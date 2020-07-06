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06 июля 2020 года 11:34

Рынок акций РФ утром превысил на внешнем оптимизме 2850 пунктов по индексу МосБиржи, максимум с начала марта

Москва. 6 июля. Рынок акций РФ утром в понедельник активно растет на фоне подъема внешних фондовых площадок и нефти на надеждах на восстановление экономики благодаря действиям центробанков; индекс МосБиржи превысил рубеж 2850 пунктов - максимум с начала марта.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2850,55 пункта (+1,8%), индекс РТС - 1255,87 пункта (+1,7%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 2,5%.

Доллар подрос до 71,5 рубля (+0,13 рубля).

Подорожали рублевые акции "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+2,5%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+2,3% и +2% "префы"), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+2,3%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+2,2%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+2,2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+2,1%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (+2%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,9%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,9%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+1,8%, до 89,7 рубля; +2,4% "префы", до 80,8 рубля).

Совет директоров "Ростелекома" рекомендовал выплатить дивиденды за 2019 год за счет нераспределенной прибыли прошлых лет в общем размере 17,5 млрд рублей, или по 5 рублей на акцию каждого типа.

По словам руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, рынки акций в понедельник уверенно растут в надежде на восстановление мировой экономики. В США на прошлой неделе индексы выросли после неожиданно сильных данных по занятости за июнь, несмотря на то, что некоторые американские штаты сообщают о рекордных случаях заражения коронавирусом. "Рисковые" настроения поддерживаются растущим оптимизмом по мере ослабления карантинных мер разными странами и открытием экономик.

В понедельник в США выйдет индекс деловой активности в сфере услуг за июнь, инвесторы рассчитывают получить новые свидетельства восстановления экономики после кризиса, вызванного пандемией коронавируса. В Европе таких данных уже дождались: объем заказов промышленных предприятий Германии в мае увеличился на 10,4% по сравнению с предыдущим месяцем (темпы подъема показателя стали максимальными с июня 1975 года). Европейский союз в понедельник обнародует данные о розничных продажах в мае.

Как отмечает главный аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов, индекс МосБиржи в начале торгов пробил верхнюю границу боковика 2810 пунктов, что, вероятно, вызвало срабатывание сигналов stop-loss и придало дополнительные силы росту - индекс подскочил до 2850 пунктов. Лучше рынка выглядят Сбербанк, акции нефтяных компаний, также растут бумаги "Норникеля" (MOEX: GMKN) вслед за ценами на никель.

Но пока есть сильные сомнения, что рынок акций сумеет удержаться выше 2810 пунктов по индексу МосБиржи и начать полноценный подъем. Смена настроений на американских площадках наблюдалась очень часто, поэтому пока рекомендуется придерживаться спекулятивной тактики торговли.

На этой неделе пройдут отсечки реестров для дивидендов у "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (МТС), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) и НЛМК (MOEX: NLMK). Дивидендные "гэпы" будут сильно портить общую картину, и нет оснований полагать, что они будут закрываться столь же быстро, как и в предыдущие годы.

Глава Минэнерго РФ Александр Новак ранее говорил, что в июле мировой рынок может столкнуться с дефицитом предложения нефти. Возможно, это и произойдет, но не следует забывать об огромных запасах, накопленных в апреле в период ценовой войны. Поэтому открытие спекулятивных "шортов" по нефти при ее приближении к отметке $44 за баррель выглядит оправданным, считает Антонов.

По словам главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Богдана Зварича, мировые рынки смогли возобновить восходящее движение на фоне макроэкономической статистики, показавшей восстановление деловой активности во многих странах быстрее ожиданий, несмотря на сохраняющиеся риски.

Пробой индексом МосБиржи отметки 2850 пунктов может повлечь за собой активизацию продаж, что в рамках сессии может удержать рынок в диапазоне 2800-2850 пунктов, считает эксперт.

Одним из основных факторов риска для мировых площадок остается ситуация с пандемией коронавируса. И если инвесторам удавалось игнорировать активное распространение коронавируса в Латинской Америке и Индии, то новые пики по количеству заболевших в сутки в Штатах могут стимулировать восстановление карантинных мер в США, что окажет негативное влияние на деловую активность, а значит, и на темпы восстановления американской экономики. Плюс к этому, существуют опасения относительно аналогичного сценария в Европе. В результате коронавирус вновь вернется в развитые экономики. Данный фактор будет способствовать ухудшению отношений инвесторов к рисковым активам и их снижению.

