.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рубль вечером отыграл часть потерь первой половины дня к доллару и евро благодаря позитивным сигналам с внешних рынков
.
ГЛАВНОЕ
Падение ВВП РФ во 2-м квартале может составить 11%
Падение российской экономики во 2-м квартале может составить 11%, считают эксперты ВШЭ. Минэкономразвития ранее прогнозировало снижение ВВП в апреле-июне на 9,5% в годовом выражении, ЦБ заявлял, что спад превысит их изначальные ожидания в 8%.
 
В этом году падение ВВП РФ составит 9,6% - стрессовый сценарий ВБ
В этом году глубина рецессии в российской экономике в стрессовом сценарии может приблизиться к отметке 10%, считают эксперты Всемирного банка. Базовый сценарий прогноза ВБ предусматривает падение ВВП РФ на 6% с умеренным восстановлением в...
 
Кредитные каникулы: проблемы заемщиков
Схема предоставления кредитных каникул в рамках госпрограммы с отсрочкой оформления документов на 90 дней создала проблемы для многих заемщиков и банков. Срок подачи документов сейчас истекает у первых претендентов, но доля тех, кому удалось это...
 
Многодетным семьям расширят льготную ипотеку
Минфин РФ готовит законопроект о расширении льготной ипотеки для многодетных семей, сообщили "Известиям" в пресс-службе министерства. Так, готовятся поправки в законопроект "О мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения...
 
06 июля 2020 года 19:46

Рубль вечером отыграл часть потерь первой половины дня к доллару и евро благодаря позитивным сигналам с внешних рынков

Москва. 6 июля. Доллар и евро растеряли часть роста первой половины дня, но продолжают укрепляться на "Московской бирже" в понедельник вечером, рубль дешевеет к бивалютной корзине заметно более умеренными темпами благодаря спросу на риск со стороны глобальных инвесторов и позитивным сигналам с внешних рынков.

Курс доллара США составил 71,68 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 31 копейку выше уровня закрытия предыдущих торгов. Ранее доллар поднимался выше 72 руб./$1 впервые с 22 мая. Евро стоил 81,05 руб./EUR1, подорожав на 75,5 копейки. При этом евро торгуется выше 81 руб./EUR1 впервые с 6 мая. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 51,03 копейки - до 75,89 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль отыграл значительную часть потерь первой половины дня, обусловленную опасениями новой волны санкционной риторики. Поддержку нацвалюте оказал подъем большинства мировых рынков, в том числе, валютных площадок emerging markets, связанный с ростом спроса на рисковые активы. Инвесторы сосредоточили внимание на экономических данных и перспективах введения новых стимулирующих мер со стороны правительств и центральных банков. Позитивное влияние на них также оказали новости относительно перспектив создания вакцины против инфекции.

Статданные, обнародованные в понедельник, показали, что индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в июне поднялся до 57,1 пункта - максимума с февраля. Консенсус-прогноз экспертов предусматривал повышение показателя в июне до 50,1 пункта.

Европейская комиссия в пятницу одобрила применение в ЕС препарата remdesivir американской Gilead Sciences Inc ., который стал первым утвержденным в регионе препаратом для лечения коронавирусной инфекции COVID-19.

Между тем газета The Sunday Times сообщила, что Великобритания близка к заключению соглашения на поставку 60 млн доз вакцины от коронавируса, разрабатываемой фармкомпаниями Sanofi (SPB: SNY) (PA:SASY) и GlaxoSmithKline (GSK).

В то же время, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в субботу сообщила, что за сутки в мире было подтверждено рекордное число новых случаев заражения - более 200 тыс. При этом в Северной и Южной Америке было зафиксировано примерно 130 тыс. новых случаев.

США по-прежнему на первом месте по числу заражений COVID-19 в мире. В стране подтверждено 2 млн 888 тыс. 729 случаев заболевания коронавирусом, 129 тыс. 947 человек скончались.

Опасения возобновления антироссийской санкционной риторики оказали существенное негативное влияние на рубль, однако нацвалюта не отреагировала на факт обнародования в понедельник вечером новых санкций со стороны Великобритании, о предстоящем введении которых в первой половине дня предупредил министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб.

МИД Великобритании объявил о введении санкций против главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина и еще 24 россиян, обвиняемых Лондоном в нарушении прав человек в связи с "делом Магнитского". В опубликованном британским МИД списке, помимо Бастрыкина, есть сотрудники следственных изоляторов, следователи, медики, судьи. Под санкции подпали некоторые представители МВД, сотрудники СИЗО "Матросская тишина" и "Бутырка", а также медики. Согласно документу МИД Великобритании, в отношении этих лиц введен режим замораживания активов и запрета на поездки.

