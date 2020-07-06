Рубль вечером отыграл часть потерь первой половины дня к доллару и евро благодаря позитивным сигналам с внешних рынков

Москва. 6 июля. Доллар и евро растеряли часть роста первой половины дня, но продолжают укрепляться на "Московской бирже" в понедельник вечером, рубль дешевеет к бивалютной корзине заметно более умеренными темпами благодаря спросу на риск со стороны глобальных инвесторов и позитивным сигналам с внешних рынков.

Курс доллара США составил 71,68 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 31 копейку выше уровня закрытия предыдущих торгов. Ранее доллар поднимался выше 72 руб./$1 впервые с 22 мая. Евро стоил 81,05 руб./EUR1, подорожав на 75,5 копейки. При этом евро торгуется выше 81 руб./EUR1 впервые с 6 мая. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 51,03 копейки - до 75,89 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль отыграл значительную часть потерь первой половины дня, обусловленную опасениями новой волны санкционной риторики. Поддержку нацвалюте оказал подъем большинства мировых рынков, в том числе, валютных площадок emerging markets, связанный с ростом спроса на рисковые активы. Инвесторы сосредоточили внимание на экономических данных и перспективах введения новых стимулирующих мер со стороны правительств и центральных банков. Позитивное влияние на них также оказали новости относительно перспектив создания вакцины против инфекции.

Статданные, обнародованные в понедельник, показали, что индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в июне поднялся до 57,1 пункта - максимума с февраля. Консенсус-прогноз экспертов предусматривал повышение показателя в июне до 50,1 пункта.

Европейская комиссия в пятницу одобрила применение в ЕС препарата remdesivir американской Gilead Sciences Inc ., который стал первым утвержденным в регионе препаратом для лечения коронавирусной инфекции COVID-19.

Между тем газета The Sunday Times сообщила, что Великобритания близка к заключению соглашения на поставку 60 млн доз вакцины от коронавируса, разрабатываемой фармкомпаниями Sanofi (SPB: SNY) (PA:SASY) и GlaxoSmithKline (GSK).

В то же время, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в субботу сообщила, что за сутки в мире было подтверждено рекордное число новых случаев заражения - более 200 тыс. При этом в Северной и Южной Америке было зафиксировано примерно 130 тыс. новых случаев.

США по-прежнему на первом месте по числу заражений COVID-19 в мире. В стране подтверждено 2 млн 888 тыс. 729 случаев заболевания коронавирусом, 129 тыс. 947 человек скончались.

Опасения возобновления антироссийской санкционной риторики оказали существенное негативное влияние на рубль, однако нацвалюта не отреагировала на факт обнародования в понедельник вечером новых санкций со стороны Великобритании, о предстоящем введении которых в первой половине дня предупредил министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб.

МИД Великобритании объявил о введении санкций против главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина и еще 24 россиян, обвиняемых Лондоном в нарушении прав человек в связи с "делом Магнитского". В опубликованном британским МИД списке, помимо Бастрыкина, есть сотрудники следственных изоляторов, следователи, медики, судьи. Под санкции подпали некоторые представители МВД, сотрудники СИЗО "Матросская тишина" и "Бутырка", а также медики. Согласно документу МИД Великобритании, в отношении этих лиц введен режим замораживания активов и запрета на поездки.

На прошлой неделе предложения ввести против России новые санкции после сообщений СМИ о том, что РФ предлагала бойцам движения "Талибан" (запрещено в РФ как террористическая организация) вознаграждения за нападения на американских военных, сделали спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси и зампредседателя комитета Сената по международным отношениям демократ Боб Менендес.

Ранее также стало известно, что Сенат американского Конгресса включил дополнительные санкции против "Северного потока 2" в проект оборонного бюджета Соединенных Штатов. В настоящее время американские санкции против газопровода, введенные в декабре прошлого года, нацелены на суда, непосредственно ведущие прокладку труб под водой.

Новые санкции направлены также против страховщиков судов и сервисных компаний, выполняющих геодезические, траншейные, сварочные и другие работы. Под санкции подпадают также компании, которые осуществляют тестирование и сертификацию проекта, без чего он не может быть введен в эксплуатацию.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" аналитик отдела управления активами УК "Промсвязь" Гельды Союнов, пара "доллар-рубль" росла в первой половине дня выше отметки 72 руб./$1, несмотря на повышение цен на нефть марки Brent до $43,6 за баррель. "В начале дня участники валютного рынка обыгрывали ужесточение санкционной риторики со стороны властей США и Великобритании. К концу основных торгов российская валюта начала восстанавливать утраченные позиции при падении долларовой корзины валют DXY до минимальных значений за последние 10 дней на ожиданиях новых денежных вливаний со стороны ФРС. В дальнейшем на курс рубля может оказать давление падение цен на нефть в том случае, если цена барреля марки Brent в третий раз не сможет подняться выше отметки $44", - подчеркнул Союнов.

