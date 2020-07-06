Рост рынка акций РФ вслед за миром был ослаблен упавшим Норникелем после оценки ущерба от аварии

Москва. 6 июля. Рынок акций РФ в понедельник вырос вслед за мировыми фондовыми площадками и нефтью на надеждах на восстановление экономики благодаря действиям центробанков; подъем индексов был несколько ослаблен упавшими бумагами "Нориникеля" после оценки ущерба от аварии в Норильске Росприроднадзором, а также новостями о британских санкциях в отношении лиц, связанных с "делом Магнитского".

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2835,18 пункта (+1,2%, утром индекс поднимался выше 2855 пунктов), индекс РТС - 1247,14 пункта (+1%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 5,5%.

Доллар подрос до 71,62 рубля (+0,25 рубля).

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб в понедельник официально объявил о введении индивидуальных санкций в отношении лиц, связанных с "делом Магнитского". В британский санкционный список по обвинению в нарушении прав человека вошли 25 граждан РФ, в том числе глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Подорожали в понедельник ГДР Mail.ru (+5,5%), рублевые акции "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+4,5%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+3,1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+3%), "Мосбиржи" (+2,9%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+2,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+2%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+2%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+1,8%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,7% и +1,4% "префы"), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1,6%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+1,6%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+1,6%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,4%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+1,2%, до 89,1 рубля; +3,2% "префы", до 81,45 рубля).

Совет директоров "Ростелекома" рекомендовал выплатить дивиденды за 2019 год за счет нераспределенной прибыли прошлых лет в общем размере 17,5 млрд рублей, или по 5 рублей на акцию каждого типа.

Акции ГМК "Норильский никель" (MOEX: GMKN) упали до 18,074 тыс. рублей (-4,8%) - минимума с 24 марта, при этом бумаги лидировали по объемам торгов на "Мосбирже" - на сделки с ними пришлось более 13,925 млрд рублей. Как сообщил Росприроднадзор, ущерб водным объектам от аварии в Норильске оценен в 147,046 млрд рублей, почвам - в 738,617 млн рублей.

Министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин заявил, что объем ущерба водным арктическим ресурсам в Норильске беспрецедентен, сумма ему соответствует.

Также в понедельник просели акции "РусАла" (MOEX: RUAL) (-0,4%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-0,3%), "префы" "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,3%).

Как отмечает аналитик Альфа-банка Джон Волш, рынок акций РФ в понедельник вырос на фоне оптимизма азиатских рынков в связи с ралли акций крупнейших китайских компаний. Тем не менее, на горизонте вырисовываются и негативные факторы: рост числа инфицированных COVID-19 в Северной и Южной Америках сдерживают покупателей акций. В отдельных европейских регионах и в Австралии вновь вводятся карантинные ограничения.

По сообщениям Financial Times, Великобритания может объявить имена граждан России, против которых будут введены санкции за нарушение прав человека. Однако это никак не отразится на инвестиционной привлекательности российского рынка, считает Волш.

По словам эксперта компании "БКС Брокер" Дмитрия Бабина, нефть обновила 2-недельные вершины и приблизилась к 4-месячным. Кроме оптимизма на других рынках, росту нефтяных цен способствовала информация о том, что в августе Саудовская Аравия повысит на $1 стоимость каждого барреля поставляемой в Азию нефти.

Доллар на внешнем рынке сдал позиции, индекс доллара DXY обновил 2-недельный минимум на фоне возросшего спроса на рисковые активы, в результате чего инвесторы выходят из защитных инструментов. На внутреннем рынке доллар продолжил рост после пробоя верхней границы среднесрочного нисходящего канала, ближайшим сопротивлением выступает отметка 72,1 руб./$1, отмечает Бабин.

Главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Богдан Зварич также констатирует, что инвесторы продолжают игнорировать существенные риски для мировой экономики в виде активизации пандемии и проблем в отношениях между США и Китаем, что позволяет рынкам демонстрировать позитивную динамику. В ходе торгов в понедельник индекс МосБиржи обновил максимум с середины марта, но для удержания позиций выше 2850 пунктов сил не хватило, индекс остался в диапазоне 2800-2850 пунктов. К текущему росту стоит относиться скептически, опасаясь активизации продаж как на мировых, так и на российском рынке. Кроме рисков пандемии и роста напряжения между США и Китаем, негативное влияние на рисковые активы может оказать старт сезона отчетностей компаний в США. Слабые данные за второй квартал и ухудшение прогнозов по показателям до конца года могут спровоцировать волну продаж на рынках акций.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, торги на биржах США после продолжительных трехдневных выходных открылись ростом основных индексов во главе с бумагами высокотехнологичных компаний. Индикатор S&P 500 при этом поднялся до пика с первой половины июня, что может служить предвестником обновления июньского максимума 3233 пункта.

На рынке продолжают игнорировать высокие темпы роста заболеваний коронавирусом в США, которые близки к 50 тыс. зараженных в день. Вместо этого инвесторы сосредоточились на ралли китайского фондового рынка, которое может указывать на возобновление интереса крупных игроков к акциям, а также на американских макроэкономических данных.

