки зрения, геополитические риски могут проявится уже с ноября 2020 г.: выборы в США могут способствовать усилению санкционной риторики и повышению риск-премии для рубля. Мы также считаем, что структурные риски (сильная зависимость от цены на нефть) также будут работать против укрепления курса. Сохраняем наш прогноз курса рубля на уровне 67 руб./$ на конец этого года и ожидаем курс в диапазоне 70-75 руб./$ в 2021 г." - пишут эксперты "Альфа-банка".