На прошлой неделе предложения ввести против России новые санкции после сообщений СМИ о том, что РФ предлагала бойцам движения "Талибан" (запрещено в РФ как террористическая организация) вознаграждения за нападения на американских военных, сделали спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси и зампредседателя комитета Сената по международным отношениям демократ Боб Менендес.

Ранее также стало известно, что Сенат американского Конгресса включил дополнительные санкции против "Северного потока 2" в проект оборонного бюджета Соединенных Штатов. В настоящее время американские санкции против газопровода, введенные в декабре прошлого года, нацелены на суда, непосредственно ведущие прокладку труб под водой.

Новые санкции направлены также против страховщиков судов и сервисных компаний, выполняющих геодезические, траншейные, сварочные и другие работы. Под санкции подпадают также компании, которые осуществляют тестирование и сертификацию проекта, без чего он не может быть введен в эксплуатацию.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" аналитик отдела управления активами УК "Промсвязь" Гельды Союнов, пара "доллар-рубль" росла в первой половине дня выше отметки 72 руб./$1, несмотря на повышение цен на нефть марки Brent до $43,6 за баррель. "В начале дня участники валютного рынка обыгрывали ужесточение санкционной риторики со стороны властей США и Великобритании. К концу основных торгов российская валюта начала восстанавливать утраченные позиции при падении долларовой корзины валют DXY до минимальных значений за последние 10 дней на ожиданиях новых денежных вливаний со стороны ФРС. В дальнейшем на курс рубля может оказать давление падение цен на нефть в том случае, если цена барреля марки Brent в третий раз не сможет подняться выше отметки $44", - подчеркнул Союнов.

"Снижение рубля прошло на позитивном внешнем фоне, на фоне подъема на рынке энергоносителей и некоторого укрепления валют развивающихся стран. Негативным фактором для национальной валюты могло стать объявление объемов продажи валюты по бюджетному правилу, которые с 8 июля по 6 августа составят 125,6 млрд рублей, что соответствует суточному объему порядка 5,7 млрд рублей. Данный показатель существенно меньше текущих ежедневных продаж валюты - порядка 10,2 млрд рублей. В результате инвесторы заранее начали отыгрывать снижение поддержки рубля со стороны данного фактора, что и привело к ослаблению национальной валюты. При этом к концу сессии рубль смог отыграть часть потерь по отношению к доллару, что может быть связано с ослаблением американской валюты на международном валютном рынке", - отметил главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Богдан Зварич.

Объем продажи иностранной валюты из Фонда национального благосостояния (ФНБ) Минфином РФ в рамках бюджетного правила в период с 8 июля по 6 августа будет эквивалентен 125,6 млрд рублей, ежедневный объем составит 5,7 млрд рублей. Таким образом, объем продаж сократится в 1,6 раза по сравнению с предыдущим периодом.

Регулярная продажа валюты была начата с 7 апреля, до 12 мая объем продаж в этот период был эквивалентен 77,8 млрд рублей, ежедневный - 3,5 млрд рублей, с 13 мая по 4 июня он составлял 193,1 млрд рублей, ежедневный - 11,4 млрд рублей, с 5 июня по 7 июля - 203,7 млрд рублей и 10,2 млрд рублей.

Цены на нефть эталонных марок в понедельник вечером демонстрируют слабую разнонаправленную динамику на опасениях за перспективы восстановления спроса на фоне роста новых случаев заражения коронавирусом в некоторых американских штатах.

Количество инфицированных во Флориде в воскресенье третий день подряд выросло более чем на 10 тыс., пишет S&P Global Platts. Общее число заразивших в штате превысило 200 тыс. Тем временем в Техасе в субботу было зафиксировано более 8 тыс. новых случаев.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК в понедельник увеличилась на 0,65% - до $43,08 за баррель. Фьючерсы на WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени опустились в цене на 0,22% - до $40,56 за баррель.

В конце июля истекает срок действия договоренности ОПЕК+ о сокращении добычи на рекордные 9,7 млн баррелей в сутки, с августа объем сокращения должен составить 7,7 млн баррелей в сутки, в связи с чем трейдеры, скорее всего, будут проявлять осторожность. Следующее заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) запланировано на 15 июля.

ЦБ РФ 2 июля продал валюту на 10,2 млрд рублей, следует из данных Банка России. 30 июня объем продаж валюты составил 10,4 млрд рублей, 29 июня - 10,3 млрд рублей.