Также актуальной продолжает оставаться тема отношений между США и Китаем. Штаты имеют широкий набор претензий к Китаю, в частности, по распространению коронавируса в мире и закону о безопасности Гонконга. При этом они требуют соблюдения первой фазы торгового соглашения, параллельно предпринимая усилия по введению санкций. Сложившаяся ситуация несет на себе риски ухудшения торговых взаимоотношений между странами. В этом случае темпы восстановления мировой экономики после коронавируса будут поставлены под сомнение, что заставит инвесторов пересмотреть отношение к высокорисковым активам, считает Зварич.

В понедельник выросли индексы в Азии (японский Nikkei 225 вырос на 1,8%, китайский Shanghai Composite подскочил на 5,7%, гонконгский Hang Seng растет на 4%), растут Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 прибавляют 1,9-2,2%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 1,3%).

Инвесторы надеются на продолжение постепенного восстановления мировой экономики за счет устойчивой поддержки со стороны правительств и центральных банков стран мира.

На этой неделе инвесторы ждут решений по поводу ключевой ставки от центральных банков Австралии и Малайзии. Резервный банк Австралии, как ожидается, сохранит ключевую процентную ставку на рекордно низком уровне 0,25% годовых, в то время как Национальный банк Малайзии (Bank Negara Malaysia) может вновь снизить ключевую ставку.

Рынки акций растут на фоне постепенного смягчения в ряде стран мира ограничений, принятых из-за пандемии коронавируса, и восстановления деловой активности, однако эксперты предупреждают, что рост может быть преждевременным.

Нефть утром в понедельник также дорожает, несмотря на скачок новых случаев заражения коронавирусом в некоторых американских штатах в выходные; цена Brent находится на $0,8 выше уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ 3 июля. Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $43,52 за баррель (+1,7% и -0,8% в пятницу), августовская цена WTI - $40,94 за баррель (+0,7% и -1% в пятницу).

По итогам минувшей недели оба контракта подорожали более чем на 4%, пишет Trading Economics.

Рост выявленных случаев заражения коронавирусом в США, из-за которого некоторые штаты снова ввели карантинные меры, негативно сказывается на прогнозах спроса на нефть. Количество инфицированных во Флориде в воскресенье третий день подряд выросло более чем на 10 тыс., пишет S&P Global Platts. Общее число заразивших в штате превысило 200 тыс. Тем временем в Техасе в субботу было зафиксировано более 8 тыс. новых случаев.

Помимо этого, инвесторы будут следить за данными о поездках в США по итогам праздничных выходных по случаю Дня независимости.

Тем временем в конце июля истекает срок действия договоренности ОПЕК+ о сокращении добычи на рекордные 9,7 млн б/с, с августа объем сокращения должен составить 7,7 млн б/с, в связи с чем трейдеры, скорее всего, будут проявлять осторожность. Следующее заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) запланировано на 15 июля.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Завод им. И.А. Лихачева" (+9,8%), ГДР Mail.ru (+7,3%), акции ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (+4%), "Детского мира" (MOEX: DSKY) (+2,3%), ГДР TCS (+2,2%).

Акционеры ПАО "Нижнекамскнефтехим" (MOEX: NKNC) (+2,2%, до 102,2 рубля; +1,7% "префы", до 91,56 рубля) на годовом собрании 29 июня приняли решение о выплате дивидендов по итогам 2019 года из расчета 9,07 рубля на акцию, говорится в сообщении компании. Часть чистой прибыли в размере 7,1 млрд рублей решено направить на реализацию стратегической программы развития НКНХ.

Снизились акции ПАО "ТНС энерго Воронеж" (MOEX: VRSB) (-6,2% и -11,1% "префы"), ПАО "Диод" (MOEX: DIOD) (-2,4%), "Иркута" (MOEX: IRKT) (-2%), ПАО "Фармсинтез" (MOEX: LIFE) (-1,5%).

Подешевели из-за отсечки на бирже дивидендов бумаги "ТГК-1" (MOEX: TGKA) (-5,1%, до 0,012572 рубля; дивиденды за 2019 год - 0,0010365 рубля на акцию)

Акционеры ПАО "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (-0,4%) на годовом собрании 30 июня приняли решение не выплачивать дивиденды за 2019 год на все виды акций, говорится в материалах ПАО. Акционеры в соответствии с решением совета директоров приняли решение направить в резервный фонд 102,9 млн рублей из чистой прибыли за 2019 год, остальную часть прибыли - 1 млрд 954,4 млн рублей - оставить нераспределенной.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 18,074 млрд рублей (из них 3,65 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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