"Снижение рубля прошло на позитивном внешнем фоне, на фоне подъема на рынке энергоносителей и некоторого укрепления валют развивающихся стран. Негативным фактором для национальной валюты могло стать объявление объемов продажи валюты по бюджетному правилу, которые с 8 июля по 6 августа составят 125,6 млрд рублей, что соответствует суточному объему порядка 5,7 млрд рублей. Данный показатель существенно меньше текущих ежедневных продаж валюты - порядка 10,2 млрд рублей. В результате инвесторы заранее начали отыгрывать снижение поддержки рубля со стороны данного фактора, что и привело к ослаблению национальной валюты. При этом к концу сессии рубль смог отыграть часть потерь по отношению к доллару, что может быть связано с ослаблением американской валюты на международном валютном рынке", - отметил главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Богдан Зварич.

Объем продажи иностранной валюты из Фонда национального благосостояния (ФНБ) Минфином РФ в рамках бюджетного правила в период с 8 июля по 6 августа будет эквивалентен 125,6 млрд рублей, ежедневный объем составит 5,7 млрд рублей. Таким образом, объем продаж сократится в 1,6 раза по сравнению с предыдущим периодом.

Регулярная продажа валюты была начата с 7 апреля, до 12 мая объем продаж в этот период был эквивалентен 77,8 млрд рублей, ежедневный - 3,5 млрд рублей, с 13 мая по 4 июня он составлял 193,1 млрд рублей, ежедневный - 11,4 млрд рублей, с 5 июня по 7 июля - 203,7 млрд рублей и 10,2 млрд рублей.

Цены на нефть эталонных марок в понедельник вечером демонстрируют слабую разнонаправленную динамику на опасениях за перспективы восстановления спроса на фоне роста новых случаев заражения коронавирусом в некоторых американских штатах.

Количество инфицированных во Флориде в воскресенье третий день подряд выросло более чем на 10 тыс., пишет S&P Global Platts. Общее число заразивших в штате превысило 200 тыс. Тем временем в Техасе в субботу было зафиксировано более 8 тыс. новых случаев.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК в понедельник увеличилась на 0,65% - до $43,08 за баррель. Фьючерсы на WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени опустились в цене на 0,22% - до $40,56 за баррель.

В конце июля истекает срок действия договоренности ОПЕК+ о сокращении добычи на рекордные 9,7 млн баррелей в сутки, с августа объем сокращения должен составить 7,7 млн баррелей в сутки, в связи с чем трейдеры, скорее всего, будут проявлять осторожность. Следующее заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) запланировано на 15 июля.

ЦБ РФ 2 июля продал валюту на 10,2 млрд рублей, следует из данных Банка России. 30 июня объем продаж валюты составил 10,4 млрд рублей, 29 июня - 10,3 млрд рублей.

Кроме того, ЦБ РФ 6 июля провел аукцион "тонкой настройки" сроком на один день. В ходе аукциона банки привлекли 1 трлн 490 млрд рублей при спросе 1 трлн 734,6 млрд рублей и лимите 1 трлн 490 млрд рублей. Средневзвешенная ставка составила 4,41% годовых.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 7 июля на 84,1 копейки, до 71,3409 руб./$1, и увеличил курс евро на 1,3374 рубля, до 80,5581 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" вырос в понедельник на 76,72 копейки по отношению к пятнице и составил 71,6439 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК увеличился на 57,07 копейки и составил 71,6756 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 583,966 млн, из которых $770,221 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 813,745 млн - на сделки с расчетами завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" вырос на 1,1534 рубля, до 80,8651 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК увеличился на 1,1652 рубля и составил 80,9713 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR369,295 млн, из которых EUR141,265 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR228,03 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов продемонстрировали разнонаправленную динамику в понедельник по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" повысилась на 10 базисных пунктов (б.п.) - до 6,36% годовых, в то время как ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок уменьшилась 6 б.п. - до 4,53% годовых. Ставка на срок 1 месяц подросла на 1 б.п. - до 4,77% годовых, ставка на срок 3 месяца опустилась на 3 б.п. - до 4,83% годовых, ставка на срок 6 месяцев уменьшилась на 4 б.п. - до 4,83% годовых.

"На локальном денежном рынке банки во вторник завершают очередной период усреднения обязательных резервов в ЦБ. Регулятор объявил о проведении в понедельник депозитного аукциона "тонкой настройки", что свидетельствовало об избытке ликвидности банков на корсчетах в ЦБ к моменту окончания периода усреднения. Лимит на аукционе был весьма внушительным, почти 1,5 трлн рублей, однако объем в заявках банков-участников превысил отметку в 1,7 трлн рублей. С учетом того, что на сегодняшнем аукционе "тонкой настройки" не все участники смогли разместить средства в ЦБ, можно предположить, что завтра регулятор либо расширит лимит на недельном аукционе, либо сопроводит его повторными операциями "тонкой настройки"", - подчеркнул начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.