Кроме того, ЦБ РФ 6 июля провел аукцион "тонкой настройки" сроком на один день. В ходе аукциона банки привлекли 1 трлн 490 млрд рублей при спросе 1 трлн 734,6 млрд рублей и лимите 1 трлн 490 млрд рублей. Средневзвешенная ставка составила 4,41% годовых.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 7 июля на 84,1 копейки, до 71,3409 руб./$1, и увеличил курс евро на 1,3374 рубля, до 80,5581 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" вырос в понедельник на 76,72 копейки по отношению к пятнице и составил 71,6439 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК увеличился на 57,07 копейки и составил 71,6756 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 583,966 млн, из которых $770,221 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 813,745 млн - на сделки с расчетами завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" вырос на 1,1534 рубля, до 80,8651 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК увеличился на 1,1652 рубля и составил 80,9713 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR369,295 млн, из которых EUR141,265 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR228,03 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов продемонстрировали разнонаправленную динамику в понедельник по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" повысилась на 10 базисных пунктов (б.п.) - до 6,36% годовых, в то время как ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок уменьшилась 6 б.п. - до 4,53% годовых. Ставка на срок 1 месяц подросла на 1 б.п. - до 4,77% годовых, ставка на срок 3 месяца опустилась на 3 б.п. - до 4,83% годовых, ставка на срок 6 месяцев уменьшилась на 4 б.п. - до 4,83% годовых.