К завершению торгов индекс Мосбиржи стремился вернуться в рамки июньского диапазона 2700-2835 пунктов, что указывает на некоторую неуверенность "быков". В остальном с технической точки зрения индексы МосБиржи и РТС выглядят готовыми к продолжению повышения в районы 2900 и 1306 пунктов соответственно. Инвесторы надеются на восстановление мировой экономики, в пользу чего пока говорят и статистические данные. Оптимизм на российских биржах при этом был ограничен усиливающейся санкционной риторикой. В ближайшие сессии дополнительным стимулирующим для "быков" фактором может стать скачок нефтяных цен к очередным многонедельным пикам. Последнее, впрочем, произойдет в случае данных о сокращении запасов нефти в США. Ориентир по индексу Мосбиржи на вторник - 2800-2890 пунктов, считает Кожухова.

В понедельник выросли индексы в Азии (японский Nikkei 225 вырос на 1,8%, китайский Shanghai Composite подскочил на 5,7%, гонконгский Hang Seng вырос на 3,8%), растут Европа (индексы CAC 40, DAX, FTSE прибавляют 1,5-2,1%) и Америка (индекс S&P 500 подрос на 1,4%, выше 3170 пунктов).

По данным Eurostat, розничные продажи в еврозоне в мае подскочили на 17,8% относительно предыдущего месяца и снизились на 5,1% в годовом выражении. Аналитики в среднем ожидали роста первого показателя на 15% и падения второго на 7,5%, сообщает Trading Economics.

Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в июне поднялся до 57,1 пункта - максимума с февраля, - при прогнозах роста до 50,1 пункта с майского уровня 45,4 пункта.

Инвесторы надеются на продолжение постепенного восстановления мировой экономики за счет устойчивой поддержки со стороны правительств и центральных банков стран мира.

На этой неделе инвесторы ждут решений по поводу ключевой ставки от центральных банков Австралии и Малайзии. Резервный банк Австралии, как ожидается, сохранит ключевую процентную ставку на рекордно низком уровне 0,25% годовых, в то время как Национальный банк Малайзии (Bank Negara Malaysia) может вновь снизить ключевую ставку.

Нефть вечером возобновила роста после локальной дневной коррекции из-за увеличения новых случаев заражения коронавирусом в некоторых американских штатах в выходные; цена Brent к 18:50 МСК находилась на $0,66 выше уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ 3 июля. Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent составила $43,37 за баррель (+1,3% и -0,8% в пятницу), августовская цена WTI - $40,89 за баррель (+0,6% и -1% в пятницу).

Рост выявленных случаев заражения коронавирусом в США, из-за которого некоторые штаты снова ввели карантинные меры, негативно сказывается на прогнозах спроса на нефть. Количество инфицированных во Флориде в воскресенье третий день подряд выросло более чем на 10 тыс., пишет S&P Global Platts. Общее число заразивших в штате превысило 200 тыс. Тем временем в Техасе в субботу было зафиксировано более 8 тыс. новых случаев.

Тем временем в конце июля истекает срок действия договоренности ОПЕК+ о сокращении добычи на рекордные 9,7 млн б/с, с августа объем сокращения должен составить 7,7 млн б/с, в связи с чем трейдеры, скорее всего, будут проявлять осторожность. Следующее заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) запланировано на 15 июля.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "ТНС энерго Нижний Новгород" (MOEX: NNSB) (+6,8% и +13,8% "префы"), "Селигдара" (MOEX: SELG) (+5,3%), АДР Qiwi (MOEX: QIWI) (+5,2%), ПАО "Волгоградэнергосбыт" (MOEX: VGSB) (+5,1%), ПАО "Завод им. И.А. Лихачева" (+4,8%), ПАО "Русполимет" (MOEX: RUSP) (+4,3%), ГДР TCS (+3,3%).

Акционеры ПАО "Нижнекамскнефтехим" (MOEX: NKNC) (+2,7%, до 102,75 рубля; +1,9% "префы", до 91,74 рубля) на годовом собрании 29 июня приняли решение о выплате дивидендов по итогам 2019 года из расчета 9,07 рубля на акцию, говорится в сообщении компании. Часть чистой прибыли в размере 7,1 млрд рублей решено направить на реализацию стратегической программы развития НКНХ.

Подешевели из-за отсечки на бирже дивидендов бумаги "ТГК-1" (MOEX: TGKA) (-5,2%, до 0,012558 рубля; дивиденды за 2019 год - 0,0010365 рубля на акцию), также снизились акции ПАО "ТНС энерго Воронеж" (MOEX: VRSB) (-5,9% и -12,6% "префы"), ПАО "Диод" (MOEX: DIOD) (-3,3%), "Иркута" (MOEX: IRKT) (-3%), Petropavlovsk (-3%).

Акционеры ПАО "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (-1,2% и +0,8% "префы") на годовом собрании 30 июня приняли решение не выплачивать дивиденды за 2019 год на все виды акций, говорится в материалах ПАО. Акционеры в соответствии с решением совета директоров приняли решение направить в резервный фонд 102,9 млн рублей из чистой прибыли за 2019 год, остальную часть прибыли - 1 млрд 954,4 млн рублей - оставить нераспределенной.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 73,695 млрд рублей (из них 11,38 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).