"На локальном денежном рынке банки во вторник завершают очередной период усреднения обязательных резервов в ЦБ. Регулятор объявил о проведении в понедельник депозитного аукциона "тонкой настройки", что свидетельствовало об избытке ликвидности банков на корсчетах в ЦБ к моменту окончания периода усреднения. Лимит на аукционе был весьма внушительным, почти 1,5 трлн рублей, однако объем в заявках банков-участников превысил отметку в 1,7 трлн рублей. С учетом того, что на сегодняшнем аукционе "тонкой настройки" не все участники смогли разместить средства в ЦБ, можно предположить, что завтра регулятор либо расширит лимит на недельном аукционе, либо сопроводит его повторными операциями "тонкой настройки"", - подчеркнул начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
06 июля 2020 года 19:36
Рост рынка акций РФ вслед за миром был ослаблен упавшим Норникелем после оценки ущерба от аварии
Москва. 6 июля. Рынок акций РФ в понедельник вырос вслед за мировыми фондовыми площадками и нефтью на надеждах на восстановление экономики благодаря действиям центробанков; подъем индексов был несколько ослаблен упавшими бумагами "Нориникеля" после оценки ущерба от аварии в Норильске Росприроднадзором, а также новостями о британских санкциях в отношении лиц, связанных с "делом Магнитского".    читать дальше
.
06 июля 2020 года 19:09
Отток капитала, низкий спрос на ОФЗ нерезидентов, сокращение FX-продаж Минфином РФ ограничат рост рубля во II полугодии - ING Bank
скорение оттока частного капитала, скромный помесячный приток нерезидентов в ОФЗ и сокращение продаж валюты Минфином и ЦБ могут ограничить укрепление рубля во 2П20, говорится в обзоре ING Bank. Несмотря на рост цен на нефть, рубль находится в минусе из-за геополитических рисков и продолжающегося...    читать дальше
.
06 июля 2020 года 19:05
Цены евробондов РФ в понедельник не продемонстрировали ярко выраженной динамики
Москва. 6 июля. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в понедельник не продемонстрировали ярко выраженной динамики на фоне отсутствия триггеров для сильного движения. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также практически не изменились в цене, что в итоге привело сохранению суверенных спредов к доходности базовых активов на уровне предыдущего дня.    читать дальше
.
06 июля 2020 года 18:54
Ориентир по индексу Мосбиржи на вторник - диапазон 2800-2890 пунктов - ИК "Велес Капитал"
Индексы Мосбиржи и РТС в понедельник выросли, а рублевый индикатор обновил максимум с 5 марта, поднявшись до 2855 пунктов, констатирует аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова. Тем не менее, отмечает специалист, к завершению сессии индекс Мосбиржи стремился вернуться в рамки июньского диапазона...    читать дальше
.
06 июля 2020 года 18:34
Рубль все более выглядит недооцененным в контексте позитивной динамики цен на нефть - "Открытие Брокер"
Российская валюта все более выглядит недооцененной в контексте позитивной динамики в ценах на нефть, говорится в комментарии "Открытие Брокер". Рубль заметно слабеет к валюте США, несмотря на "аппетит" к риску и рост цен на нефть. Очевидно, считает начальник отдела глобальный исследований...    читать дальше
.
06 июля 2020 года 18:09
Sova Capital снизила оценку акций АЛРОСА на 10%, сохранив рекомендацию "держать"
Инвестиционная компания Sova Capital понизила прогнозную стоимость акций "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) с 72 рублей до 65 рублей за штуку, следует из аналитических материалов инвесткомпании. Рекомендация "держать" для этих бумаг аналитиками была подтверждена. По данным информационно-аналитического...    читать дальше
.
06 июля 2020 года 17:47
ITI Capital открыл торговую идею на покупку акций Boeing
ITI Capital открыл торговую идею на покупку акций Boeing (BA US) с горизонтом инвестирования до сентября 2020 г. и потенциалом роста +48,6% от цены открытия $185; целевая цена - $275, говорится в обзоре ITI Capital. Основной триггер, отмечают главный инвестиционный стратег ITI Capital Искандер...    читать дальше
.
06 июля 2020 года 17:28
"Дно" в экономической динамике РФ и мира пройдено во II квартале - "БКС Брокер"
"Дно" в экономической динамике в России и в мире было пройдено во втором квартале текущего года, и хотя в ближайшем будущем даже возможны новые антирекорды, определенный оптимизм вселяет накопленный опыт борьбы с коронавирусом как в медицине, так и в сфере госуправления и в области экономики,...    читать дальше
.
06 июля 2020 года 17:06
Акции "Детского мира" обладают потенциалом роста - ИК "Велес Капитал"
Акции "Детского мира" растут в ожидании закрытия реестров под дивиденды за 2019 год 8 июля, в среду. Размер дивидендов составит 3 руб. на одну обыкновенную акцию. С технической точки зрения, отмечает в комментарии аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова, бумаги находятся на грани входа в зону...    читать дальше
.
06 июля 2020 года 16:45
Раскрытие потенциала роста ADS Qiwi теперь зависит от действий Открытия - "ВТБ Капитал"
Раскрытие потенциала роста ADS Qiwi теперь зависит от действий "Открытия", связанных с планами продажи 34%-ой доли в Qiwi, сообщается в обзоре "ВТБ Капитала". "Закрытие Рокетбанка и продажа проекта по развитию карты "СОВЕСТЬ", на наш взгляд, позволяют Qiwi вновь сосредоточиться на...    читать дальше
.
06 июля 2020 года 16:27
Программа buyback Globaltrans может поддержать котировки акций группы - Атон
Программа обратного выкупа акций Globaltrans может поддержать котировки компании "в текущих неблагоприятных экономических условиях для сектора", считают аналитики "Атона". На ситуацию в сфере грузовых железнодорожных перевозок в РФ, в которой работает группа, оказывает давление избыток вагонов и...    читать дальше
.
06 июля 2020 года 15:58
Положительный спред в цене Urals относительно Brent оказывает негативное влияние на ВИНК РФ - "ВТБ Капитал"
Положительный спред в цене нефти марки Urals относительно Brent оказывает негативное влияние на вертикально интегрированные нефтекомпании (ВИНК) РФ, учитывая специфику налогообложения и валютного регулирования, а также ряд других условий деятельности, говорится в обзоре "ВТБ Капитала". "Премия в...    читать дальше
.
06 июля 2020 года 15:32
Рубль днем развернулся вниз и активно дешевеет к доллару и евро на фоне возобновления санкционных рисков
Москва. 6 июля. Доллар и евро после непродолжительного снижения на старте торгов развернулись вверх и уверенно растут на "Московской бирже" в понедельник днем, рубль перешел к активному снижению к бивалютной корзине на фоне возобновления санкционных рисков и объявления Минфином РФ о снижении в июле объема продажи валюты.    читать дальше
.
06 июля 2020 года 15:25
Brent в августе может опуститься ниже $40 за баррель - BCS Global Markets
Цены на нефть через месяц могут пойти вниз, в августе Brent может опуститься ниже $40 за баррель, говорится в обзоре BCS Global Markets. "С середины июня нефтяные котировки устойчиво держатся на уровнях выше $40 – такая ситуация может сохраниться до конца июля. Однако динамика цен в следующем...    читать дальше
.
06 июля 2020 года 15:05
Уровень $1800 - не предел роста цен на золото - BCS Global Markets
Потенциал дальнейшего роста цен на золото в среднесрочной перспективе продолжает оставаться высоким, сообщается в обзоре - BCS Global Markets. "Цена на золото на прошедшей неделе превышала уровень $1800, но к концу недели возвратилась к значениям недельной давности: на закрытие торгов 3 июля...    читать дальше
.
Страница 1 из 3
.
1
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.